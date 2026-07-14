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স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পাচ্ছে অভিষেক বসুর 'ইয়াকিন'

সঙ্গীতনির্ভর প্রযোজনার লক্ষ্য শুধু স্বাধীনতার ইতিহাসকে স্মরণ করা নয়, বরং এমন এক ভারতের স্বপ্নকে সামনে আনা-যেখানে প্রতিটি নারী সমান সম্মান, নিরাপত্তা-মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন।

celebrating 150 years of the first war of independence yakeen women for women
মুক্তি পাচ্ছে অভিষেক বসুর 'ইয়াকিন' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 4:35 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: 1857 সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের 150 বছর পূর্তি (1857–2026 ) উপলক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালক অভিষেক বসু নিয়ে আসছেন এক ব্যতিক্রমী সঙ্গীতনির্ভর প্রযোজনা "ইয়াকিন'। এই বিশেষ মিউজিক সিঙ্গলটি মুক্তি পাবে 15 অগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে।

'ইয়াকিন' কেবল একটি দেশাত্মবোধক গান নয়; এটি স্বাধীনতার অর্থকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। এই সৃষ্টির মূল বক্তব্য-যে দেশে নারীরা আজও অবমাননা, বৈষম্য ও মানসিক বা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন, সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও অসম্পূর্ণ।

এই মিউজিক সিঙ্গল একদিকে যেমন 1857 সালের বীরাঙ্গনা নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, তেমনি অন্যদিকে বর্তমান সময়ের সেই সকল নারীদের সম্মান জানায়, যাঁরা সমাজের নানা বাধা অতিক্রম করে শিক্ষক, সমাজকর্মী, সামাজিক আন্দোলনকারী ও সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'ইয়াকিন' ভারতের স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে নির্মিত এক সম্পূর্ণ নতুন ভাবনার মিউজিক সিঙ্গল, যেখানে অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বর্তমান সমাজে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তার লড়াইকে একই সূত্রে বেঁধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

celebrating 150 years of the first war of independence yakeen women for women
'ইয়াকিন' পোস্টার (সংগৃহীত)

1857 সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়েছে। বাস্তব জীবনের সমাজকর্মী, শিক্ষক, নারী উদ্যোক্তা ও সংগ্রামী নারীদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে এই সঙ্গীত। দেশপ্রেমকে শুধুমাত্র জাতীয় পতাকা বা স্বাধীনতার ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, নারীর প্রতি সম্মান, সমতা ও নিরাপত্তাকেও প্রকৃত স্বাধীনতার অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। শক্তিশালী সঙ্গীত, আবেগঘন চিত্রভাষা এবং চলচ্চিত্রধর্মী উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকদের কাছে একটি গভীর সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই প্রযোজনার মূল উদ্দেশ্য।
সমাজে নারীদের প্রতি অবমাননাকর ভাষা ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক নাগরিককে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কাহিনি, পরিচালনা ও সঙ্গীত অভিষেক বসুর। কণ্ঠশিল্পী অনস্মিতা ঘোষ, গীতিকার মাহতাব জাবিন, সঙ্গীতায়োজনে অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণে সৈকত পাল, সম্পাদনা ও পোস্ট প্রোডাকশনে সৌরিশ দে, নির্বাহী প্রযোজক রিম্মি মুখোপাধ্যায়।

অভিষেক বসুর বলেন, "1947 সালে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু নারীর প্রতি অসম্মান, বৈষম্য ও সহিংসতা সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সামাজিক স্বাধীনতার যাত্রা শেষ হবে না। 'ইয়াকিন' সেই সকল নারীকে উৎসর্গ, যাঁরা অতীতে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন এবং আজও সমাজকে আরও মানবিক, সমতাভিত্তিক ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছেন।"

'ইয়াকিন' মুক্তি পাবে চলতি বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন ৷ ভারতের 79তম স্বাধীনতা দিবসে এবং প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের 150তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। এই সঙ্গীতনির্ভর প্রযোজনার লক্ষ্য শুধু স্বাধীনতার ইতিহাসকে স্মরণ করা নয়, বরং এমন এক ভারতের স্বপ্নকে সামনে আনা-যেখানে প্রতিটি নারী সমান সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন। 'ইয়াকিন' বিশ্বাস করে-নারীর সম্মানই প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচয়। এমনটাই দাবি অভিষেক বসুর।

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YAKIN SONG
INDEPENDENCE DAY 2026
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স্বাধীনতা দিবস ইয়াকিন গান
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