বাংলার গৌরব কি গৌরাঙ্গের হাতে ! মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে চান জয়জিৎ-সোনালী-ভাস্বররা?

পশ্চিমবঙ্গে নবম মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন ? বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির তারকারা কাকে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, জানালেন তাঁদের পছন্দের নাম ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে চান জয়জিৎ-সোনালী-ভাস্বররা?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 4:44 PM IST

কলকাতা, 5 মে: দু’শোর বেশি আসনে জিতে বাংলায় সরকার গঠনের পথে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ রাজ্যজুড়ে উড়ছে গেরুয়া আবির ৷ কিন্তু সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেদিকেই আজ তাকিয়ে রাজ্যবাসী ৷ আর তা ঠিক করতে বিজেপির তরফে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৷ বাংলায় বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা বেছে নেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সহ-পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিকে ৷ কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে দেখতে চাইছে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ? একই প্রজন্মের তিন স্বনামধন্য অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালী চৌধুরী এবং ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় জানালেন তাঁদের মতামত ৷ শুনল ইটিভি ভারত।

অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একজন নিপাট মাছে-ভাতে বাঙালিকে দেখতে চাইছি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৷ যিনি শিল্প সংস্কৃতিটা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের চেনেন এমন একজনকে দেখতে চাইছি। একইসঙ্গে যিনি বাঙালির সংস্কৃতিটাকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এমন কাউকে দেখতে চাইছি ৷ পশ্চিমবঙ্গে পদ্মাসনে বসে সেই রাজ্যের যাতে লক্ষ্মীলাভ হয় সেদিকেও তিনি যেন খেয়াল রাখেন ৷ চাই রাজ্যে ভারী শিল্প আসুক, মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ুক। পাশাপাশি অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিও আসুক যেখানে লোকের কর্মসংস্থান হয়। শিক্ষার মান বাড়ুক। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলগুলো নতুন করে খুলুক ৷ চাইব শিক্ষা, কর্ম, স্বাস্থ্য, শিল্প-সংস্কৃতি যেন সঠিক মর্যাদা পায় সেই মানুষটির কাছে।"

জয়জিতের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী কে হতে পারেন তা নিয়ে অনেক নামই ভাসছে সামাজিক মাধ্যমে। যেমন ড. স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকের নাম ৷ তবে, আমার একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের কে জানতে চাইলে বলব মিঠুন চক্রবর্তী।"

অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরীর কথায়, "বিজেপি যখন প্রচার করেছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কোনও আলাদা মুখ দেখায়নি ৷ তাই এখন ক্ষমতায় আসার পর তারা মুখ্যমন্ত্রী কাকে করবে সেটা তাদের দলের উপরই ছেড়ে দিলাম ৷ সেটা তাদের দলেরই সিদ্ধান্ত ৷ কিন্তু তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকবে, আমাদের রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের হাল খুব খারাপ ৷ সরকারি স্কুলগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই গ্রামের দিকে যার পয়সা নেই সে যদি মনে করে তার বাচ্চাকে সে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে তা হলে সে কী করবে? তাই সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ঠিক করা দরকার অবশ্যই ৷ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার ৷"

অভিনেত্রী জানান, "আজ যার কাছে টাকা আছে সে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবে। কিন্তু যার নেই সে কী করবে? সরকারি হাসপাতালের অবস্থা খুব খারাপ এই রাজ্যে। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চাকরি ৷ চাকরি চাই। চাই মানে চাই ৷ অনেকে চাকরি না পেয়ে বসে আছে যোগ্যতা থাকার পরেও। অনেকে চাকরির সন্ধানে রাজ্য ছেড়ে, পরিবার বাবা-মা'কে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে। কেন যাবে? নিজের পরিবারের সঙ্গে কেন থাকবে না? আরও একটা দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য আর অযোগ্য গুলিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা চলছিল এই রাজ্যের সর্বত্র ৷ সেটা বন্ধ হোক। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে অনেক অযোগ্য মানুষ অনেক জায়গায় বসে আছে ৷ এবার থেকে যোগ্যরা যেন জায়গা পায়। না হলে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কীভাবে বলব যোগ্য হতে ?"

অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "আমি এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই যিনি বাংলার উন্নতি করবেন ৷ এই রাজ্যে আজ চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, টাকা লগ্নি নেই। এই অবস্থা আর দেখতে চাই না ৷ আমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা দিয়েই বলি, এই ইন্ডাস্ট্রির যা হাল, ছবির সংখ্যা কত কমে গিয়েছে, সিরিয়ালগুলো ধুকছে। কাজ করতে গেলে হরেক রকমের বিধিনিষেধ রয়েছে। ব্যান কালচার বা এই জাতীয় আরও অন্যান্য অনভিপ্রেত বিষয়গুলো এবার বন্ধ হবে বলে আশা রাখি। যিনিই আসুন না কেন তিনি যেন সবার আগে এগুলো একটু দেখেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা যেন ভালোভাবে হয় সেটাও যেন দেখেন ৷"

ভাস্বর আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে একটা বৃদ্ধাশ্রম। আমাদের পরের জেনারেশনেরও পরের জেনারেশন তারা আর কেউ থাকছে না এখানে ৷ আমাদের বন্ধুবান্ধবদের ছেলেমেয়েরাই আর থাকে না এখানে ৷ কেউ পড়াশুনা করতে বাইরে কেউ বা পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করতে বাইরে চলে গেছে। বেঙ্গালুরু এখন বেঙ্গল হয়ে গেছে শুনি। সব বাঙালি তো চলে গেছে ওখানে ৷ একইভাবে চেন্নাই, মুম্বই, গুরগাঁও, নয়ডা- সব জায়গায় গেলেই দেখা যায় থিকথিক করছে বাঙালি ৷ কারণ তারা তাদের নিজের রাজ্যেই কাজ পাচ্ছে না বলে তাদের অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকতে হচ্ছে৷ এটা যেন বন্ধ হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে যিনিই আসুন বা কেন তা সে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় হোক বা শুভেন্দু অধিকারী বা অগ্নিমিত্রা পাল বা শমিক ভট্টাচার্য, তিনি যেন এটা বন্ধ করেন। কাজ আসে যেন এখানে ৷"

অভিনেতার কথায়, "বেকার ভাতা, এই ভাণ্ডার ওই ভাণ্ডার নিয়ে কী হবে? কাজ চাই কাজ৷ পেট ভরবে ভাতায়? কাজ আসুক৷ সেই কাজ করে মানুষ সসম্মানে বেঁচে থাকুক এটাই চাই আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। আগে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও রঙ ছিল না ৷ ফেলে আসা কয়েক বছর ধরেই বুঝে কথা বলতে হয়েছে আমাদের ৷ কোন কথায় কে রেগে যাবে, কে কোন দলের এটা ভাবতে হচ্ছিল কয়েকটা বছর ৷ এই ভয়টা যেন আর না পেতে হয় কাউকে ৷ সবাই এক হতে চাই। সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই ৷ বাংলা ছবিতে ইনভেস্টার আসুক, বাংলা ছবি সিনেমা হলে ভালো চলুক এটুকুই চাওয়া একজন অভিনেতা হিসেবে। কিছুদিন আগে কোন ছবি কবে রিলিজ করবে এমন নিয়ম চালু হওয়ার কথা শুনেছিলাম। কেন সেটা হবে? ছবি ছবির মতো সময়ে রিলিজ করবে৷ ক্রিসমাস ভিত্তিক ছবি করলে আমাকে যদি কেউ বলে সেটা গরমের ছুটিতে রিলিজ করতে তা হলে সেই ছবির ফ্লেভার কেউ বুঝতে পারবে? যিনি আসবেন তাঁকে স্বাগত জানাই আর বলতে চাই কাজটা বহুদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখানে ৷ তাই কাজ করুন।"

সবশেষে ভাস্বর বলেন, "নতুন সরকারের কাছে আমার আরও একটা দাবি, দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষগুলোকে বিশেষ করে বিজেপি জিতেছে বলে যারা এখন বিজেপিতে যেতে চাইছে তাদের জাস্ট তাড়িয়ে দিন। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও যারা সুবিধা নেওয়ার জন্য এখন শাসকদলে যেতে চাইছে তাদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলব। অনেক দূরে এদের তাড়িয়ে দিন।"

