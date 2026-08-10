পুজোর মিউজিক্যাল ধামাকা নিয়ে আসছেন পরিচালক করণ আরিয়ান, কী চমক থাকছে ?
জমকালো এই বাংলা মিউজিক ভিডিয়ো 'শক্তি দিও দুর্গা ঠাকুর'-এ একসঙ্গে দেখা যাবে টলিউড ও নৃত্যজগতের একাধিক পরিচিত মুখকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: গত বছর জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রকাশিত মিউজিক ভিডিয়ো 'Single Life'-এর সাফল্যের পর এই বছর আরও বড় চমক নিয়ে ফিরছেন তরুণ পরিচালক করণ আরিয়ান (Karan Aryan)। শোনা গিয়েছে, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে তিনি নিয়ে আসছেন এক জমকালো বাংলা মিউজিক ভিডিয়ো 'শক্তি দিও দুর্গা ঠাকুর', যেখানে একসঙ্গে দেখা যাবে টলিউড ও নৃত্যজগতের একাধিক পরিচিত মুখকে।
গানটিতে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অরাত্রিকা মাইতি, আর্য দাসগুপ্ত, রিকি তিওয়ারি, অঙ্কুশ্রী মাইতি, Dance Bangla Dance – Champion of Champions খ্যাত আদিত্য কর্মকার, এবং প্রতিভাবান জুনিয়র শিশু শিল্পী অ্যাডোলিনা মিত্র।
করণ বলেন, "গত বছর 'Single Life' গান দিয়ে দর্শকদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছিলাম। সকলের আশীর্বাদে গানটি সবার মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিল,এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। আর এই বছর পুজোয় আসছি একেবারে অন্যরকম একটি উপহার নিয়ে। এবারের গানটি মূলত মিঙ্গলদের জন্য, ভালোবাসার আবেগ আর পুজোর আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করা একটি জমজমাট ডান্স নম্বর। আশা করছি, গতবারের মতো এবারও আমার এই কাজকে একইভাবে দর্শকরা ভালোবাসবেন এবং আশীর্বাদ করবেন।"
পরিচালকের কথায়, "এই মিউজিক ভিডিয়োতে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং পরিচিত মুখ। এতজন গুণী শিল্পীকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারাটা আমার কাছে সত্যিই আনন্দের এবং গর্বের। আর শুধু শিল্পীরাই নয়, এই গানটিকে আরও বড় করে তুলতে আমাদের সঙ্গে থাকছে প্রায় 100 জনের বিশাল ডান্স টিম ৷ সব মিলিয়ে এবারের পুজোয় আপনাদের জন্য একটি বড়সড়, জমজমাট এবং এনার্জেটিক বাংলা নাচের গান নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।"
সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট সুরকার লিনকন রায় চৌধুরী, আর ক্যামেরার দায়িত্বে থাকছেন চিত্রগ্রাহক গিরিধারী গড়াই। ইতিমধ্যেই প্রি-প্রোডাকশনের কাজ জোরকদমে এগোচ্ছে। জানা গিয়েছে, 6 সেপ্টেম্বর শুরু হবে এই মিউজিক ভিডিয়ো শুটের কাজ ৷ ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে জোর গুঞ্জন, শুধুমাত্র 'শক্তি দিও দুর্গা ঠাকুর' নয়, এবারের দুর্গাপুজোয় পরিচালক করণ আরিয়ান আরও একাধিক নতুন গানের পরিকল্পনা করেছেন। ফলে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে তিনি কি আবারও দর্শকদের জন্য একের পর এক নতুন চমক নিয়ে আসছেন? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে টলিপাড়ায়।
গত বছরের সফল কাজের পর এই বছরের মেগা প্রজেক্ট কতটা দর্শকদের মন জয় করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। মহালয়ার শুভক্ষণকে মাথায় রেখেই এই মিউজিক ভিডিয়ো মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে ৷