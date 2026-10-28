বিপি সিংয়ের প্রয়াণে শোকাহত 'সিআইডি' খ্যাত শিবাজি সাতাম, কখন-কোথায় হবে পরিচালকের শেষকৃত্য ?

বিপি সিংয়ের প্রয়াণে শোকাহত 'সিআইডি' খ্যাত শিবাজি সাতাম, কখন-কোথায় হবে পরিচালকের শেষকৃত্য ?
BP Singh's funeral: মঙ্গলবার প্রয়াণ ঘটলেও, বিপি সিংয়ের নশ্বর দেহ, তাঁর বাড়িতে রাখা হয়েছিল, যাতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সকলে৷ শোকপ্রকাশ বন্ধু শিবাজি সাতামের৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 10:22 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: মঙ্গলবার, 77 বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'সিআইডি' এবং 'আহট'-এর স্রষ্টা ও প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক বিপি সিং (ব্রিজেন্দ্র পাল সিংহ) ৷ প্রবীণ পরিচালক-প্রযোজকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অনেকেই ৷ দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে 'সিআইডি'-তে এসিপি প্রদ্যুমনের চরিত্রে অভিনয় করা প্রবীণ অভিনেতা শিবাজি সাতামও শোকে বাক্যহারা ৷ তিনি নির্মাতাকে তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোগী, পরামর্শদাতা এবং বন্ধু হিসেবে স্মরণ করছেন। এক সাক্ষাৎকারে শিবাজি তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কাজের প্রতি বিপি সিং-এর নিষ্ঠার কথাও উল্লেখ করেন ৷
বিপি সিং-এর শেষকৃত্য
মঙ্গলবার প্রয়াণ ঘটলেও, বিপি সিংয়ের নশ্বর দেহ, তাঁর বাড়িতে রাখা হয়েছিল, যাতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সকলে ৷ সেই মতো 802, নবকরণ বিল্ডিং, আন্ধেরী ওয়েস্ট, মুম্বই-এ পরিচালকের বাসভবনে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন করা হয় সকাল 9.30 মিনিট নাগাদ ৷ এরপর সকাল 11.30 নাগাদ ওশিওয়ারা শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা ৷
বিপি সিং-এর মৃত্যুতে শোকাহত শিবাজি সাতাম
এক সাক্ষাৎকারে শিবাজি তাঁর শোক প্রকাশ করে বলেন, "আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। তিনি ছিলেন একজন মহান মানুষ, একজন দারুণ বন্ধু। আমি তাঁর কাছ থেকেই সবকিছু শিখেছি। আমি থিয়েটার থেকে এসেছিলাম ৷ মঞ্চে কীভাবে অভিনয় করতে হয়, তা আমার জানা ছিল। কিন্তু ক্যামেরার সামনে কীভাবে অভিনয় করতে হয়, আর প্রয়োজনে কীভাবে নিজেকে আরও বড় করে তুলে ধরতে হয়, তা আমাকে শিখিয়েছেন বিপি সিং। অভিনয়ের এই বিশালতা বা 'ম্যাগনিফিকেশন'-এর বিষয়টি তিনি খুব চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষক।"
শিবাজি আরও বলেন, "বন্ধুত্বের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আর ঝগড়াঝাঁটি তো থাকেই, তবে তা কখনোই তার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে ওঠেনি। আমার জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তিনি পাশে ছিলেন। আমাদের সম্পর্ককে কেবল একটি বিশেষণে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ, চমৎকার বন্ধু ৷ এমন এক বন্ধু, যার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর মতো একজন মানুষকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাতেন না। তিনি বলতেন, 'বাদ দাও তো, এতে কী আর এমন এসে যাবে? আমাদের দর্শক তো আছে, তাই না?' দর্শক আজও আছেন। এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।"
Our Shielded Childhood Hero is no more. RIP BP Singh (DCP Chitrole). He passed away today due to a heart attack.Thank you for CID and all the childhood memories.💔🥺 #BPSingh #DCPChitrole #CID #RIPBPSingh #Aahat #RIP #Abhisheksharma https://t.co/9WvSl7LLUM— sandeep garg (@Steveharrirsut) October 27, 2026
বিপি সিং সম্পর্কে
প্রবীণ টেলিভিশন প্রযোজক ও পরিচালক ব্রিজেন্দ্র পাল সিং, যিনি বিপি সিং নামেই বেশি পরিচিত, 27 অক্টোবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন ৷ তিনি মূলত জনপ্রিয় অপরাধ তদন্তমূলক সিরিজ 'সিআইডি' এবং ভৌতিক অনুষ্ঠান 'আহট' তৈরি ও প্রযোজনার জন্য সুপরিচিত ছিলেন ৷ এই দুটি অনুষ্ঠানই ভারতীয় টেলিভিশন দর্শকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিল। সিআইডি' তৈরি ও প্রযোজনার পাশাপাশি, সিং এই শো-তে ডিসিপি শমসের সিং চিত্রোলের চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন।