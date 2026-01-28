ETV Bharat / entertainment

Ajit Pawar Plane Crash: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ তারকাদের

বলিউডের একাধিক তারকা মহারাষ্ট্রের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আকস্মিক প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ৷

celebrities-mourn-on-maharashtra-deputy-chief-minister-ajit-pawars-tragic-death-in-plane-crash
মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ তারকাদের (আইএএনএস)
Published : January 28, 2026 at 3:02 PM IST

হায়দরাবাদ, 28 জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে হতবাক দেশবাসী ৷ ২8 জানুয়ারি, বুধবার সকাল প্রায় 8:30 মিনিটে, বারামতিতে অবতরণের চেষ্টার সময় রানওয়ে থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ দুর্ঘটনায় পাওয়ার, দুজন ক্রু সদস্য এবং তিনজন কর্মী-সহ বিমানে থাকা 6 জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনায় রাজনৈতিক মহল থেকে বিনোদন জগত, সব জায়গায় শোকের ছায়া ৷ একাধিক তারকা মহারাষ্ট্রের অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আকস্মিক প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ৷

অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ, যিনি অজিত পাওয়ারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, এক্স হ্যান্ডেলে আবেগঘন বার্তা শেয়ার করে তাঁর মৃত্যুকে "অপূরণীয় ক্ষতি" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমরা অজিত দাদাকে হারিয়েছি ৷ আমি গভীরভাবে শোকাহত এবং অত্যন্ত ব্যথিত। মহারাষ্ট্রের অন্যতম গতিশীল নেতা হিসেবে তিনি অকর্মণ্যতার প্রতি বিন্দুমাত্র সহনশীল ছিলেন না ৷ তাঁর চারপাশের মানুষদের সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন।" তিনি আরও বলেন, "তিনি কখনও রাখঢাক করে কথা বলতেন না, তার রসবোধ ছিল অতুলনীয় এবং রাজ্যের সর্বত্র তিনি গভীরভাবে প্রিয় ছিলেন। তার অকাল মৃত্যু এক বিশাল ক্ষতি এবং এক অপূরণীয় শূন্যতা রেখে গেল।"

রীতেশ প্রয়াত নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে লেখেন, "আমার সঙ্গে তাঁর বহুবার কথা বলার সুযোগ হয়েছে ৷ তিনি আমার প্রতি যে ভালোবাসা ও সৌজন্য দেখিয়েছিলেন, তা আমি চিরকাল মনে রাখব। পাওয়ার পরিবার, তাঁর প্রিয়জন এবং লক্ষ লক্ষ সমর্থকের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।"

অভিনেতা অজয় দেবগণ শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারজির মর্মান্তিক প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। তাঁর পরিবার, প্রিয়জন এবং এই অপূরণীয় ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। ওম শান্তি।"

ঘটনাটি জানার পর অভিনেত্রী ও বিজেপি নেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত আবেগাতাড়িত হয়ে পড়েন। দিল্লির সংসদের বাইরে থাকা চিত্রসাংবাদিকদের কাছ থেকে তিনি এই দুর্ঘটনার খবর জানতে পারেন। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, দৃশ্যত বিচলিত কঙ্গনা বলছেন, "ওহ মাই গড... এটা কী ভয়াবহ খবর... এটা প্রকাশ করার মতো যথেষ্ট ভাষা নেই। আমি পরে আমার আবেগ সামলে যথাযথ বিবৃতি দেব।"

তেলুগু অভিনেতা তথা অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণও শোকবার্তা শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ তাঁর নিবেদিত জনসেবা এবং মহারাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নে অপরিসীম অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" পবন কল্যাণ পাওয়ারের পরিবার, দলের কর্মী এবং অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খের অজিত পাওয়ারকে একজন ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে স্মরণ করে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি পোস্ট করেছেন, "মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার দাদার মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও দয়ালু ছিলেন। আমার সমবেদনা তাঁর পরিবারের প্রতি। ওম শান্তি।"

পরিচালক মধুর ভান্ডারকর পাওয়ারের মৃত্যুকে রাজ্য রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অজিত পাওয়ারজির অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। রাজ্য রাজনীতির একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি ৷ এই ক্ষতি কখনও পূরণ হবে না ৷"

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, " বিমান দুর্ঘটনায় শ্রী অজিত পাওয়ারজির অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। জনগণের প্রতি তাঁর সেবা এবং বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে রয়েছে।"

অজিত পাওয়ার জেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত জনসভায় যোগ দিতে মুম্বই থেকে বারামতি যাচ্ছিলেন। এর আগের দিন তিনি মুম্বইতে মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার অবকাঠামো বিষয়ক একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, অবতরণের সময় বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৷ রানওয়ের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়লে তাতে তৎক্ষনাৎ আগুন লেগে যায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

