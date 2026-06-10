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Special: স্বরূপের আরেক নাম 'আতঙ্ক' বিশ্বাস ! ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতির কোন তথ্য ফাঁস ফাইটারের?

"উৎকর্ষ সম্মান দেওয়া হল, আমাদেরকে টাকা দিতে হয়েছে। প্রমাণও রাখেননি। ভাউচার দেননি।" ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর কাছে নির্ভয়ে মুখ খুললেন স্টান্টম্যান, ফাইটার চিত্ত কবিরাজ।

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স্বরূপের আরেক নাম 'আতঙ্ক' বিশ্বাস ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 5:01 PM IST

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কলকাতা, 10 জুন: শহরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে টলিপাড়ার উত্তাপ। প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের এতদিনের একনায়কতন্ত্র এবং তুঘলকি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন কলাকুশলীরা। উঠে আসছে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। অনেক অজানা কথাও আসছে সকলের সামনে, যা এতদিন কাজ হারানোর ভয়ে, হুমকির ভয়ে সর্বসমক্ষে বলতে পারেননি কেউ। এবার নির্ভয়ে মুখ খুললেন স্টান্টম্যান, ফাইটার চিত্ত কবিরাজ। বললেন স্বরূপের আরেক নাম 'আতঙ্ক' বিশ্বাস।

ইটিভি ভারত: আগে সেভাবে কেউ কখনও মুখ খোলেনি। আজ সবাই সরব। আপনি কী বলবেন?

চিত্ত: হ্যাঁ ঠিকই, মুখ খুলতে ভয় পেতাম আমরা। স্বরূপ বিশ্বাসের আরেকটা নাম কেউ জানেন? ওঁর আরেকটা নাম 'আতঙ্ক' বিশ্বাস। আমি 50 মাস আমাদের ইউনিয়ন চালিয়েছি। প্রথম থেকে ওনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ। ওঁর থেকে আমি বয়সে বড়, কাজের অভিজ্ঞতা ওঁর থেকে আমার বেশিদিনের। ওঁর দাদা প্রাক্তন মন্ত্রী। এছাড়া ওঁর আর কোনও পরিচয় নেই। উনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কিছুই জানেন না। একটা পোস্ট পেয়ে গিয়েছিলেন। উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেন উনি। আমরা গ্রাউন্ড লেবেল থেকে কাজ করে আজ এই জায়গাটা তৈরি করেছি। আমার দাদা 35 বছর ছিল এই ইন্ডাস্ট্রিতে। আর আমার 20 বছর। আমাদের 26টা গিল্ডের প্রত্যেকের স্বরূপ দা'র প্রতি ভয় ছিল। প্রত্যেকদিন হোয়াটস অ্যাপে কল করতেন। কেননা জানতেন হোয়াটস অ্যাপে কল করলে কেউ রেকর্ড করতে পারবে না। রাত বিরেতে ফোন করতেন। ওর ফোন মানেই সবার কাছে আতঙ্ক ছিল। চ্যানেলকে ইন্টারভিউ দিতে হলেও আমাদের বলে দিতে হত আর ওঁর পক্ষ নিয়ে সব কথা বলতে হত। ওঁর কথা ছিল শেষ কথা। তার উপরে কথা বলার সাহস কারোর ছিল না। কাউকে স্বরূপ বিশ্বাসের ব্যান করা মানে সে ব্যানড। এর পর আর কোনও কথা থাকতে পারত না।

ইটিভি ভারত: আপনারা প্রতিবাদ করতেন না?

চিত্ত: যে প্রতিবাদ করবে সেও ব্যানড হয়ে যাবে। তারও কাজ থাকবে না। ওঁর সঙ্গে বছরে দুটো করে জেনারেল মিটিং হত। প্রত্যেকটা মিটিংয়ে আমার সঙ্গে অশান্তি হত। যেহেতু আমি সেক্রেটারি। মানুষটাকে কোনও কথা বোঝানো যেত না। যুক্তি মানতেন না। উনি ডিরেক্টর, উনি প্রোডিউসার, উনিই হিরো, উনিই টেকনিশিয়ান- মানে উনিই সব। উনি সবই জানেন এরকম হাবভাব ছিল। কোনওকিছুর প্রতিবাদ করতে গেলেই ধমকে চমকে বসিয়ে দিতেন। আমাদের স্টান্টম্যানরদের তো কমিটিই ভেঙে দিয়েছেন স্বরূপ দা। এক বছর ধরে আমাদের কমিটি বলে কিছু নেই। সবাই মেনে নিল। উনি নাকি পারেন সেটা করতে। যেহেতু ফেডারেশনের মাথা। এই নিয়ে আমি আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলি গিয়ে। বললেন, কেস করা যায়। আমরা কি পারব রুলিং পার্টির সঙ্গে লড়তে? প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন জেলও খেটেছে অন্যায়ভাবে।

ইটিভি ভারত: বারবার টাকা আদায়ের কথাও উঠছে।

চিত্ত: নানা কারণে টাকা নিতেন তো। মিটিং হবে টাকা দাও, মামলা হবে টাকা দাও, পুরস্কার দেওয়া হবে টাকা দাও। সরকারি উকিল কেস লড়লেও সব ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা নিতেন। আমাকে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা তুলতে হত। সবাই রেগে যেত আমার উপর। উৎকর্ষ সম্মান দেওয়া হল সেখানেও আমাদের সবাইকে টাকা দিতে হয়েছে। তার কোনও প্রমাণও রাখেননি। ভাউচার দেননি।

ইটিভি ভারত: আপনাদের পারিশ্রমিক থেকে সাড়ে সাত শতাংশ কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল।

চিত্ত: এটা হঠাৎ একদিন ইসি মিটিং ডেকে বলা হল। কেউ বুঝতেই পারছিল না এটা কী আর কেন দিতে হবে। টোটাল পারিশ্রমিক থেকে এই শতাংশ দিতে হবে। মিটিং করার আগে উনি সব সিদ্ধান্ত নিয়েই আসতেন। কারওর কথা শুনতেন না। প্রথম থেকেই 7.5 শতাংশর বিরোধী সবাই। আমাদের তিন বছর অন্তর বেতন বাড়ে। সাড়ে চার বছর কেটে গেল এখনও সেই টাকার মুখ দেখলাম না।

ইটিভি ভারত: অনেক অশালীন কাজের খবরও আসছে। কতটা সত্যি?

চিত্ত: যা রটে তার কিছু তো বটে। কিছু না ঘটলে তো কেউ বলত না।

ইটিভি ভারত: মানবিক সুরক্ষা নিয়ে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন উনি। সেটাতে কতটা উপকৃত হয়েছেন আপনারা?

চিত্ত: উনি মাঝেমধ্যেই কোনও না কোনও এরকম উদ্যোগ নিতেন। কখনও রাখি বন্ধন, কখনও উকিল এনে আইনি সুরক্ষা দেওয়া আবার কখনও মানবিক বন্ধু। গত এক বছরে উনি বুঝেছিলেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে উনি বেশিদিন আর ক্ষমতায় নেই। অনেকে ওনার বিপক্ষে চলে গেছেন। তাই এসব করতেন। সবাই সেটা বুঝত কিন্তু সঙ্গ দিত কাজ হারানোর ভয়ে। কারা আত্মহত্যা করে? যখন সে কাজ না পায়। আর কাজ না দেওয়ার লোকই তো উনিই ছিলেন। আবার উনিই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এনেছিলেন টলিপাড়ায়।

ইটিভি ভারত: পালাবদলের পর কী আশা আপনার?

চিত্ত: এই নিয়ে আমি তিনটে সরকার দেখছি। তৃণমূল দশটা কাজ করে থাকলে দশটাই ভুল। শুধু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নয়, সব বিভাগেই ওদের গলদ ছিল। হওয়ার মধ্যে কিছু পার্ক হয়েছে, আলো বসেছে, চারদিক কালারফুল হয়েছে। ব্যস এটুকুই। আর উন্নয়ণ কই? স্বাস্থ্য, শিক্ষা কোথায় উন্নতি। আশা রাখছি নতুন সরকার যেরকম উদ্যোগ নিচ্ছে তাতে ভালো হবে। বাইরে থেকে ছবি আসছে একে একে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের কাজ হচ্ছে কলকাতায়, সাউথের ছবির শুটিংও হল ক'দিন।

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CHITTA KABIRAJ
SWARUP BISWAS
BENGALI FILM INDUSTRY
স্বরূপ বিশ্বাস চিত্ত কবিরাজ
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