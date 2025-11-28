'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে অপর্ণার মুখ বদল, জীতুর বিপরীতে কে এলেন ?
জীতু কমলের বিপরীতে কেমন মানাবে এই অভিনেত্রীকে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: দিনকয়েক আগেই জানা গিয়েছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (Chirodini Tumi Je Amar) ধারাবাহিক ছেড়ে দিলেন দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy)। তাঁর জায়গায় জীতু (Jeetu Kamal) অর্থাৎ আর্যর বিপরীতে কে হবেন অপর্ণা? এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে চলছিল জোর আলোচনা। কখনও উঠে এসেছে সৃজা দত্তর নাম, কখনও আবার সৌমিতৃষা কুণ্ডুর নাম। অবশেষে আজ চ্যানেল থেকেই জানানো হয়েছে যে অপর্ণার চরিত্রের নতুন মুখের নাম শিরিন পাল (SHIRIN PAUL)। পর্দায় তিনি আনকোরাই বলা যায়। এর আগে 'বুলেটের ফাঁদ'- নামক মাইক্রোসিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি ওটিটিতে ৷ পর্দায় নতুন হলেও থিয়েটার তাঁর ধ্যান জ্ঞান।
শিরিন ঝাড়গ্রামের মেয়ে। তিনি বলেন, "আমার বেড়ে ওঠা, ইস্কুল সবটাই ঝাড়গ্রামে। কলকাতায় এসেছি 5 বছর হয়ে গেল প্রায়। অভিনয়ের পথচলা শুরু বা ভিত সবটাই থিয়েটারের হাত ধরে, আমার দল 'ঝাড়গ্রাম কথাকৃতি'র হাত ধরে। টিভির পর্দায় এটাই প্রথম কাজ। আশা রাখি প্রচুর শিখতে পারবো।"
ইতিমধ্যেই শিরিনের লুক হাজির হয়েছে দর্শকের দরবারে। জীতুর পাশে দিব্য মানিয়েছে তাঁকে। শিরিনের পরনে গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। আর জীতু তাঁর চেনা পোশাকেই দাঁড়িয়ে নতুন নায়িকার পাশে। কীভাবে এন্ট্রি নেবেন তিনি? সেই অপেক্ষাতেই দর্শক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওদিকে নতুন প্রোমো হাজির। দেখা যাচ্ছে আর্যর কাছে খবর এসেছে যে অপর্ণার ডেড বডি পাওয়া গেছে। এভাবেই কি তা হলে এন্ট্রি নেবেন নতুন নায়িকা? সময় বলবে সেই কথা।
প্রসঙ্গত, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন দিতিপ্রিয়া রায়। তিনি জানিয়েছিলেন শারীরিক ও মানসিক অপারগতার জন্য তিনি আর সিরিয়ালটি করতে পারছেন না৷ এক্ষেত্রে তাঁকে কোনওরকম জোরাজোরি করা অনৈতিক বলে জানিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। সেদিন থেকেই নতুন অপর্ণা হিসেবে কাকে দেখা যাবে তা নিয়ে দর্শকের আগ্রহের পারদ তুঙ্গে। এবার সব জল্পনার অবসান। হাজির নতুন অপর্ণা। তবে কবে থেকে তাঁকে দেখা যাবে তা নিয়ে চ্যানেলের তরফে কিছুই জানানো হয়নি এখনও অবধি।