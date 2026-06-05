ETV Bharat / entertainment

গ্রেফতার স্বরূপ, খুশির হাওয়া টলিমহলে; কী বলছেন তারকারা ?

স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারিতে খুশির হাওয়া গোটা টলিপাড়ায়। সামাজিক মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন শিল্পী থেকে বহু কলাকুশলী।

celebs-react-on-kolkata-police-arrest-swarup-biswas-over-extortion-molestation-charges
স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারিতে খুশির হাওয়া (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 জুন: নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি এবং তোলাবাজির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁর নামে অভিযোগ জমা পড়েছিল নিউ আলিপুর থানায়। সূত্রের খবর, আজ অর্থাৎ শুক্রবার তাঁকে তোলা হবে আদালতে।

অনেকদিন ধরেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছিলেন। নানা ক্ষেত্রে তাঁর দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছিল। কখনও তোলাবাজি আবার কখনও আত্মহত্যায় প্ররোচনা, শ্লীলতাহানি, হুমকি। প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের কার্ড নিয়েও। তাঁরই কল্যাণে টানা প্রায় দুই বছর কাজ পাননি রূপটান শিল্পী সিমরন পাল। গিল্ডের সম্পাদক বাপি মালাকারকে একাধিক বার জানিয়েও ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে চিঠি লিখে তিনি জানান বিষয়টি। আর তার পর থেকেই আসতে থাকে খুনের হুমকি। বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা চেয়ে 10 এপ্রিল গল্ফ গ্রিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রূপসজ্জাশিল্পী। গতকাল রাতে ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতির গ্রেফতারিতে বেজায় খুশি তিনি, জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারিতে খুশির হাওয়া গোটা টলিপাড়ায়। গতকাল রাত থেকেই সামাজিক মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন শিল্পী থেকে বহু কলাকুশলী।

প্রযোজক-পরিচালক সৃজিত রায় লিখেছেন, "এক বছর আগে আমার কাজ বন্ধ করেছিল, জোর করে ক্ষমা চাইয়েছিল, জোর করে ভিডিও স্ক্রিপ্ট লিখিয়ে সব ডিরেক্টরদের দিয়ে ভিডিয়ো করিয়েছিল। আমার সতীর্থদের ব্যান করেছিল। এক বছরের মধ্যে উনি শ্রীঘরে।।একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আজ প্রমাণ পেলাম ঈশ্বর আছেন, জয় জগন্নাথ।

এক্সিবিটর শতদীপ সাহা লিখেছেন, " দারুণ নিউজ। এটা অনেকদিন ধরেই দরকার ছিল। আজ রাতে ঘুমটা নিশ্চয়ই ভালো হবে।" অভিনেতা সুব্রত দত্ত লিখেছেন, "টলিউড এর তোলাবাজ অবশেষে গ্রেফতার...এই তো শুরু।" পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় তাঁর লম্বা পোস্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তাঁর বয়ানে সষ্ট, শুটিং চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুটিং চালু রাখতে তাঁকে কোর্ট পেপারে সই করে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে করা কেস তুলে নিতে বাধ্য করা হয়।

প্রযোজক রানা সরকার আবার পদ্যের মাধ্যমে উগড়েছেন স্বস্তির কথা। রজনীকান্ত সেনের ভাষায় লিখেছেন, "তুমি, অরূপ স্বরূপ, সগুণ নির্গুণ, দয়াল ভয়াল, হরি হে-আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি, আমি কেন ভেবে মরি হে।" 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' ছবির পরিচালক জয়ব্রত দাশ লেখেন, "আমাদের ছবির যখন রিলিজ আটকে দেওয়া হয়েছিল তখন বেশ কিছু পরিচালক 'বাংলা ছবি বানানোর নিয়ম' নামক একটি চোথা নামিয়েছিলেন ফেসবুকে। আজ এই শুভদিনে ওই চোথাটি অ্যাকচুয়ালি কে লিখেছিলেন জানতে একটু মন চায় !" অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী লিখেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" সঞ্চালক লাজবন্তী রায় লিখেছেন, "ধর্মের কল ঠিক ই বাতাসে নড়ে, দেরীতে হলেও। আজ এই ব্যক্তিটির গ্রেফতারে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি র সব মানুষ খুশি।" অভিনেতা জয়জিৎ লেখেন, "আপদ বিদায় হল।"

স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারায় মামলা? ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ধারা 308(4) ও 308(5): তোলাবাজি ও গুরুতর তোলাবাজি সংক্রান্ত বিষয়, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ধারা 109: খুনের চেষ্টা (Attempt to Murder) সংক্রান্ত ধারা
351(3): অপরাধের লক্ষ্যে ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া সংক্রান্ত ধারা। বিএনএস-এর ধারা 61: অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (Criminal Conspiracy) সম্পর্কিত ধারা, আর্মস অ্যাক্ট (ধারা 25 ও 27): বেআইনি অস্ত্র রাখা বা ব্যবহার করা এবং অস্ত্র-সংক্রান্ত কোনও অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক।

আরও পড়ুন

গ্রেফতার স্বরূপ বিশ্বাস, নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে

কলাকুশলীদের উপরে ডিম-ইট বর্ষণ, উত্তাল টলিপাড়া ! কী বললেন পাপিয়া অধিকারী?

বন্ধ কাটমানি কালচার-ভেঙে গেল ফেডারেশন ! টেকনিশিয়ান্সে বসে কী কী অঙ্গীকার পাপিয়া অধিকারীর ?

TAGGED:

SWARUP BISWAS TOLLYWOOD
স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার
SWARUP BISWAS NEWS
KOLKATA POLICE ON SWARUP BISWAS
SWARUP BISWAS ARREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.