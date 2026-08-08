প্রতিদিন ওদের কাছ থেকে শিখছি- 'ছানাগিরি'র সঞ্চালনা নিয়ে কী বললেন অপরাজিতা ?

প্রতিদিন ওদের কাছ থেকে শিখছি- 'ছানাগিরি'র সঞ্চালনা নিয়ে কী বললেন অপরাজিতা ?
"ছানাদের নিয়ম ভাঙার উৎসব, মায়েরাও ফিরে পাবে শৈশব"- এই ট্যাগলাইন সামনে রেখে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন নন ফিকশন শো 'ছানাগিরি'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: শিশুদের নিয়ে কোনও শো সেভাবে টেলিভিশনে হয় না। তাই ওদের কথা ভেবেই এমন একটি শো নিয়ে আসতে চেয়েছিল চ্যানেল। আর সেই এচ্ছেটিকেই বাস্তবায়িত করছেন পরিচালক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। ওরা খেলবে শিখবে জিতবে"- এই মন্ত্র নিয়েই 9 অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে 'ছানাগিরি' (Chhanagiri)। সঞ্চালনায় অপরাজিতা ঘোষ (Aparajita Ghosh)।
এই শো-তে নিজের ছানার সঙ্গে অংশ নেবেন মায়েরাও। বাচ্চারা খেলবে নানারকমের মজার মজার খেলা। বাচ্চারা ছকে বাঁধা নিয়ম ভেঙে উড়বে মুক্ত পাখির মতো, যা তারা বাড়িতে করতে পারে না, যা বাইরে করতে গেলেই জোটে বড়দের বকুনি সেই সবই এখানে এসে করবে ওরা- জানিয়েছেন পরিচালক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন যে মায়েরা ফিরে পাবেন নিজেদের ফেলে আসা শৈশব।
খেলা হবে চারটে রাউন্ডে। প্রথম খেলা 'কু ঝিকঝিক', দ্বিতীয় খেলা ' নো-লেজ নলেজ', ছানার সঙ্গে মা'দের বন্ডিং কেমন তা দেখে নেবে 'বন্ডে মাতরম' নামক রাউন্ডটি, সবশেষে বাজারে বাজিমাত (মেরি গো রাউন্ডে চড়ে বাচ্চাদের খেলতে হবে)। ছোটদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে থাকবে নগদ এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি নগদ পুরস্কার, যার পোশাকি নাম 'ছানাশিপ'।
অপরাজিতা বলেন, "প্রতিদিন আমি ওদের কাছ থেকে শিখি। আমরা নিজেদের নিয়েই ভাবি। এখানে এসে অন্যদের নিয়ে ভাবতে বাধ্য হব। মায়েরা এখানে এসে খুব আনন্দ করছে। ওদের জীবনে এক একজনের এক এক রকমের লড়াই। একজন ছানা এসেছিল খেলতে সে ট্রেনে ফেরি করে। আমরা তো কত ভালো আছি। আমি ওদের কাছে আসতে পারার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। ছানাগিরি যদি এই সব বাচ্চাদের পাশে দাঁড়ায় তা হলে ভালো হবে।"
এদিন 'ছানাগিরি'র সব নিয়মকানুন পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাগ করে নেন পরিচালক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। আগামী 9 অগস্ট থেকে সন্ধে 6টায় সম্প্রচার শুরু এই শো-এর।