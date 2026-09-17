প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে কেউ লিখলেন- 'মোদিই আমার জীবন', কী বার্তা বাকি তারকাদের ?
Narendra Modi birthday: 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিন আর অক্টোবরে তাঁর জনসেবার 25 বছর পূর্ণ হবে। বিশেষ দিনে, 'বিশ্বগুরু'কে শুভেচ্ছা তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 76তম জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা সিনে জগতের তারকাদের ৷ মালয়ালম সুপারস্টার মামুট্টি, তেলুগু তারকা মহেশ বাবু থেকে শুরু করে কঙ্গনা রানাওয়াত, জ্যাকি শ্রফ-সহ আরও অনেকেই ৷
মহেশ বাবুর বার্তা
তেলুগু তারকা মহেশ বাবু 'এক্স' হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, "আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি-কে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা... এমন এক নেতা যিনি কখনও থামেন না, কখনও বিশ্রাম নেন না এবং সর্বদা ভারতকে সবার আগে রাখেন... তাঁর এই মানসিকতা প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য অনুপ্রেরণা!!!"
Wishing a very Happy Birthday to our respected Prime Minister @narendramodi ji…. A leader who never stops, never rests and always puts India first… That spirit is an inspiration to every Indian!!! 🇮🇳— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 17, 2026
মামুট্টির বার্তা
মালয়ালম সুপারস্টার মামুট্টিও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মামুট্টি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। #HappyBdayModiJi"
Birthday Wishes to Honourable Prime Minister Shri @narendramodi Ji#HappyBdayModiJi @PMOIndia pic.twitter.com/pcc4RQTFHd— Mammootty (@mammukka) September 17, 2026
কঙ্গনা রানাওয়াতের বার্তা
অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং ভারতের অগ্রগতির ওপর দৃষ্টিপাত করেন। এক্স হ্যান্ডেলের পাশাপাশি ইনস্টাগ্রামে 'কুইন' খ্যাত অভিনেত্রী প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্য একটি বিশেষ বার্তা শেয়ার করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের জনজীবনকে "দেশসেবা, নিষ্ঠা এবং জনকল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারের" এক অনুপ্রেরণাদায়ক অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করেন। এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশসেবায় অবিচল শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রার্থনা করেন।
जीवेत् शरदः शतम् शतम्।— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2026
सुदिनं सुदिनं जन्मदिनम्।
भवतु मंगलं जन्मदिनम्॥
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति प्रदान करें। उनके… pic.twitter.com/TNZm7AxYPr
ভিডিয়োটি শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি জিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনার 25 বছরের জনজীবন দেশসেবা, নিষ্ঠা এবং জনকল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারের এক অনুপ্রেরণাদায়ক অধ্যায়। আমি ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশসেবায় অবিচল শক্তি বজায় রাখার প্রার্থনা করি। আপনার নেতৃত্বে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর ভারত গড়ার সংকল্প নতুন শক্তি লাভ করুক। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, মোদিজি! #HappyBdayPMModi"
খুশবু সুন্দরের বার্তা
অভিনেত্রী ও বিজেপি নেত্রী খুশবু সুন্দর প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী @narendramodiji-কে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘ, সুস্থ ও কল্যাণময় জীবনের জন্য আমার আন্তরিক শুভকামনা ও প্রার্থনা রইল। আপনি যেন একইভাবে অবিচল নিষ্ঠার সাথে দেশের সেবা করে যান এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যান।"
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.— KhushbuSundar (@khushsundar) September 17, 2026
My heartfelt wishes and prayers for a long, healthy and blessed life. May you continue to serve our nation with the same unwavering dedication and work tirelessly for the welfare of people across… pic.twitter.com/HHPVTAWiNl
জ্যাকি শ্রফের বার্তা
বলিউড তারকা জ্যাকি শ্রফ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তাঁদের একটি সাক্ষাতের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। জ্যাকিকে ছবিতে কালো পোশাক ও ঐতিহ্যবাহী টুপিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রীকে দেখা গিয়েছে সাদা কুর্তা-পাজামা ও ধূসর রঙের জ্যাকেটে। ছবিটির সঙ্গে অশোক চক্র সম্বলিত তেরঙা থিমের একটি গ্রাফিকও যুক্ত করা হয়েছিল। ছবির পাশাপাশি জ্যাকি লিখেছেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা!"
Wishing our Hon'ble Prime Minister— Jackie Shroff (@bindasbhidu) September 17, 2026
Shri Narendra Modi ji a very Happy Birthday! 🙏#HappyBirthday @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/73q9Ei9Tpb
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী-অভিনেতা বিজয়ের বার্তা
বিজয় এক্স হ্যান্ডেলে মোদির সঙ্গে তোলা একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, "ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, যিনি একটি শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।"
வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 17, 2026
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ உளமார வாழ்த்துகிறேன்.
I… pic.twitter.com/2stjwXq2JC
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বর্ষা উসগাঁওকর ও বিন্দু দারা সিং। অভিনেত্রী মোদির ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন, অন্যদিকে অভিনেতা তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, "মোদিজিই আমার জীবন।" বর্ষা এক সংবাদ সংস্থা-কে বলেন, "মোদিজি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি এমন একজন মানুষ ও ব্যক্তিত্ব, যাঁর দিকে কেউ আঙুল তুলতে পারে না। তাই আমি তাঁকে কুর্নিশ জানাই। আমি তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করেন। অনেক ধন্যবাদ। ইদানীং আমাদের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।"
বিন্দু বলেন যে, এই কিংবদন্তি নেতা তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর কথায়, "মোদিজিই আমার জীবন। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। ঈশ্বর তাঁকে শক্তি দিন। তিনি অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন। প্রতিদিন তিনি দারুণ সব কাজ করে চলেছেন। নেতা এমনই হওয়া উচিত। তাঁকে এমনই হতে হবে। ধন্যবাদ।"
Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me.— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026
Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW
অভিনেতা মুকেশ ঋষি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, বন্দে ভারত ট্রেন, হাসপাতাল, রাস্তা নির্মাণ, বিমানবন্দর এবং নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মতো উপহার প্রদানের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। মুকেশ জানান যে, এই নেতার জন্মদিনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। অভিনেতার কথায়, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তিনি বহু বছর ধরে রাজ্য ও দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন। আপনার জন্মদিন উপলক্ষে আমি আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই শুভেচ্ছাই হল আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া উপহার; কারণ আপনি আমাদের অসংখ্য উপহার দিয়েছেন-তা নতুন বন্দে ভারত ট্রেনই হোক, নতুন হাসপাতাল, দেশের জন্য মহাসড়ক, বিমানবন্দর কিংবা নানাবিধ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প।"
উল্লেখ্য, 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিন আর অক্টোবরে তাঁর জনসেবার 25 বছর পূর্ণ হবে। এর আগে 9 সেপ্টেম্বর, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন দলীয় সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, 7 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মোদির জনসেবার 25 বছর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ্যে বিজেপি মাসব্যাপী একটি বিশেষ কর্মসূচি 'সেবা সংকল্প অভিযান' পরিচালনা করবে। বিজেপির এই দেশব্যাপী কর্মসূচিতে মাসজুড়ে বিভিন্ন ধরণের জনসংযোগ ও জনসেবামূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।