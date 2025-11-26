ETV Bharat / entertainment

মেয়ের বিয়ের পোস্টার লাগাচ্ছেন চিরঞ্জিৎ ! কেসটা কী?

রুক্মিণী-চিরঞ্জিতের মজাদার কাণ্ডে তোলপাড় নেটপাড়া ৷

মেয়ের বিয়ের পোস্টার লাগাচ্ছেন চিরঞ্জিত ! (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 26 নভেম্বর: অপেক্ষা আর মাত্র দু'দিনের ৷ 28 নভেম্বর বড় পর্দায় আসছে অর্ণব মিদ্যা এবং অরুণাভ মিদ্যা পরিচালিত বাংলা ছবি ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ (Haati Haati Paa Paa)। বাবা-মেয়ের নিখাদ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মায়া আর শাসনের গল্প নিয়েই এই ছবির বুনন।

এই সিনেমায় বাবা ও মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty) ও রুক্মিণী মৈত্রকে (Rukmini Maitra)। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই এ কী কাণ্ড ঘটালেন চিরঞ্জিত? মেয়ের বিয়ের জন্য পোস্টার ছাপিয়ে তা এলাকার দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে দিচ্ছেন নিজেই ! পোস্টারে লেখা -"পাত্র চাই- প: ব: ব্রাহ্মণ 27/5'10" ফর্সা স্লিম সুদর্শনা চাকুরীজীবি পাত্রীর জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত কলকাতা নিবাসী শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। কারোর সন্ধানে থাকলে সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। দীপক চক্রবর্তী।"

চিরঞ্জিৎ-রুক্মিণীর খুনসুটি (Special Arrangement)

আর তাই না দেখে রেগে আগুন মেয়ে। হবেন না-ই বা কেন? সারা সোশাল মিডিয়া ছেয়ে গিয়েছে এই পোস্টারে। এই জ্বালা কি সওয়া যায়? রাতের অন্ধকারে বাপের এই কাণ্ড দেখে তাকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয় মেয়ে ৷ আর এই সবটাই ছবির প্রোমোশনের খাতিরে প্রচারিত। কিন্তু এই ভিডিয়োটি বিশেষভাবে নজর কেড়ে নিয়েছে আমজনতার। কোথাও এতটুকু নাটকীয়তার লেশমাত্র নেই। ছবির নায়িকা রুক্মিণী মৈত্র বলছেন, "বাপ রে বাপ.. দেখুন আমার বাবার কাণ্ড... দু'দিন শহরে ছিলাম না কি কাণ্ডটাই না করেছে চারিদিকে!!" সোশাল মিডিয়ার যুগে দিনদিন বদলাচ্ছে প্রোমোশনের ধরন। এটি সেগুলির মধ্যে বেশ অন্যরকম এবং মর্মস্পর্শী তা বলাই বাহুল্য। কেন 'মর্মস্পর্শী' তা ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে।

দু'দিনের জন্য গোয়াতে গিয়েছিলেন রুক্মিণী। কারণ ছবিটা মুক্তির আগেই দেখানো হল 56তম 'ইফি' (ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়া) গোয়াতে ৷ বেশ কিছুদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে এই ছবির ট্রেলার। যা ইতিমধ্যেই মেয়ে-বাবার ভালোবাসা, খুনসুটির নানা মুহূর্ত তুলে ধরেছে। সত্যি কথা বলতে তাঁদের খুনসুটি দেখে বোঝার উপায় নেই তা রিল নাকি রিয়েল। একটা বয়সের পরে বাবা-মাকে সামলাতে সন্তানকে যেভাবে নাজেহাল হতে হয় তাই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। অবাধ্য বাবাকে বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন গল্পের নায়িকা। এরকমই এই গল্প এই ছবিতে।

ইফি-তে টিম ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ (Special Arrangement)

চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "এই ছবিতে বাবা যে কাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে সেগুলো সবই মেয়েকে সংসারী করানোর জন্য, তার কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য। তার জন্য বিদেশে তার প্রেমিক অপেক্ষা করছে। এদিকে মেয়ে তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত।" দেশের এই নামজাদা চলচ্চিত্র উৎসবে শুধু রুক্মিণীর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে তা নয়। সেখানে ছবির দুই পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে রেড কার্পেটও মাতিয়েছেন রুক্মিণী মৈত্র।

