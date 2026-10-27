প্রয়াত 'সিআইডি'-'আহট'-এর স্রষ্টা বি.পি সিং ! কী হয়েছিল প্রবীণ পরিচালক-প্রযোজকের ?

প্রয়াত 'সিআইডি'-'আহট'-এর স্রষ্টা বি.পি সিং ! কী হয়েছিল প্রবীণ পরিচালক-প্রযোজকের ?
BP Singh Death News: 'সিআইডি' ও 'আহট'-এর স্রষ্টা, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব বি.পি সিং 77 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ কী হয়েছিল প্রবীণ শিল্পীর ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অক্টোবর: জনপ্রিয় ক্রাইম শো 'সিআইডি' (CID) এবং 'আহট' (Aahat)-এর স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত প্রবীণ টেলিভিশন প্রযোজক ও পরিচালক তথা অভিনেতা বি.পি সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ মৃত্যুকালে প্রবীণ প্রযোজক-পরিচালকের বয়স হয়েছিল 77 বছর ৷ জানা গিয়েছে, বি.পি সিং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।পরিচালক অশোক পণ্ডিত তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ৷ প্রবীণ প্রযোজকের প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
ইনস্টাগ্রামে অশোক লিখেছেন, "আজ ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক বি.পি সিং জির প্রয়াণের খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখিত।" তিনি ভারতীয় টেলিভিশনে বি.পি সিং-এর অবদানের প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁর তৈরি ক্রাইম শো 'সিআইডি' ও 'আহট' সারা দেশের দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। সিং-এর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে অশোক জানান, 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' (IFTDA)-এর সভাপতি থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর।
পরিচালক-প্রযোজকের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, "একজন অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি 'সি.আই.ডি.' এবং 'আহট'-এর মতো ক্রাইম শো দিয়ে পুরো জাতিকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর কাজ আজও অনুপ্রেরণা জোগায় এবং আগামী প্রজন্মের জন্যও তা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি যখন IFTDA-এর সভাপতি ছিলেন, তখন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন মহান মানুষ এবং প্রিয় বন্ধু। বিনোদন জগতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আগামী 28 অক্টোবর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে।"
কে ছিলেন বিপি সিং ?
বিপি সিং, যার পুরো নাম ব্রিজেন্দ্র পাল সিং-ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন। ভারতের দেরাদুনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিপি সিং ৷ তিনি ভারতীয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'সিআইডি' (1998–2018; 2024–2025)-এর স্রষ্টা এবং পরিচালক-প্রযোজক। এটি ভারতের দীর্ঘতম টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার মাধ্যমে 2010 সালে 'সিআইডি গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডস' (CID Gallantry Awards) চালু করা হয়। তিনি 'সিআইডি' ধারাবাহিকে মাঝে মাঝে ডিসিপি শমসের সিং চিত্রোলের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন।
2004 সালের 8 অক্টোবর, 'সিআইডি'-এর ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে 'দ্য ইনহেরিটেন্স' (The Inheritance) বা 'সিআইডি 111' (C.I.D. 111) শিরোনামের একটি বিশেষ পর্ব 111 মিনিট (এক ঘণ্টা 51 মিনিট) ধরে একটানা শট নেওয়ার মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়েছিল। এই কৃতিত্বের জন্য অনুষ্ঠানটি 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডস' এবং 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ "টেলিভিশন শো-তে দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন শট" (longest continual shot)-এর রেকর্ড অর্জন করে। তিনি 2010 সালে ভারতের প্রথম নির্বাক কমেডি শো 'গুটুর গু' (Gutur Gu) নিয়ে আসেন।
এছাড়াও তিনি 'হাম নে লি হ্যায় - শপথ' নামে একটি ক্রাইম শো শুরু করেন, যা পুলিশ পরিদর্শক এবং একজন সমাজকর্মীকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল। শোটি ভালো টিআরপি অর্জন করছিল এবং এটি ছিল বিপি সিং-এর দ্বিতীয় ক্রাইম শো। অন্যদিকে, তিনি 2012 সালে সইফ আলি খান পরিচালিত 'এজেন্ট বিনোদ' সিনেমায় 'র' চিফ হাসান নওয়াজ-এর চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন ৷