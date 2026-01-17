2026 Is The New 2016 Trend-এ কেন ভাসছেন তারকারা ?
আলিয়া ভাট থেকে করিনা কাপুর খান, প্রত্যেতেই 2016 সালের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন ৷ উঠে আসছে অনেক অপ্রকাশিত ছবিও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 2:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 জানুয়ারি: সোশাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত বদলায় ট্রেন্ড ৷ আর সেই তালে তাল মেলান তারকারাও ৷ এবারের ট্রেন্ড যেন পুরনো স্মৃতি রোমন্থন ৷ এখন বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির তারকারা মোবাইল ঘেঁটে ঘেঁটে বের করছেন, 10 বছর আগের পুরনো সব ছবি ৷ তারকাদের সেই ছবিতে ডুব দিচ্ছে নেটিজেনরাও ৷ 2026 সালে দাঁড়িয়ে ইনস্টাগ্রাম ভরে গিয়েছে 2016 সালের থ্রোব্যাক পোস্টে ৷ স্লোগান "2026 হল নতুন 2016 (2026 is the new 2016) ৷" অনেক তারকা ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা যখন পুরোনো ছবি ও স্মৃতি শেয়ার করছেন। ট্রেন্ডে যোগ দিচ্ছেন তখন, বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর-সহ অনেকেই ভাবছেন - "সবাই এটা কেন করছে?"
'2026 হল নতুন 2016' ট্রেন্ডটি কী? (What Is The '2026 Is The New 2016' Trend?)
এই ট্রেন্ডটিতে ব্যবহারকারীরা 2016 সালের নিজেদের ছবি পোস্ট করছেন ৷ সেই সময়ে তাঁদের জীবন কেমন ছিল তা নিয়ে নস্ট্যালজিয়ায় ভাসছেন। অনেক পোস্টে সেই বছরের ব্যক্তিগত অর্জন, বন্ধুত্ব বা কেরিয়ারের মুহূর্তগুলো ফের একবার উঠে আসছে ৷ সেই ছবির সঙ্গে জুড়ছে 2016 সালের জনপ্রিয় গানও ।
একনজরে দেখে নেওয়া বলিউড তারকাদের সেই ট্রেন্ড
আলিয়া ভাট, করিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে সোনম কাপুর, অনন্যা পাণ্ডে-সহ হলিুডের অনেক তারকা এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন ৷ আলিয়া ভাট 2016 সালের একাধিক পুরনো ছবি পোস্ট করেছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে'ডিয়ার জিন্দেগি' সিনেমা ছবির সেট থেকে শাহরুখ খানের সঙ্গে তোলা ছবিও ৷ তিনি বরুণ ধাওয়ান, আদিত্য রায় কাপুর এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে তোলা একটি অপ্রকাশিত ছবিও শেয়ার করেছেন ৷ এরসঙ্গে ছবিতে দেখা যায়, 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া' ছবির প্রচারের কিছু ছবি। নিজের পোস্টে ক্যাপশন দিয়ে আলিয়া লিখেছেন, "2016 সালের কাহিনি।"
করিনা কাপুর খান 2016 সালের তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই বছর তিনি সইফ আলি খানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সন্তান তৈমুরকে স্বাগত জানান। তাঁর পোস্টে বেবি বাম্পের বেশ কিছু ছবি ছিল ৷ সেখানে মালাইকা অরোরা, সলমন খান ও অমৃতা অরোরাকেও দেখা গিয়েছে। তিনি পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, "বেবি বাম্পের বছর।"
সোনম কাপুর 2016 সালের ব্যক্তিগত ও পেশাগত মাইলফলক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই বছরই তাঁর হিট ছবি 'নীরজা' মুক্তি পেয়েছিল। নিজের ক্যাপশনে তিনি তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজার প্রতি নিজের অনুভূতি উপলব্ধি করার বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "2016 সালের স্মৃতিচারণ, 'নীরজা'-র মুক্তি, প্রথমবারের মতো দ্য হাউস অফ পিক্সেল-এর সঙ্গে শুটিং ৷ ও এটা বুঝতে পারা যে আনন্দ আহুজাই আমার জীবনের ভালোবাসা।"
অনন্যা পান্ডে ছবি শেয়ার করে লেখেন, "2016 সাল সত্যিই অসাধারণ ছিল ৷" খুশি কাপুরও কিছু পুরনো ছবি শেয়ার করেন যেখানে দিদি জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে তোলা একটি ছবিও ছিল ৷ মজা করে খুশি জানান, সেই সময় জাহ্নবী অনেক কুল ছিলেন ৷ খুশির পোস্টে উত্তর দিয়ে জাহ্নবী বলেন, "সবাই এমন ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছে কেন ?"
এই ট্রেন্ড বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ আন্তর্জাতিক তারকারাও তাঁদের 2016 সালের পুরনো ছবি শেয়ার করছেন। গায়ক খালিদ, সুপারমডেল কার্লি ক্লস, সঙ্গীতশিল্পী চার্লি পুথ-সহ অনেকেই এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন।