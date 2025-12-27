ETV Bharat / entertainment

ছোট বয়সে সাফল্যের শিখরে ! অনেকের সফরনামা সুখের নয়

ছোটবয়সে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছেও জীবন সংগ্রামে দেখেছেন নানা চড়াই-উতরাই ৷

CHILDHOOD STARS OF HOLLYWOOD WHO STRUGGLED AFTER BECOMING FAMOUS
হলিউডের দুই তারকা (Special Arrangement)
হায়দরাবাদ, 27 ডিসেম্বর: নাম-যশ-খ্যাতি অনেক সময় পাওয়া গেলেও তা ধরে রাখা মুশকিল হয় ৷ বিশেষ করে, ছোটবেলায় সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে খ্যাতি পেলে তা যে বড় বয়সেও থাকবে, এমনটা অনেক সময় হয় না ৷ অর্থাৎ ছোটবেলার খ্যাতি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে নতুন করে লড়াই করতে হয় সেই সকল তারকাদের ৷ হলিউডে এমন অনেক তারকা আছেন, যাঁরা ছোটবয়সে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছেছেন ৷ কিন্তু বড় বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের খ্যাতির উজ্জ্বলতা ম্লান হয়েছে ৷ মাটিতে পড়েছেন মুখ থুবড়ে ৷ ফের লড়াই করে জীবনে ওঠার চেষ্টা করেছেন ৷ জানেন কাদের কথা বলছি ?

লিন্ডসে লোহান (Lindsay Lohan): 'দ্য প্যারেন্ট ট্র্যাপ' এবং 'ফ্রিকি ফ্রাইডে'-র সিনেমার হাত ধরে লিন্ডসে খ্যাতি অর্জন করেন। সাফল্য সত্ত্বেও, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে লোহানকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ৷ তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন ৷ এমনকী, রিহ্যাবেও যেতে হয়েছিল লিন্ডসেকে ৷

ম্যাকোলে কালকিন (Macaulay Culkin): 'হোম অ্যালোন' সিনেমায় ম্যাকোলে কালকিনের অভিনয় তাঁকে অল্প বয়সেই খ্যাতির শিখরে নিয়ে যায় ৷ তবে জীবনে উত্থানের পাশাপাশি পতনও দেখেছেন ম্যাকোলে ৷ পারিবারিক বিবাদ ও ব্যক্তিগত একাধিক ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তিনি এসেছেন খবরের শিরোনামে ৷ এরপর কালকিন পডকাস্টিং ও কমেডি জগতে পা রাখেন ৷ যেখানে নতুন করে নিজের নাম-পরিচয় তৈরি করেন ম্যাকোলে কালকিন ৷

ড্রু ব্যারিমোর (Drew Barrymore): ই.টি.( E.T.) সিনেমা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ড্রু ব্যারিমোর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁর ছোটবেলা মোটেও সুখের ছিল না ৷ খ্যাতিকে পাশে সরিয়ে রাখলে 14 বছর হওয়ার আগেই মাদকাসক্তির কারণে ব্যারিমোকে দু'বার রিহ্যাবে পাঠানো হয় ৷ পরবর্তী সময়ে একজন প্রযোজক ও উদ্যোক্তা হিসেবে ড্রু ব্যারিমোর নতুন করে সাফল্যের জার্নি শুরু করেন ৷

কোরি ফেল্ডম্যান (Corey Feldman): আটের দশকে 'দ্য গুনিজ' এবং 'স্ট্যান্ড বাই মি'-এর মতো আইকনিক সিনেমায় অভিনয়ের হাত ধরে কোরি ফেল্ডম্যান খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর থেকে তিনি হলিউডে থাকাকালীন মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন ৷ শিশু অভিনেতাদের সুরক্ষার পক্ষে কথা বলেন তিনি ৷ পাশাপাশি, শিশু তারকাদের জীবনের অন্ধকার দিকটিও তুলে ধরেন কোরি ফেল্ডম্যান।

এডওয়ার্ড ফারলং (Edward Furlong): 'টার্মিনেটর 2: জাজমেন্ট ডে' নিশ্চই দেখেছেন ৷ সিনেমায় এডওয়ার্ড ফারলং-এর চরিত্র নজর কাড়ে ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাদকাসক্তি এবং আইনি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েন ফারলং ৷ অভিনেতার জীবনের গল্প আসলে অল্প বয়সে সমর্থন ছাড়াই খ্যাতি অর্জনের বিপদ সম্পর্কে এক সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে।

জুডি গারল্যান্ড (Judy Garland): 'দ্য উইজার্ড অফ ওজ' সিনেমায় 'ডরোথি' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য জুডি গারল্যান্ড সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তার সাফল্য সত্ত্বেও তাঁকে জীবনের একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় ৷ হলিউডে কাজের জায়গায় ম্যানুপুলেট হওয়া হোক কিংবা জীবনের প্রতি চাহিদা, জুডিকে নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ৷

অ্যারন কার্টার (Aaron Carter): অ্যারন কার্টার একজন পপ গায়ক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তিনি মানসিক সমস্যা, আর্থিক সংকট এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হন ৷ যা সবসময় আলোচনায় থাকত। কার্টার 2022 সালে মাত্র 34 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ কিন্তু তাঁর জীবন দেখিয়েছে, কীভাবে খ্যাতি ম্লান হয়ে যাওয়ার পর জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ সামনে আসে ৷ যেখানে শিশু তারকাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতি সামলে নিতে সাহায্য করার জন্য কোনও সমর্থন থাকে না।

ডেমি লোভাটো (Demi Lovato): ডেমি লোভাটো ডিজনি চ্যানেলের 'ক্যাম্প রক' সিরিজের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বাস্থ্য ও আসক্তি নিয়ে তার সংগ্রামগুলো তথ্যচিত্রে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয় ৷ যেখানে তিনি তারকাখ্যাতির চাপ এবং তরুণ সেলিব্রিটিদের মধ্যে উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন।

হ্যালি জোয়েল অসমেন্ট (Haley Joel Osment): 'দ্য সিক্সথ সেন্স' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে হ্যালি জোয়েল অসমেন্ট বিশ্বব্যাপী সাফল্য অর্জন করেন। তবে পরবর্তী সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রে তার অভিনয় ততটা প্রচারিত না হলেও, ভয়েস অ্যাক্টিং এবং ব্রডওয়ে মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। সেইদিক থেকে হ্যালি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের জীবন পরিচালনা করেছেন ৷ ছোটবেলার খ্যাতি পাওয়ার পরেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি ৷ বরং ছোট-বড় প্রকল্পের কথা না ভেবে তিনি সবরকম কাজ করে গিয়েছেন জীবন যাপনে ৷ ফলে একজন শিশু তারকাকে যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার থেকে নিজেকে দূরেই রেখেছিলেন হ্যালি জোয়েল অসমেন্ট ৷

