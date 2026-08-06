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প্রতারণার অভিযোগে আইনি বিপাকে সলমন, সমন গেল ভাইজানের বোনের কাছেও

এটা, 2020 সালের একটা মামলা, যা মানিমাজরার বাসিন্দা ব্যবসায়ী অরুণ গোয়েলের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সলমন ও তাঁর বোনকে দিতে হবে জবাব৷

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আইনি বিপাকে সলমন ও তাঁর বোন (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 12:38 PM IST

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চণ্ডীগড়, 6 অগস্ট: সলমন খানের সংস্থা 'বিয়িং হিউম্যান'-এর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ৷ সমন পাঠাল চণ্ডীগড় জেলা আদালত ৷ জানা গিয়েছে, চণ্ডীগড়ে 'বিয়িং হিউম্যান' (Being Human) জুয়েলারি শোরুম সংক্রান্ত এক প্রতারণার মামলায়, অভিনেতা সলমন খান, তাঁর বোন আলভিরা খান এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি 'স্টাইল অ্যান্ড কনটেন্ট জুয়েলারি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পরিচালকদের আগামী 5 অক্টোবর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছে। আদালত সমস্ত অভিযুক্তকে সমন পাঠিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে জবাব দাখিল করতে বলেছে।

2020 সালের এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল মনিমাজরার ব্যবসায়ী অরুণ গোয়েলের অভিযোগের ভিত্তিতে। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, 'বিয়িং হিউম্যান' ব্র্যান্ডের অধীনে একটা জুয়েলারি শোরুম খোলার সময় তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়, যার ফলে তাঁর কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়। অভিযোগকারী অরুণ গোয়েলের মতে, তিনি মনিমাজরার এনএসি (NAC) এলাকায় প্রায় 3 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 'বিয়িং হিউম্যান' জুয়েলারি শোরুম চালু করেছিলেন। তিনি 'স্টাইল অ্যান্ড কনটেন্ট জুয়েলারি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। তাঁর দাবি, তিনি কোম্পানির সমস্ত শর্ত মেনে চলেছিলেন এবং শোরুমটি সাজাতে প্রায় 1 কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। এছাড়া, ওই দোকানে 'বিয়িং হিউম্যান' ব্র্যান্ডের গয়নাও প্রদর্শন করা হয়েছিল ৷

অভিযোগে বলা হয়েছে, কোম্পানিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছয়জন ব্যক্তি তাঁকে ভুল বুঝিয়ে শোরুমটি খুলতে প্ররোচিত করেছিলেন। শোরুমটি খোলার পর তিনি কোম্পানি থেকে কোনও ধরনের সহায়তা পাননি। অভিযোগকারীর আরও দাবি, যে দোকানটি থেকে তাঁর ‘বিয়িং হিউম্যান’ (Being Human) ব্র্যান্ডের গয়না সরবরাহ করার কথা ছিল, সেটি 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বন্ধ রয়েছে। এর ফলে তিনি নতুন পণ্য হাতে পাচ্ছেন না এবং তাঁর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কাজের ক্ষেত্রে, সলমন খান তাঁর আসন্ন দুটি সিনেমা 'মাতৃভূমি' (Matribhoomi) এবং 'এসভি63' (SV63) নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। 2026 সালে মুক্তি পেতে যাওয়া 'মাতৃভূমি' সিনেমার মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। পাশাপাশি, নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়েও আলোচনায় রয়েছেন সলমন। সম্প্রতি অভিনেতা জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ ভারতীয় নির্মাতাদের সঙ্গে একটা সিনেমার কাজ করার জন্য তিনি 16 কেজি ওজন কমিয়েছেন।

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TAGGED:

BEING HUMAN
SUMMON SALMAN KHAN
SALMAN KHAN SISTER ALVIRA KHAN
সলমন খান বিয়িং হিউম্যান
SALMAN KHAN CHANDIGARH COURT

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