রাজন্যা সাধু- এক ধন্যি মেয়ের উপাখ্যান

রাজন্যা সাধু- এক ধন্যি মেয়ের উপাখ্যান
ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চে মন জয় থেকে ধারাবাহিক-ওটিটিতে সফল রাজন্যা ৷ কীভাবে শুরু হল এই সফর, শুনল ইটিভি ভারত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 10:20 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: 2023-এর 'ডান্স বাংলা ডান্স সিজন 12'র বিজয়ীদের কথা মনে আছে? সেবার বড়দের মধ্যে বিজয়ী হয় দিশা মণ্ডল, ছোটদের মধ্যে বিজয়ী স্নেহাশ্রিতা, সুমন এবং রাজন্যা। তাছাড়াও চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স হয় স্নেহাশ্রিতা এবং রাজন্যা। এই রাজন্যা (Rajonnya Sadhu) আজ নিয়মিত কাজ করে চলেছেন বাংলা টেলিভিশনের পর্দায়। তার কাজের তালিকায় আছে ওয়েব সিরিজ 'লজ্জা'। সেখানে জয়ার ছোটবেলার চরিত্রটি করে রাজন্যা ৷ ধারাবাহিক 'কম্পাস'-এ ছোট কম্পাসের চরিত্রেও দেখা যায় তাকে। কাজ রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি। আবারও খুব শীঘ্রই তাকে দেখা যাবে আসন্ন ধারাবাহিক 'সোহাগে আদরে'তে নায়িকার ছোট বোনের ভূমিকায়।
গোবরডাঙার মেয়ে ক্লাস সিক্সের ছাত্রী রাজন্যা। ছোট থেকেই নাচের প্রতি আগ্রহ দেখে তার মা ভর্তি করে দেন নাচের স্কুলে। ডান্স বাংলা ডান্সের আগে ডান্স ডান্স জুনিয়রেও অংশগ্রহণ করে সে। কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যায়। তবে ইচ্ছা আর নিষ্ঠা তাকে সেরার শিরোপা এনে দেয় অচিরেই। ডান্স বাংলা ডান্স তাকে খ্যাতি, অর্থ সবই দিল। দিল সেরার শিরোপা। এর মাঝেও তাল কাটেনি তা নয়। সেখানেও বাদ পড়তে হয়েছিল একবার। কিন্তু শেষ অবধি রাজন্য হেসেছিল জয়ের হাসি ৷
এহেন রাজন্যার কাছে ইটিভি ভারত জানতে চায়, তার অভিনয়ে আসা কীভাবে? সে জানায়, "আমি ছোটবেলা থেকেই ডান্স করতে পছন্দ করি। তবে আমাকে প্রথম টিভিতে দেখা যায় অন্যভাবে। দিদি নম্বর ওয়ানের একটা সানডে স্পেশাল এপিসোডে আমি যাই খেলতে। এরপর আমি 'ডান্স ডান্স জুনিয়র'-এ পারফর্ম করার সুযোগ পাই। তারপরে যাই 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর মঞ্চে। আমি আর স্নেহাশ্রিতা জয়ী হই ৷ ও আমার বন্ধু। আমি আর ও একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম। ফাইনালের আগে আমাদের প্রতিদিন নাইট প্র্যাকটিস হত। খুব ভালো ছিল দিনগুলো।"
রাজন্যার পছন্দের অভিনেতা, অভিনেত্রী কারা? এক মুহূর্ত না ভেবেই কন্যের জবাব, "মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় দেখতে ভালো লাগে। আর বাংলার নায়িকাদের মধ্যে আমার ফেভারিট শুভশ্রী ম্যাম। আর হিন্দিতে আলিয়া ভাট। পুরনো দিনের কথা বলতে গেলে হেমা মালিনী আর মাধুরী দীক্ষিত। আমি মাধুরী দীক্ষিতের মতো অভিনেত্রী হতে চাই ওঁর নাচ এবং অভিনয় দুয়ের জন্যই।"
বাড়ির কতটা সাপোর্ট পায় মেয়েটা? রাজন্যার কাছ থেকে জানা যায়, তার ঠাকুমা প্রথমে অতটা খুশি ছিল না। বাড়ির মেয়ের নাচ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন তিনি সেই সময়। তবে, এখন তিনি পাড়ায় সকলকে বলে বেড়ান নাতনির নাচ দেখার কথা। এখন তিনি বেজায় খুশি নাতনির নাচ নিয়ে। তাই নাতনিও এগিয়ে চলেছে তার পথে। নাচের পাশাপাশি চলছে অভিনয় এবং পড়াশুনা। রাজন্যা মনে করে মন দিয়ে করতে চাইলে সবই করা যায়। তাই পড়াশুনাটাকে সর্বাগ্রে রেখে অভিনয় এবং নাচটাকে সমান যত্নে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর সে।