'মাল্টিপ্লেক্স বাংলা ছবির জায়গা নয়, ইন্ডাস্ট্রি বাঁচাতে...'- চিরঞ্জিৎ

'হাঁটি হাঁটি পা পা' মুক্তির অপেক্ষায় ৷ সিনেমা থেকে কেরিয়ার খোলামেলা আড্ডায় অভিনেতা চিরঞ্জিৎ ৷

chiranjeet-chakraborty-talks-about-upcoming-movie-hati-hati-pa-pa-shares-journey-in-tollywood
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 3:38 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 22 নভেম্বর: এক অবাধ্য বাবা আর তার শাসক প্রকৃতির মেয়ের গল্প নিয়ে 28 নভেম্বর বড় পর্দায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'হাঁটি হাঁটি পা পা' (hati hati pa pa)। পরিচালক অর্ণব মিদ্যা বানিয়েছেন এই ছবি। ইতিমধ্যেই ছবিটি দেখানো হয়েছে চলতি বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া'তে (56th IFFI)। ছবিতে একজন অবাধ্য এবং খিটখিটে বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty )। ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে উঠে এল এই ছবি থেকে শুরু করে তাঁর সতীর্থ তাপস পাল, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কথাও। তাঁদেরও ফ্যান ফলোয়ার কম ছিল না সেই সময়ে।

তখন সামাজিক মাধ্যমের দাপাদাপি না থাকলেও চারজনের মধ্যে কে বেশি ভালো অভিনেতা তা নিয়ে রাস্তাঘাটে, ড্রয়িং রুমে, ক্লাবে চলত বেজায় তর্ক-বিতর্ক। তবে সেগুলিকে নাকি এনজয় করতেন ওঁরা চারজনেই। এমন কথাই বলছিলেন অভিনেতা। তিনি বলেন, "আমরা এটা খুব এনজয় করতাম। আমরা একে অপরের সঙ্গে বহু ছবিতে স্ক্রিন শেয়ারও করেছি। যখন কম্বিনেশন হয়ে যাই তখন ওর ফ্যান আমার ফ্যান এক হয়ে যায় সেই ছবির সাকসেস বেশি থাকে। আজকাল আর তেমন ছবি হয় না। আমাদের সময়ে হত। 'প্রতীক'-এ তাপস ছিল। আর বুম্বা তো অনেকগুলো ছবিতেই আমার সঙ্গে ছিল। 'রক্ত নদীর ধারা', 'রক্তেলেখা'। অভিষেক ছিল অনেক ছবিতে। সবাই অভিনয় করেছে আমার সঙ্গে।" তিনি জানান, আসন্ন 'কাকাবাবু'তে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন।

আড্ডায় অভিনেতা চিরঞ্জিৎ (ইটিভি ভারত)

চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর কণ্ঠে জনপ্রিয় সংলাপ 'বউ গেলে বউ পাওয়া যায় রে, মা গেলে মা পাওয়া যায় না' বাঙালি জীবনে ভুলবে না। এই ছবিতেও ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেই সংলাপকে তবে একটু অন্য ভাবে ৷ চিরঞ্জিৎকে ট্রেলারে বলতে শোনা গিয়েছে 'বউ হারালে বউ পাওয়া যায় রে, গাছ গেলে গাছ পাওয়া যায় না।" এই ছবির প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "সংলাপটা পাল্টানো হয়েছে। তবে ভালো, ইন্টারেস্টিং হয়েছে। ছবিটা হাসি আর মজা দিয়ে শুরু। মাঝখানে মেয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া। আমি একজন খিটখিটে অবাধ্য বাবা এখানে। কিন্তু আসলে মানুষটা তেমন না। যা করে তা মেয়ের জন্যই করে। শেষটা খুব ভালো। সেটা আর বলব না।"

অভিনেতাও এক কন্যের বাবা। আর বাবা হিসেবে তিনি নিজেকে বেশি নম্বরই দেন। বললেন, "আমি ভীষণভাবে মেয়ের শুভানুধ্যায়ী। মেয়েও আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। ছোটবেলায় মেয়ের হাতটা ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়েছিলাম। এরপর একদিন ও বড় হয়ে বাইরে পড়াশুনা শুরু করল। তখন দূরত্বটা বাড়ল বাবা মেয়ের। কিন্তু ওর প্রতি শুভকামনা তো সবসময়েই আছে। আর সিনেমাতেও যাদের মেয়ে হিসেবে পাই যেমন রুক্মিণী, সেও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমিও ওকে স্নেহ করি। ওর মধ্যে আমি আমার মেয়েকে খুঁজে পাই কিছুটা।"

'হাঁটি হাঁটি পা পা' ছবিতে অঞ্জনা বসুর সঙ্গে একটা কেমিস্ট্রি রয়েছে অভিনেতার। সেটা নিয়েও বেশ এক্সাইটেড তিনি। বললেন, "সারাজীবনই তো হিরোইনের সঙ্গে প্রেম করলাম। এখানেও অঞ্জনার সঙ্গে একটা প্রেমের ভাব তৈরি হচ্ছে। যেটা আন-এক্সপেক্টেড। ছবিটাতে অনেক চমক আছে। তাই বলছি দেখতে হবে।"

পরিচালক অর্ণব মিদ্যার সঙ্গে কাজ করে খুশি অভিনেতা ৷ তিনি বলেন, "অর্ণবের মধ্যে সেন্স অফ হিউমার রয়েছে। স্ক্রিপ্টটা ভালো বানিয়েছে। যে কোনও সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে ভালো জোকস বানাতে পারে অর্ণব। তবে, শুটিঙে ফ্লোরে না থেকে মনিটরের সামনে বেশি থাকে। শট দেওয়ার পর কী লাগবে বলে, মানে আবার টেক করবে এটাই বলতে চায় আর কি।"

ইন্ডাস্ট্রির ভালোর জন্য সিনেমা হল বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি। বলেন, "আগে 750টা হল ছিল। এখন সেটা মাত্র 40। আর আছে কিছু মাল্টিপ্লেক্স। মাল্টিপ্লেক্স বাংলা ছবির জায়গা নয়। সাধারণ বাঙালি দর্শক এত টাকা দিয়ে এত ঝাঁ চকচকে জায়গায় ঢুকতেই চায় না। তাই অনেক সিঙ্গল স্ক্রিন হওয়া দরকার। বুম্বা যে 100টা ছোট হল বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা খুব ভালো চিন্তা। এটা হলে ভালো লাগবে।"

