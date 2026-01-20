ETV Bharat / entertainment

উদ্বোধনে 'সোনার কেল্লা', শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে 'ইয়েতি অভিযান' থেকে 'চাঁদের পাহাড়', তালিকায় আর কোন কোন ছবি?

23 জানুয়ারি থেকে 29 জানুয়ারি অবধি চলবে এই উৎসব।

children-film-festival-kolkata-2026-check-out-movie-list-hall-date-and-time-details
শুরু হচ্ছে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Entertainment Team

January 20, 2026

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: শুরু হতে চলেছে দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। 23 জানুয়ারি থেকে 29 জানুয়ারি অবধি চলবে এই উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশু ও কিশোর আকাদেমির আয়োজনে গত 11 বছর ধরে হয়ে আসছে এই চলচ্চিত্র উৎসব। সপ্তাহের শুরুতেই নন্দনের প্রেস কর্নারে ছিল সাংবাদিক বৈঠক। হাজির ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন এবং অর্পিতা ঘোষ।

এবারের উৎসবের থিম 'ট্রেজার হান্ট'। জানা গেল এবার সাত দিনে দেখানো হবে মোট 32টি দেশের 180টি ছবি। উৎসবের উদ্বোধনী ছবি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অমর সৃষ্টি 'সোনার কেল্লা'। আর সমাপনী ছবি 'পক্ষীরাজের ডিম', পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল। মোট ন'টি ভেন্যুতে দেখানো হবে এবারের ছবিগুলি। দেশ-বিদেশের নানান কালজয়ী ছবি দেখানো হবে নন্দন 1, নন্দন 2, নন্দন 3, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ, একতারা মুক্তমঞ্চে। সব ভেন্যুতেই সময় দুপুর 12টা, 3টে এবং সন্ধে 6টা।

কী বললেন অর্পিতা ঘোষ ? (ইটিভি ভারত)

তবে, একাতারা মুক্তমঞ্চে শুধু সন্ধে 6টায় প্রদর্শন। ঘোষণা করা হয়, এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে শতবর্ষ সম্মান জানানো হবে তৃপ্তি মিত্র, সন্তোষ দত্ত এবং সলিল চৌধুরীকে। দেখানো হবে তৃপ্তি মিত্র অভিনীত এবং বিজলিবরণ সেন পরিচালিত 'মাণিক'। দীনেন গুপ্ত পরিচালিত, সলিল চৌধুরী সুরারোপিত, সন্তোষ দত্ত অভিনীত 'মর্জিনা আবদাল্লা'। উৎসবটিকে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, 'ট্রেজার হান্ট এবং অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ছবি', দ্বিতীয় 'ফেলুদা 60'।

এই বিভাগে ফেলুদার একাধিক ছবি দেখানোর মাধ্যমে উদযাপন করা হবে ফেলুদার 60 বছর পূর্তি। তৃতীয়, 'বেঙ্গলি প্যানোরমা'। এই বিভাগে থাকছে 6টি বাংলা ছবি। চতুর্থ, ' ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্মস'। এই বিভাগে অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি দেখানো হবে বলে জানানো হয়েছে। পঞ্চম, স্পোর্টস ফিল্মস। মোবাইলের দাপাদাপির যুগে খেলাধুলোর প্রতি শিশুদের মন ফেরাতে দেখানো হবে '83', 'কোনি', 'দাবাড়ু'র মতো কিছু ছবি। ষষ্ঠ বিভাগে 'ওয়ার্ল্ড সিনেমা' দেখানো হবে। এই বিভাগে 32টি দেশের মোট 100টিরও বেশি ছবি দেখানো হবে। সপ্তম, 'ছোট ছবি এবং তথ্যচিত্র'। এই বিভাগে দেখানো হবে প্রায় 30টি ছবি।

শিশু কিশোর আকাদেমির তত্বাবধানে আয়োজিত কর্মশালায় বাচ্চাদের বানানো 40টি মোবাইল ফিল্মও দেখানো হবে। শিশু কিশোর আকাদেমির চেয়ারপার্সন অর্পিতা ঘোষ বলেন, "মোবাইলে শুধু রিল না দেখে কীভাবে ভালো কাজেও মোবাইলকে ব্যবহার করা যায় তার নিদর্শন দেখিয়েছে বাচ্চারা। কী সুন্দর স্ক্রিপ্ট দিয়ে মোবাইলে সিনেমা বানিয়েছে ওরা। সেরা তিনজনকে আমরা পুরস্কার দেব।"

এ ছাড়াও থাকবে শিশুদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড ফিল্ম 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'হীরক রাজার দেশে'। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'মিশর রহস্য', 'ইয়েতি অভিযান', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যাযয়ের 'গুপ্তধনের সন্ধানে', 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন', 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন'। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদের 'রামধনু', কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' ও 'আমাজন অভিযান'। অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী', সায়ন্তন ঘোষালের 'সোনার কেল্লায় যকের ধন', অভিজিৎ চৌধুরীর 'পাতালঘর' সহ বিভিন্ন ভাষার নানা ছবি।

ছবি প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রতিদিন বেলা 1টা থেকে রাত 8টা অবধি গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় চলবে 'গুপ্তধনের অভিযান' নামের প্রদর্শনী। নানাবিধ ট্রেজার হান্টের গল্প জানা যাবে এখানে। একতারা মুক্তমঞ্চে।একদিন ছোটদের জন্য থাকবে কুইজ কনটেস্ট। ছোটদের ভালো লাগার মতো করে সেজে উঠবে উৎসব প্রাঙ্গণ। 5-16 বছর বয়সিদের জন্য ডেলিগেট রেজিস্ট্রেশন চলছে। প্রত্যেক শিশুর ডেলিগেট কার্ডের সঙ্গে অভিভাবকদের জন্য একটি কার্ড ইস্যু করা হয়। বিভিন্ন স্কুল, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোম, এন জি ও-র বাচ্চাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

