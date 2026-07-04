'সিস্টার নিবেদিতা'র বায়োপিক বড়পর্দায়, মুখ্যচরিত্রে এই বলিউড অভিনেত্রী

'সিস্টার নিবেদিতা'র বায়োপিক বড়পর্দায়, মুখ্যচরিত্রে এই বলিউড অভিনেত্রী
রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত একটি বায়োপিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন এই অভিনেত্রী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 1:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 জুলাই: 'বিনোদিনী: একটি নটির উপাখ্যান'- এরপর আরও এক ঐতিহাসিক চরিত্র বড় পর্দায় আনছেন পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় (Ram Kamal Mukherjee) ৷ এক সপ্তাহ আগেই সোশাল মিডিয়ায় সেই সিনেমার প্রথম পোস্টার শেয়ার করে অনুরাগীদের জানান পরিচালক ৷ রূপোলি পর্দায় আসছে ভগিনী নিবেদিতার জীবন কাহিনি ৷ যে সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অর্থাৎ 'সিস্টার নিবেদিতা'র চরিত্রে দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রীকে ৷
তিনি হলেন সেলিনা জেটলি (Celina Vikram Jaitly) ৷ জানা গিয়েছে, রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'সিস্টার নিবেদিতা' (Sister Nibedita) বায়োপিকে তিনি সিস্টার নিবেদিতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই বিষয়ে খোলাসা করেছেন খোদ অভিনেত্রী সেলিনা ৷
1867 সালে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী মার্গারেট নোবেলকে 1898 সালে স্বামী বিবেকানন্দ 'নিবেদিতা' নামটি দিয়েছিলেন। 1895 সালে লন্ডনে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ৷ পরবর্তীতে তিনি ভারতে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজের জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।গুরুত্বপূর্ণ সেই চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে সেলিনা জানিয়েছেন, রামের মতো দূরদর্শী পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা অন্য যেকোনও অভিনয়ের অভিজ্ঞতার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতো উচ্চমানের পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সময় কেবল কোনও চরিত্রের অভিনয় হয় না বরং সেই যুগের আত্মায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়া যায় ৷
কী বলেছেন সেলিনা ?
সেলিনা বলেন, "আমার বাবার পোস্টিং ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিনাগুড়িতে। বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি প্রায়ই সেনাবাহিনীর কনভয়ে করে দার্জিলিং যেতাম। যাত্রাপথে আমরা যেসব জায়গায় নিয়মিত থামতাম, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'রয় ভিলা'—যেখানে সিস্টার নিবেদিতা তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। বাবা-মা সেখানকার চত্বরে ঘুরে বেড়াতেন ৷ এমনকি সেনাবাহিনীর কনভয়ও সেখানে থামত রয় ভিলার অপূর্ব পরিবেশ ও দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। এখন পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, ওই জায়গাটার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা সবসময়ই আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করত ৷" অভিনেত্রী জানান, সিস্টার নিবেদিতার চরিত্রে অভিনয় করাটা তাঁর কাছে কেবল একটি 'ভূমিকা' বা 'চরিত্র' নয়, বরং 'অন্তরের ডাক' বা 'আহ্বানে সাড়া দেওয়া'র মতো মনে হয়েছে।
উল্লেখ্য, 2003 সালে 'জানশিন' (Janasheen) সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে নিজের কেরিার গড়ে তোলেন জেটলি ৷ এরপর তিনি 'নো এন্ট্রি' (2005), 'গোলমাল রিটার্নস' (2008) ও 'থ্যাঙ্ক ইউ' (2011)-এর মতো হিট সিনেমায় অভিনয় করেন। এবার তাঁকে দেখা যাবে বাঙালি পরিচালকের পরিচালনায় ৷
পরিচালক রামকমলের সোশাল পোস্ট
পরিচালক রামকমল 'সিস্টার নিবেদিতা'-র পোস্টার শেয়ার করে লিখেছিলেন, "1905 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একা' কবিতাটি হয়তো ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি যে, এর ভাগ্যে এক অসাধারণ যাত্রাপথ অপেক্ষা করছে। এই কবিতার পঙক্তিমালা থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'একলা চলো রে'—সাহস, দৃঢ় প্রত্যয় ও অবিচল সংকল্পের এক কালজয়ী আহ্বান, যা ভৌগোলিক সীমানা, ভাষা ও প্রজন্মের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিছক একটি গানের গণ্ডি ছাড়িয়ে এটি হয়ে উঠেছিল এক জীবনদর্শন, যা বিশ্বজুড়ে অগণিত মানুষকে একাকী পথ চলতে বাধ্য হলেও নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।"
পরিচালক এরপর লেখেন, "আজ, একটি দল হিসেবে আমরা এই অনুপ্রেরণাদায়ক কাহিনিটিকে পর্দায় তুলে আনার এক দীর্ঘ ও চ্যালেঞ্জিং যাত্রায় পা রাখতে পেরে গর্বিত। বিপুল প্রতিকূলতার মুখে গড়ে ওঠা যেকোনও স্বপ্নের মতোই, একটি স্বাধীন প্রযোজনা সংস্থার পক্ষে এই প্রকল্পটি হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা কখনোই মনোবল হারাইনি এবং এটিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গিয়েছি। ঠিক যেমনটি সিস্টার নিবেদিতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তেমনি প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষেরা সবসময়ই রবীন্দ্রনাথের এই অমর বাণীতে শক্তি খুঁজে পেয়েছে- "যদি সবাই থাকে মুখ ফিরিয়ে, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই, মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে..."
প্রসঙ্গত, 'সিস্টার নিবেদিতা' ছবিটি ‘অ্যাসর্টেড মোশন '-এর সহযোগিতায় 'অরিত্র দাস ক্রিয়েশন' (Aritra Das Creation) প্রযোজনা করছে। জানা গিয়েছে, পরিচালক আবারও সুরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ জুটির সঙ্গে কাজ করছেন ৷ এর আগে তাঁর শেষ পরিচালিত সিনেমা 'বিনোদিনী: একটি নটির উপাখ্যান'-এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন সুরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ। 'সিস্টার নিবেদিতা' ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন ইপ্সিতা আচার্য। টিমের তরফ থেকে এখনও ছবির বাকি কলাকুশলী ও সৃজনশীল দলের সদস্যদের চূড়ান্ত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।