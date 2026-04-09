'চিরসখা'র শিল্পী-কলাকুশলীরা আশ্বস্ত, পাশে আছে আর্টিস্টস ফোরাম
টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে 'চিরসখা', 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকের অভিনেতা-টেকনিশিয়ানরা দেখা করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁদের জন্য ভাববে আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশন।
Published : April 9, 2026 at 10:34 AM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: 'ম্যাজিক মোমেন্টস'-কে বয়কট করার ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছে 'চিরসখা', 'কনে দেখা আলো'। এরপর ‘চিরসখা’ ধারাবাহিক বন্ধ করার ঘোষণা হতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শিল্পী থেকে টেকনিশিয়ানরা। গতকাল সন্ধ্যায় আর্টিস্টস ফোরামের অফিসে এই নিয়ে বিশেষ মিটিং হয়। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে পৌঁছে যান সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের অভিনেতা-টেকনিশিয়ানরা। দেখা করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।
এদিন সকালেই এই ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কলাকুশলীদের কর্মহারা হয়ে যাওয়া নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আওয়াজ তোলেন অভিনেতা ভিভান ঘোষ। অভিনেতা ক্ষোভ উগড়ে দেন ইটিভি ভারতেও। তাঁর কথায়, "যাঁরা দোষী তাঁরা শাস্তি পাক। কিন্তু এতগুলো মানুষ যাঁদের সংসার চলে এই প্রযোজনা সংস্থার উপর ভরসা করে, তাঁদের কী হবে?..." এদিন সন্ধ্যায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে গিয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হন 'চিরসখা' ধারাবাহিকের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। জানা গিয়েছে, 'ম্যাজিক মোমেন্টস'- এ যে টেকনিশিয়ান ও অভিনেতারা কাজ করতেন, তাঁদের জন্য ভাববে আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশন।
উল্লেখ্য, 7 এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে দফায় দফায় আলোচনা হয় শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের নিরাপত্তা বিষয়ে। একই সঙ্গে সেখানে ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স প্রযোজনা সংস্থাকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। অন্তত যতদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে বা তাদের তরফে জানানো হচ্ছে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, কেন হয়েছে ততদিন অবধি এই প্রযোজনা সংস্থাকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে গোটা ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে। এরপর এই প্রযোজনা সংস্থায় কর্মরত শিল্পীদের একাংশ বিরোধিতা করেন। বুধবার রাতে আর্টিস্ট ফোরামের অফিসে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করতে যান 'চিরসখা' ধারাবাহিকের টেকনিশিয়ান ও অভিনেতারা।
'চিরসখা'র মুখ্য অভিনেতা, সুদীপ মুখোপাধ্যায় ম্যাজিক মোমেন্টসের ব্যান প্রসঙ্গে বলেন, "আর্টিস্ট ফোরাম একটা সংগঠন, তার কাজের একটা পদ্ধতি আছে। আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" কিন্তু এদিন যে বৈঠক হল তাতে ধারাবাহিকগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই প্রসঙ্গে বিদীপ্তা চক্রবর্তী বলেন, "ধারাবাহিকের ব্যাপারে আমরা বলতে পারি না। এটা চ্যানেল বলবে। চ্যানেল, প্রযোজক, ফেডারেশন, এঁরা ঠিক করবেন। গোটাটাই আলোচনা সাপেক্ষ। তবে, টেকনিশিয়ান ও শিল্পীরা আশ্বস্ত হয়েছেন।"
বৈঠক শেষে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের একটাই প্রশ্ন কীভাবে ঘটনাটা ঘটল? এটা বলতে এতদিন সময় লাগে? তা ছাড়া আজ আমাদের আইনি বিষয় নিয়েই আলাপ আলোচনা হয়েছে।" এদিন ম্যাজিক মোমেন্টস-এর চলমান ধারাবাহিকগুলি নিয়ে অবশ্য সাংবাদিকদের কিছুই জানাননি তিনি। মিটিং থেকে বেরিয়ে দিগন্ত বাগচি বলেন, "মিটিং কিছু ছিল না। নিরাপত্তাহীনতা থেকে এসেছিলাম। আলোচনা করতে এসেছিলাম।" অভিনেতা রাজা গোস্বামী বলেন, "ইমোশনাল যে বিষয়গুলো ছিল উত্তর পেয়েছি। ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছিল, সেগুলো রেখেছি, উত্তর পেয়েছি। ধন্যবাদ ওঁকে (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়)। আশ্বস্ত হয়েছি। এটাই চেয়েছিলাম। ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। নিশ্চয় সমাধান বেরোবে। খুশি আলোচনায়।"
ভিভান ইটিভি ভারতকে বলেন, "সকাল থেকে যাঁদের জন্য লড়লাম অর্থাৎ টেকনিশিয়ান ভাইবোনরা এবং আমাদের ডিরেক্টোরিয়াল টিম, যারা দীর্ঘকাল এই হাউজের সঙ্গেই কাজ করেছেন অন্য কোনও হাউজে কাজ করতেন না। আসলে একটা হাউজে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করলে অন্য হাউজের সঙ্গে আলাপ হয় না। এরা গত 19-20 বছর ধরে ম্যাজিক মোমেন্টস-এর সঙ্গেই কাজ করে এসেছেন। রাতারাতি কর্মসসংস্থান হারাতে বসেছিলেন। ওঁদের জন্যই আওয়াজ তুলেছিলাম আমি। ওঁদের সঙ্গে জুড়েছিলাম এতদিন, তাই পিঠ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাইনি। সঙ্গে ছিলাম। আজ আর্টিস্ট ফোরামে মিটিং হল। বুম্বা দা আশ্বস্ত করলেন হয়ত তাঁদের জন্য কিছু ব্যবস্থ করে দেবেন।"