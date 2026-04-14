কেউ কি অরাজনৈতিক?- পয়লা দিনের ফ্যাশন থেকে ভোটযুদ্ধ নিয়ে আড্ডায় চৈতি ঘোষাল

ছোটবেলার নববর্ষ থেকে আজকের নববর্ষ, টলিপাড়ার ব্যান কালচার, প্রথম পরিচালিত সিনেমা কী বললেন অভিনেত্রী চৈতি ?

chaiti-ghoshal-talks-about-bengali-new-year-planning-directorial-movie-to-ban-culture-in-tollywood
আড্ডায় চৈতি ঘোষাল (ইটিভি ভারত)
Published : April 14, 2026 at 5:35 PM IST

কলকাতা, 14 এপ্রিল: বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় মুখ চৈতি ঘোষাল। খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'নেভার মাইন্ড'। সবদিক ঠিক থাকলে সরকার গঠনের পরেই মুক্তি পাবে সেই ছবি। 'নেভার মাইন্ড' থেকে শুরু করে, পয়লা বৈশাখের কেনাকাটা, শৈশবের নস্ট্যালজিয়া, রাজনীতি, টলিপাড়ার ব্যান কালচার নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিলেন অভিনেত্রী।

ইটিভি ভারত: ছোটবেলার নববর্ষ থেকে আজকের নববর্ষ, কী বলবেন?

চৈতি ঘোষাল: ছোটবেলার নববর্ষটা শুরু হত বিকেলের দিকে৷ কারণ মা প্রচুর শাড়ি কিনত৷ অনেক লোকজন ছিল মায়ের, যাদের কাছ থেকে মা মাসকাবারি জিনিসপত্র কিনত৷ টুকটাক গয়না কিনত৷ ফলে, সেই সব দোকানগুলোতে হালখাতা করতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ আসত। মায়ের সঙ্গে যেতাম আমরা। মিষ্টির বাক্স পেতাম, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়া হত৷ ভীষণ মজা হত৷ তারপর যখন বৈবাহিকজীবনে পদার্পণ করলাম, ওদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল৷ ওদের কাছে পয়লা বৈশাখটা খুবই বড় ব্যাপার ছিল৷ ছোটবেলায় দেখেছি, পয়লা বৈশাখে অনেক বাংলা ছবির মহরৎ হত। 'তোমার রক্তে আমার সোহাগ' বলে আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের একটা ছবি ছিল৷ ডেবিউ কমার্শিয়াল ছবি৷ স্কুলের পড়তাম তখন। সেটারও মহরৎ হয়েছিল ওই পয়লা বৈশাখে৷ এরপর যখন নিজের পরিচিতি হল তখন পয়লা বৈশাখে নানারকম অনুষ্ঠান করেছি৷ পয়লা বৈশাখ বললে আরেকটা দিক মনে পড়ে সেটা হল জামাকাপড় কেনা। আমার মা ভীষণ শাড়ি পরতে ভালোবাসত৷ মায়ের শাড়ি আমার আর আমার বোনের কাছে আলমারি ভর্তি করে আছে। মাকে পয়লা বৈশাখের জন্য ছাপা শাড়ি, কোটা শাড়ি দিতে হত বিশেষ বিশেষ দোকান থেকে। শাশুড়ি মাকেও ওই একই শাড়ি দিতাম৷ বাবার জন্য পাঞ্জাবি কিনতাম। যা কিনতাম সবই সুতির।

ইটিভি ভারত: নববর্ষের ফ্যাশনে মডেল হিসেবেও দেখা গিয়েছে আপনাকে।

চৈতি ঘোষাল: কালীপুজোতেও 'রাইকিশোরী' আমাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল৷ খুব মডার্ন শাড়ির সঙ্গে ছোট ব্লেজার দিয়েছিল। ফুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল জবা৷ আর এবার পয়লা বৈশাখের ফ্যাশনে আমাকে 'রাইকিশোরী' আমাকে হলুদ একটা রঙ দিয়েছে৷ ফিউশন গোছের শাড়ি৷ টাই আপ করা অন্য ধরনের ব্লাউজ৷ শাড়ি ও ব্লাউজে একটা সেলাইয়ের কাজ আছে, যেটাকে হেরিংবোন সেলাই বলে৷ এথনিক এবং মডার্ন মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত আইটেম বানিয়েছে 'রাইকিশোরী'।

ইটিভি ভারত: নতুন বাংলা বছর আসছে। এই বছর আবার ভোটযুদ্ধও আছে। চৈতি ঘোষাল কি রাজনৈতিক নাকি অরাজনৈতিক?

চৈতি ঘোষাল: কেউ কি অরাজনৈতিক হতে পারে? রাজনীতিটাকে একটা বিষয় হিসেবে দেখে যেটাতে একটা দেশ চলে, আর বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দককে সমর্থন করা এবং সেটাকে পাবলিকলি বলা সেটা আরেকটা জিনিস। অরাজনৈতিক কথাটাই বোধহয় কার্যকরী নয়৷ আমি আজ রাজনীতি নিয়ে কথা বলব নাকি বলব না এটা আমার চয়েজ৷ যে মুহূর্তে এটা আমার চয়েজ হয়ে যায়, তখনই সেটা রাজনীতি৷ আমি কী পরব, কী নাটক করব, কী সিনেমা বানাব এগুলো যখন আমার চয়েজ হয়ে যায় সেটার মধ্যেও রাজনীতি আছে৷ রাস্তাঘাটে চললেও রাজনীতি৷ আমার মৌলিক অধিকার কী, সেটাকে জানা বোঝা এবং প্রয়োগ করা তো সামান্য একটা অধিকার৷ যেটার নাম দেওয়া যেতেই পারে রাজনীতি৷ কিন্তু আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করা কখনোই বিশেষ পার্টি পলিটিক্স নয়।

ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় নির্বাচনী প্রচারের মিছিল দেখলে কীরকম অনুভূতি হত?

চৈতি ঘোষাল: তখন কোথাও একটা শৃঙ্খলা ছিল৷ এখন সেটা নেই৷ তবে,আমার আবার মিছিল দেখলে ভয় লাগত ছোটবেলায়৷ ছোটবেলায় হাওড়ায় থাকতাম৷ কাবুলিওয়ালাদের আসতে দেখলেই পালাতাম। অমূলক ভয় পেতাম৷ এখন আর কেউ কোনওকিছুতেই ভয় পায় না৷ আসলে ভয়টা এখন অন্য একটা রাস্তা নিয়েছে৷ ইনোসেন্ট ভয়গুলো আর নেই।

ইটিভি ভারত: প্রার্থী হওয়ার অফার এসেছে কখনও?

চৈতি ঘোষাল: খুব যখন একটা বদলের স্বাদ আমরা পেলাম তখন এসেছে৷ তারপরে আর আসেনি৷ তার মানে আমি যে কোনও অন্যায় মেনে নেবো না সেটা আমার মুখে, কাজে, শরীরে সব জায়গায় লেখা আছে। সেই জন্যই হয়ত আসেনি৷

ইটিভি ভারত: নেভার মাইন্ড কবে আসবে?

চৈতি ঘোষাল: বেশ অনেকটাই সময় লাগল বানাতে। এটা এবারে ভোট পর্বের পরে আশা করা যাচ্ছে জুন মাসে ছবিটি। যে চরিত্রগুলো এই ছবিতে আছে তা প্রত্যেকটি বাঙালি বাড়িতে আছে, সমাজে ছড়িয়ে আছে।

ইটিভি ভারত: আপনার 'রক্তকরবী'ও বেশ সমাদর পাচ্ছে দর্শকমহলে...

চৈতি ঘোষাল: যখন প্রথম 'রক্তকরবী' করি তখন আমার নন্দিনীর চরিত্র করার বয়স নয়৷ আমি তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। পাঁচ বছর বয়স থেকে থিয়েটার করছি৷ খুব লম্বা হয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু থিয়েটারের বাড়ির মেয়ে তাই ভয়ঙ্কর ডেপো ছিলাম। চট করে সব মুখস্থ করে ফেলতাম। চিত্রনাট্য এলেই মুখস্থ করে ফেলতাম৷ আরদ্ধ নাট্য বিদ্যালয়ে তৃপ্তি মিত্র 'রক্তকরবী' করার কথা ভাবলেন। উনি আমাকে সিলেক্ট করেন৷ তারপরে যদিও করা হয়নি৷ ওদের নাটকটাও বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে আমি ২০১০-১১'তে 'পূর্ব পশ্চিম'-এর সঙ্গে গৌতম হালদারের নির্দেশনায় রক্তকরবী করলাম৷ প্রচুর শো করেছি তখন ৷

তারপর 'পূর্ব পশ্চিম ঠিক করল যে আর রক্তকরবী করবে না। তখন গৌতম হালদার আরেকটা দলের সঙ্গে 'রক্তকরবী' করলেন৷ তখনও আমিই করলাম নন্দিনী৷ গৌতম হালদার যতবার 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেছেন সেখানে নন্দিনী আমিই করেছি৷ এরপর আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গকে অনেক ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে, জোড়াসাঁকো থেকে জোগানেসবার্গ অবধি সেই ঘটনায় মানুষ পথে নেমেছে৷ 'রক্তকরবী' একটা জ্যান্ত নাটক৷ পৃথিবীর রাজনৈতিক পটভূমিতেও 'রক্তকরবী' একটা জ্যান্ত নাটক, এটা করার প্রয়োজন আছে। তাই আমার বাবার দল, 'অফবিট' আবার নতুন করে শুরু হল 'রক্তকরবী' দিয়ে৷ তবে, গৌতম হালদার এবং তৃপ্তি মিত্রর নির্মাণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আমার এই 'রক্তকরবী'। ওঁদের সকলের নির্যাস নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি৷ কিন্তু এগিয়ে গিয়ে যে জায়গায় গিয়ে নির্মাণ করেছি তার সঙ্গে ওঁদের কাজের কোনও মিল নেই।

