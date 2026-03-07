শিল্পী অন্নপূর্ণা দেবীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শহরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর, বিশেষ সম্মানও

শিল্পী অন্নপূর্ণা দেবীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শহরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর, বিশেষ সম্মানও
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে বসন্তের শহরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর ৷ ভারতীয় ডাক বিভাগেও বিশেষ সম্মান সুরবাহার শিল্পী অন্নপূর্ণা দেবীকে ৷
কলকাতা, 7 মার্চ: শহরের সঙ্গীতানুরাগীদের জন্য অন্নপূর্ণা দেবী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জিডি বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর । শিল্পী অন্নপূর্ণা দেবীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষেই এই আয়োজন । 6,7,8 মার্চ এই বিশেষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে ।
এর আগে এই সংস্থাটি সরোদ, বেহালা , সেতার সম্মেলনেরও আয়োজন করে । এ বছর, এই সঙ্গীত সমারোহ অন্নপূর্ণা দেবীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করছে । এই অনুষ্ঠান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় নানা আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে একটি মন্ত্রমুগ্ধ করা সঙ্গীত সফর তুলে ধরছে । দেশের বিভিন্ন ঘরানা এবং শৈলীর প্রতিনিধিত্বকারী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে স্মরণ করছেন ।
এই সংস্থা শুধুমাত্র বিখ্যাত উস্তাদদের মঞ্চে নিয়ে আসে না, বরং স্বল্প পরিচিত কিন্তু সমানভাবে ব্যতিক্রমী প্রতিভাদের সামনে নিয়ে আসার কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এই কৃতীরা যদিও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু তাঁদের দক্ষতা এবং তাঁদের নৈপুণ্য অতুলনীয়, বলার অপেক্ষা রাখে না ।
অন্নপূর্ণা দেবী একজন মহিলা সুরবাহার শিল্পী । জন্মসূত্রে মুসলিম পরিবারে জন্ম হলেও, মাইহার স্টেটের মহারাজা ব্রীজনাথ সিং এর দেওয়া 'অন্নপূর্ণা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত তিনি । অন্নপূর্ণা দেবী আলাউদ্দিন খাঁ-এর কন্যা, উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-এর বোন । তিনি ছিলেন মাইহার ঘরানার শিল্পী । তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, আশিস খান, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, বসন্ত কাবরা, সুধীর ফাডকে, নিত্যানন্দ হলদিপুর প্রমুখ ।
অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রথম দিনে (6 মার্চ), পণ্ডিত মিলিন্দ রাইকার (বেহালা ), বিদূষী শুভ্রা গুহ (কন্ঠ সঙ্গীত ) ৷ দ্বিতীয় দিনে (7 মার্চ) পণ্ডিত শান্তনু ভট্টাচার্য (কন্ঠ সঙ্গীত), পণ্ডিত বসন্ত কাবরা (সরোদ ) ৷ তৃতীয় দিনে (8 মার্চ) পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসন্ন ও রীতেশ প্রসন্ন (বাঁশি), বিদূষী অশ্বিনী ভিডে দেশপাণ্ডে (কন্ঠ সঙ্গীত)-এই সম্মেলন সুরে সুরে ভরিয়ে তুলবেন ।
পাশাপাশি আগামী 9 মার্চ অর্থাৎ সোমবার ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে অন্নপূর্ণা দেবীর জন্ম শতবর্ষে বিশেষ কভার । এদিন কলকাতার জিপিও-তে হাজির থাকবেন বিশিষ্ট অতিথিরা । আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক একদিন পরেই ভারতীয় ডাক বিভাগের এই বিশেষ সম্মাননা এই শতবর্ষ উদযাপনে এক অন্য মাত্রা যোগ করবে ।
সংস্থার পক্ষে নিত্যানন্দ হলদিপুর বলেন, "আমরা আশা করি এই অসাধারণ আয়োজন এই শহরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুরাগীদের উপস্থিতি এবং সমর্থন পাবে । আপনার উপস্থিতি শুধুমাত্র সঙ্গীতের প্রতি আপনার ভালোবাসার প্রমাণই হবে না বরং শিল্পীদের উৎসাহিত করবে । ভারতীয় ডাক বিভাগের এই সম্মান এই উদ্যোগের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে ।"