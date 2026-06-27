এবার কি চতুষ্কোণ ? কী আছে 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'র ট্রেলারে ?
ট্রেলারের পরতে পরতে সম্পর্ক, একে অপরকে জড়িয়ে থাকা, ভালোবাসার অনুরণন দেখিয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেক্ষাগৃহে কবে আসছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 10:02 AM IST
কলকাতা, 27 জুন: হাজির বহু প্রতীক্ষিত 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'র (Aajo Ardhangini) ট্রেলার। নিপাট সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার গল্প নিয়েই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (Kaushik Ganguly) বানিয়েছিলেন 'অর্ধাঙ্গিনী'। আর এবারও একই সুরে গেঁথেছেন 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'। ট্রেলারের পরতে পরতে সম্পর্ক, একে অপরকে জড়িয়ে থাকা, ভালোবাসার অনুরণন দেখিয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়।
তবে, এবারের বিশেষ আকর্ষণ বলতে জয়া-ইন্দ্রাশিসের সমীকরণ। তাহলে কি এবার ত্রিকোণের জায়গায় চতুষ্কোণ সম্পর্কের গল্প বুনেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়? সময় উত্তর দেবে। এই ছবি আরও একবার প্রশ্ন তুলবে,
জীবন কি সবসময়ে সরল রেখায় চলে? উত্তর লুকিয়ে আছে ছবির মধ্যেই। জীবন কোনও দিন সরল না হলেও নতুন কায়দায় বাঁচার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে মানুষ। এই অনন্ত খোঁজের খেলায় কোনও প্রাক্তন বা বর্তমানের ভেদাভেদ থাকে না। মুছে যায় সব গণ্ডি! জয়া আহসান, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, কৌশিক সেনকে নিয়ে ট্রেলারেই বাজিমাত করেছেন কৌশিক, বলাই বাহুল্য।
এবার গল্পটা।। ‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’র গল্পটা কীরকম? দাম্পত্যের জটিল অঙ্কে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে চলা মেঘনার ধারণা, পরিবারের সকলে মুখে না বললেও স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী শুভ্রার সঙ্গে তাঁর তুলনা টানে। ওদিকে সুমনও সুখী নয় মেঘনার সঙ্গে। সুমন প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে বিবেক দংশনে ভুগতে থাকে। ভাবতে থাকে শুভ্রাকে পরিত্যাগ করে সে কি ঠিক করেছে? আরও নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার মাথায়। তবে, শুভ্রা এই নিয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নয়।
স্বামী সুমনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে যখন মেঘনা, শুভ্রার শরণাপন্ন হয়, তখন কোনওরকম সংকোচ না করেই মেঘনাকে সে সরাসরি বলে- ‘তোমাদের বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলে আমি কেন ঢুকব?’ কিন্তু সন্তানসম্ভবা মেঘনার অনুরোধ ফেলতে পারেনি শুভ্রা। কিন্তু মেঘনা যে ভালো নেই! তাই মেঘনার অনুরোধে আবার সেই পুরনো সম্পর্কের সঙ্গেই আবার জড়িয়ে পড়বে সে। অগত্যা গররাজি থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন স্বামী সুমনের জীবনে ঢুকে পড়ে শুভ্রা। এমনকী প্রাক্তন স্বামীর বর্তমান স্ত্রীকে নিয়ে মানবিকতার খাতিরে চিকিৎসকের কাছেও যায় সে। অন্য ধারার সম্পর্কের সমীকরণ কষেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এর পরেরটা জানতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে 10 জুলাই অবধি। কারণ সেদিনই দর্শকের দরবারে আসবে ‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’।