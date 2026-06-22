অমর্ত্য আমার ছেলে নয় ! সাক্ষাৎকারে এ কী বললেন চৈতী ঘোষাল?

অমর্ত্য আমার ছেলে নয় ! সাক্ষাৎকারে এ কী বললেন চৈতী ঘোষাল?
মুক্তির অপেক্ষায় বাংলা ছবি 'নেভার মাইন্ড' ৷ তার আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডা দিলেন পরিচালক-অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল এবং অভিনেতা অমর্ত্য রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'নেভার মাইন্ড'। 3 জুলাই প্রেক্ষাগৃহে আসছে চৈতি ঘোষাল (Chaiti Ghoshal) পরিচালিত এই সিনেমা। যেখানে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে চৈতী পুত্র অমর্ত্যকে (Amartya Ray)। আর মুখ্য নারী চরিত্রে দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। প্রথম ছবি পরিচালনা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই ছেলেকে নিয়ে রসিকতা করে চৈতি ঘোষাল বলেন, "অমর্ত্য আসলে আমার ছেলে নয়, অমর্ত্য নেভার মাইন্ডের হল জুন। প্রফেশনাল শিক্ষিত অভিনেতা।"
অমর্ত্য বলেন, "এর আগে যখন অজয় দেবগনের সঙ্গে ময়দান করেছিলাম চূণী গোস্বামী হিসেবে তখনই দায়িত্বটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার আগে ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছিলাম তখনও সিনেমা কীরকম হতে পারে তা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। এবার আমার পাশে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর মুখটা আছে। তাই দায়িত্বটা আরেকটু ভারী ছিল।"
মা যখন পরিচালক, তখন কি ভয় কাজ করেছে? প্রশ্নের জবাবে অমর্ত্য বলেন, "মা আমাকে এখানে কাজ করার সময় ছেলে হিসেবে না, অভিনেতা হিসেবে দেখেছে। আর আমি ডিরেক্টর হিসেবে দেখেছি। ডিরেক্টরকে সাধারণত ভয় লাগে। কিন্তু আমাদের টিমটা এত ভালো ছিল যে সেরকম কিছু মনে হয়নি। একে অপরকে সহযোগিতা করে কাজটা হয়েছে। আমাদের পরিচালকও সকলকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছেন। উনি (চৈতী ঘোষাল) বলেছেন, আমি তোমাদের কাস্ট করেছি মাত্র, বাকিটা তোমাদের উপর ভরসা আছে। উনি সবার উপর ভরসা রেখেছিলেন। এই ধরনের সেটে আমার থাকতে ভালো লাগে, যেখানে এরকম স্বাধীনতা পাওয়া যায়।"
পরিচালক হিসেবে প্রথম সফর কেমন ছিল জানতে চাইলে চৈতী বলেন, "শুটিংয়ে যাওয়ার সময় আমি উত্তেজিত ছিলাম না খুব একটা। হোমওয়ার্ক করে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে কিছু পরিবর্তন করার থাকলে করেছি। এই ছবিটা তো বিশাল বাজেটের নয়। কম দিনে কাজ করতে হয়েছে। তাই খুব টাইট শিডিউলে আমাদের কাজ হয়েছে। সময় নষ্ট করার অবকাশ ছিল না। তবে, রিলিজ এসে গেছে এখন ভয় লাগছে। কিন্তু আমাদের টিজার, গান সকলের ভালো লেগেছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমার এই কাজটা আমার কাছে মহাকাণ্ড। একটা নতুন ভাবনা, অনুভূতি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সেটা সকলের কেমন লাগবে সেটা ভেবে ভয় লাগছে।" রাজ্যে সরকার বদলের পর টলিপাড়াকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা চলছে। সেই ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন চৈতী ঘোষাল।
'নেভার মাইন্ড'-এর গল্প প্রসঙ্গে অমর্ত্য বলেন, "একটা খুব আধুনিক গল্প বলার চেষ্টা করছি আমরা। একটা দিনের গল্প। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে দেখা হবে এখানে। পার্কস্ট্রিটের একটা বারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এই ছবির গল্প। জীবন পাল্টে যাওয়ার গল্প বলবে এই ছবি।" প্রসঙ্গত, অমর্ত্য ফুটবলের ভক্ত। ক্লাব ফুটবলও খেলেছেন তিনি। তাই এদিন ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়েও কথা বলতে ভুললেন না তিনি। একদিকে তিনি মেসি এবং আর্জেন্টিনার ভক্ত। অন্যদিকে আছে ইংল্যান্ডের প্রতি ভালোবাসা। তবে, এবারও মেসিই বিশ্বকাপটা তুলে নিয়ে চলে যাবে বলেই মনে করছেন অমর্ত্য। এদিন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কাজ, নিষ্ঠা এবং অভিব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন চৈতী ঘোষাল।