বদ মেজাজ-মদ্যপানের অভ্যাস-নির্যাতন ! ছারখার জীবন; স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে সেলিনা

স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ ৷ আদালতের শরণাপন্ন প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া এবং মিস ইউনিভার্স রানারআপ ৷

স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে সেলিনা জেটলি (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 4:10 PM IST

মুম্বই, 25 নভেম্বর: একদিন আগেই নিজের 44তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন ৷ পরেরদিনই স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ এনে আদালতের শরণাপন্ন প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া এবং মিস ইউনিভার্স রানারআপ সেলিনা জেটলি (Celina Jaitley) ৷

স্বামী পিটার হাগের (Peter Haug) বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের একটি আদালতে পারিবারিক সহিংসতার মামলা দায়ের করেছেন অভিনেত্রী। গার্হস্থ্য হিংসার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা এবং কারসাজির অভিযোগে মঙ্গলবার আন্ধেরির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস (জেএমএফসি) এসসি তাডের কাছে উপস্থিত হন অভিনেত্রী ৷

করঞ্জওয়ালা অ্যান্ড কোং আইন সংস্থার মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে, জেটলি হাগের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা আইনের বিধান অনুসারে পারিবারিক সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা এবং কারসাজির অভিযোগ এনেছেন। আবেদনটি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এসসি তাডের সামনে শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হয় ৷ ইতিমধ্যেই সেলিনার স্বামী হাগকে নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 12 ডিসেম্বর ।

47 বছর বয়সী অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি দাবি করেছেন যে তাঁর স্বামী তাঁকে মানসিক, শারীরিক, যৌন এবং মৌখিকভাবে নির্যাতন করেছেন ৷ যে কারণে তিনি অস্ট্রিয়ায় বাড়ি ছেড়ে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই দম্পতি 2010 সালের সেপ্টেম্বরে বিয়ে করেন ৷ তাঁদের তিনটি সন্তান রয়েছে ।

প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া আরও অভিযোগ করেছেন যে তাঁর স্বামী বিয়ের পর তাঁকে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে বাধা দেন। আবেদনে বলা হয়েছে, "হাগ একজন আত্মকেন্দ্রিক, আত্মমগ্ন ব্যক্তি। তাঁর বদ মেজাজ এবং মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে ৷ যার কারণে আবেদনকারী (জেটলি) ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন।"

সেলিনা এমন অনেক ঘটনার কথাও জানিয়েছেন যেখানে তাঁর স্বামী তাঁকে মারধর ও নির্যাতন করেছেন। আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে হাগ এই বছরের অগস্টে অস্ট্রিয়ার একটি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন। সেলিনা জেটলি দাবি করেছেন যে তাঁর স্বামীকে প্রতি মাসে 50 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং 10 লক্ষ টাকা ভরণপোষণ দিতে হবে। তিনি তার তিন সন্তানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতিও চেয়েছেন, যারা বর্তমানে অস্ট্রিয়ায় তাঁদের বাবার সঙ্গে আছেন।

