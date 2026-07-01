হাসপাতালে ভর্তি বলিউড কোরিয়োগ্রাফার বসকো, কী হয়েছে জনপ্রিয় শিল্পীর ?

হাসপাতালে ভর্তি বলিউড কোরিয়োগ্রাফার বসকো, কী হয়েছে জনপ্রিয় শিল্পীর ?
27 জুন বসকো লেসলি মার্টিসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 12:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 জুলাই: মুম্বইয়ের ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি বলিউড কোরিওগ্রাফার বসকো লেসলি মার্টিস । জাতীয় পুরষ্কার জয়ী কোরিওগ্রাফার আচমকাই বুকে অস্বস্তি অনুভব করায়, তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ গত এক সপ্তাহ ধরে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷
হাসপাতালে ভর্তি বসকো
জানা গিয়েছে, আচমকাই অসুস্থ বোধ করায় বসকো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছিলেন ৷ এরপর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। গত 27 জুন বসকোকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তখন থেকেই তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
সূত্র অনুযায়ী, তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক এসেছে। তবে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর কড়া নজর রাখছেন ৷ হাসপাতাল থেকে ছাড়ার আগে কোরিয়োগ্রাফারের আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সবকিছু ঠিক মতো চললে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কোরিওগ্রাফারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তির আগের কয়েক সপ্তাহ ধরে বসকো তাঁর কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন ৷ একটানা অস্বস্তি ও শারীরিক অসুস্থতা বোধ করার পর তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এরপর চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বসকো বা তাঁর পরিবার কেউই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। তবে বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, চিকিৎসায় তিনি ভালো সাড়া দিচ্ছেন। বসকোর হাসপাতালে ভর্তির খবর আসতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ বিশেষ করে, সোশাল মিডিয়ায় যখন হাসপাতাল থেকে তোলা কোরিওগ্রাফারের ছবি ভাইরাল হয়ে যায় ৷ ছবিগুলোতে তাঁকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। সকলেই কোরিয়োগ্রাফারের দ্রুত সুস্থ হওয়ার কামনা করেছেন ৷
উল্লেখ্য, সিজার গনসালভেসের সঙ্গে 'বসকো-সিজার' কোরিওগ্রাফি জুটির অন্যতম সদস্য হিসেবেই বসকো সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তাঁরা যৌথভাবে বলিউডের বেশ কিছু কালজয়ী নাচের দৃশ্য বা গান উপহার দিয়েছেন ৷ দীর্ঘ সময় ধরে শাহরুখ খান, হৃতিক রোশন, সলমন খান, রণবীর কাপুর ও রণবীর সিং-এর মতো ইন্ডাস্ট্রির বড় বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। উপহার দিয়েছে, বুমরো বুমরো (মিশন কাশ্মীর), চোর বাজারী (লাভ আজ কাল), জুবি ডুবি (থ্রি ইডিয়টস), সেনোরিতা (জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা), গললা গুডিয়ান (দিল ধড়কনে দো), ঝুমে জো পাঠান (পাঠান), ঘুংরু এবং জয় জয় শিবশঙ্কর (ওয়ার)- এর মতো ফেমাস ডান্স ৷