'অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়'-এর পর ফের 'চিরকুট', পুজোয় আসছে 'ট্রেন্ডি গানের স্টোরি'

'অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়'-এর পর ফের 'চিরকুট', পুজোয় আসছে 'ট্রেন্ডি গানের স্টোরি'
Durga Puja Song: 'অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়' গানটি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এবার আসছে তাদের নতুন গান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: পুজোয় 'পুজোর গান' আসবে না তা হয় না। তবে, মাধ্যম আর ধরনের বদল ঘটেছে। আগে ছিল শুধুই শোনা। আর এখন শোনা আর দেখা দুইই একসঙ্গে। গত বছর 'অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়' গান দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেছিল বাংলা ইন্ডি ব্যান্ড 'চিরকুট'। গানটির জনপ্রিয়তার পর এ বার সেই গল্পেরই পরের অধ্যায় নিয়ে ফিরছে এই ব্যান্ড। আগামী 11 অক্টোবর মুক্তি পাবে 'ট্রেন্ডি গানের স্টোরি'।
'অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়' গানটি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। লক্ষাধিক ভিউয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড এবং অসংখ্য রিলের মাধ্যমে গানটি পুজোর অন্যতম জনপ্রিয় ট্র্যাকে পরিণত হয়। বিশেষ করে মিউজিক ভিডিয়োতে সৌম্য মুখোপাধ্যায় ও অরুণিমা হালদারের রসায়ন দর্শকদের নজর কেড়েছিল। এ বার সেই জুটিকেই দেখা যাবে নতুন গল্পে। চিরকুট জানিয়েছে, 'ট্রেন্ডি গানের স্টোরি' আসলে গত বছরের গানের সরাসরি সিক্যুয়েল। এক বছর পর সেই পুজোর প্রেমের গল্প কোন দিকে এগিয়েছে, নতুন গানে উঠে আসবে সেই কাহিনি। প্রেম, মজা এবং বাঙালিয়ানার সঙ্গে এ বার থাকছে নতুন প্রজন্মের সমকালীন আবহ।
সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "গত বছরের গানটি আমার পুজোর স্মৃতির বিশেষ অংশ হয়ে রয়েছে। নতুন অধ্যায়ে ফিরতে পারার জন্য আমি যেমন উচ্ছ্বসিত, তেমনই অরুণিমা হালদারের আশা, আগের মতোই নতুন গানটিও দর্শকদের ভালো লাগবে। একই গল্পের দুই পুজো, দুই গান। বাংলা ইন্ডি মিউজিকের জগতে এই ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে অন্যরকম। ‘ট্রেন্ডি গানের স্টোরি’-তে পুরনো প্রেমের সঙ্গে তাই থাকছে নতুন সময়ের ছোঁয়া, মজা আর বাঙালিয়ানার মিশেল।"
গানটির মিউজিক ভিডিয়ো পরিচালনা করেছেন বিশ্ববাসু বিশ্বাস। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন গড়াই জি। আগের গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই নতুন ভিডিওতে তৈরি করা হয়েছে আলাদা ভিজ্যুয়াল আবহ। গানটির সঙ্গীত প্রযোজনা ও কণ্ঠে রয়েছেন দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন সৃজিতা মিত্র ও শুভম মিত্র। কথা ও সুরে প্রমেয়া। বেস গিটারে প্রণয় এবং ড্রামে সৌরভ।
নতুন গান প্রসঙ্গে চিরকুটের তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর ‘অষ্টমীতে তোমার পাড়ায়’ তাঁদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করেছিল। দর্শকদের ভালোবাসাই সেই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এ বার আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে সেই প্রেমের গল্পের নতুন অধ্যায় তুলে ধরতে চাইছেন তাঁরা।