মারাদোনা থেকে মেসি, এবারের ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে দারুণ চমক

মারাদোনা থেকে মেসি, এবারের ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবে দারুণ চমক
নন্দনে চলছে ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব ৷ 15টি ভাষায় 17টি দেশের 36টি চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে ৷
Published : February 7, 2026 at 4:01 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: কলকাতার বুকে রমরমিয়ে চলছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব । 17টি দেশের 36টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে এবার । সোশাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া (এফএফএসআই) দ্বারা সংগঠিত এবারের ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসবটি 8 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে নন্দনে । প্রবেশ অবাধ ।
এই বছরের সংস্করণে 15টি ভাষায় 17টি দেশের 36টি চলচ্চিত্র রয়েছে, যা গল্প বলার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলোর সর্বজনীন আবেদনকে প্রতিফলিত করে । ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, কুস্তি, জিমন্যাস্টিকস, পর্বতারোহণ, ফেন্সিং, দাবা, আইস হকি, মোটরস্পোর্টস এবং ঐতিহ্যবাহী লোক খেলার মতো বিষয়গুলি নিয়ে তৈরি হওয়া ফিচার ফিল্ম, ডকুমেন্টারি এবং শর্ট ফিল্ম দেখার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকরা ।
একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি ছোটদের খেলাধুলো, নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্বাস্তু অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে সক্ষম খেলাধুলোর উপরেও ফোকাস করে । মারাদোনা থেকে মেসি, ওয়াচলিস্টে একাধিক চমক রয়েছে এবার । শুধু ভারত নয়, বিদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক সিনেমা এক ছাদের তলায় এবারের ফেস্টিভ্যালে ।
সোশাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশন (SSF) ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়ার (FFSI) যৌথ উদ্যোগে 2023 সাল থেকে শুরু হয়েছে এই ইভেন্ট । এবার ফিকশন, নন-ফিকশন এবং এক্সট্রিম স্পোর্টস-এই তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে সিনেমাগুলিকে । 36টির মধ্যে 29টি ফিল্ম থাকছে প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে ।
36টি সিনেমার মধ্যে চর্চায় উঠে এসেছে মারাদোনাকে নিয়ে বানানো 'দ্য ডকুমেন্টারি অফ দ্য 10' । ভারতীয় হকি নিয়ে তৈরি এবং অক্ষয় কুমার অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা 'গোল্ড'ও দেখানো হবে । রয়েছে অর্ণব রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি সিনেমা 'মেসি' । এছাড়াও চর্চা চলছে মীরা নায়ারের 'কুইন অফ কাটওয়ে' নিয়ে । পাশাপাশি বিদেশি বহু সিনেমা নিয়েও আলোচনা চলছে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ।
আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইভেন্ট নিয়ে FFSI-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেমেন্দ্র মজুমদার বলেন, "এই ইভেন্ট আসলে খেলাধুলোর গল্পকে বড় পর্দায় তুলে ধরার পাশাপাশি ক্রীড়াবিদ, ফিল্মমেকার এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে । বিশ্বের বিভিন্ন খেলার সঙ্গে জড়িত সংগ্রাম, সাফল্য, ব্যর্থতা আর অনুপ্রেরণার গল্প জানা যায় । মূলধারার বাইরেও স্বাধীন ফিল্মমেকারদের কাছে এটা একটা বড় মঞ্চ তাঁদের কাজ তুলে ধরার । ক্রীড়া বিষয়ক ডকুমেন্টারির জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম ।"