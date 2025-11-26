ETV Bharat / entertainment

আসন্ন 'কাকাবাবু'তে প্রসেনজিৎ মুখ্যচরিত্রে, কোন ভূমিকায় চিরঞ্জিত?

প্রসেনজিতের সঙ্গে অনেকদিন পর স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে চিরঞ্জিতকে ৷

chiranjeet-chakraborty-acts-with-prosenjit-chatterjee-in-kakababu-series-bijoy-nagarer-hire
ফের বড়পর্দায় একসঙ্গে চিরঞ্জিত-প্রসেনজিৎ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 26 নভেম্বর: প্রায় তিন বছর পর ফের পর্দায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু ৷ এবারের কাহিনি ‘বিজয়নগরের হীরে’। এই কাহিনি অবলম্বন করেই বড় পর্দায় আসবে' 'কাকাবাবু্র প্রত্যাবর্তন' (Kakababur Pratyabartan)। মুখ্য চরিত্রে থাকছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee)। তবে, এবার কাকাবাবুর মেন্টরকেও দেখবে দর্শক। আর সেখানেই চমক। জানা গিয়েছিল এই ছবিতে থাকবেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। কিন্তু কোন চরিত্রে থাকবেন তিনি সেই নিয়ে মুখ খোলেননি চিরঞ্জিত চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty)।

ইটিভি ভারতে প্রথমবার কাকাবাবুতে নিজের চরিত্র নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা ৷ তিনি বলেন, "অনেকদিন পর আবার আমাকে আর বুম্বাকে দেখা যাবে একসঙ্গে ৷ কাকাবাবু আসছে। সেখানেই আমি আর বুম্বা একসঙ্গে আছি। আগেও আমি আর বুম্বা অনেক ছবিতে অভিনয় করেছি। যেমন 'রক্তেলেখা', 'রক্তনদীর ধারা' সহ আরও বেশ কয়েকটিতে। এখন আর এরকম কম্বিনেশনে ছবি হয়ই না ৷ যেখানে দুজন হিরোরই ফ্যান ফলোয়ার রয়েছে ৷ এরকম ছবি হলে দুই দিকের ফ্যান ফলোয়ার সেই ছবিটাকে সাপোর্ট করলে ছবির ব্যবসাও ভালো হয়।"

অভিনেতার কথায়, "কাকাবাবুতে আমি বুম্বার মেন্টরের চরিত্রে অভিনয় করছি। যে কাকাবাবুকে দেশের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সুনীল দা'রই লেখা চরিত্র, সেই চরিত্রটায় আমি আছি ৷ আমি আশাবাদী ছবিটা নিয়ে।" উল্লেখ্য, বেশ অনেক বছর পর দেখা যাবে দুই হিরোকে একসঙ্গে। এই ছবির পরিচালক এবং সন্তু বদল হয়েছে তা আগেই জানা গিয়েছে। পরিচালনা করেছেন চন্দ্রাশিস রায়।

এর আগে প্রসেনজিৎকে নিয়ে এই পরিচালক তাঁর প্রথম ছবি ‘নিরন্তর’ বানিয়েছেন। এ বার তাঁর নতুন চ্যালেঞ্জ কাকাবাবু। আর এবার সন্তুর চরিত্রে দেখা যাবে অর্ঘ্য বসু রায়কে। এর আগে ‘দাবাড়ু’ ছবিতে গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছিল অর্ঘ্য। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছে ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ‘হামি’ ছবিতে ‘ভুটু’ ওরফে ‘ভুটু ভাইজান’ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়ে ব্রত। এ ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন সত্যম ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, 2013 সালে মুক্তি পায় প্রথম কাকাবাবু-ছবি ‘মিশর রহস্য’। 2017 ও 2022 সালে মুক্তি পায় যথাক্রমে ‘ইয়েতি অভিযান’ এবং ‘কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’।

