ধূমপান-মদ্যপানের দৃশ্যের পর সিবিএফসি সার্টিফিকেশনে আরও কড়া কেন্দ্রের নিয়ম

ধূমপান-মদ্যপানের দৃশ্যের পর সিবিএফসি সার্টিফিকেশনে আরও কড়া কেন্দ্রের নিয়ম
CBFC New Guidelines: কেন্দ্রীয় সরকার, সিনেমা সার্টিফিকেশন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে কোনও ধরনের মাদকদ্রব্য দেখানোর ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক করেছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 11:36 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: এতদিন সিনেমা বা সিরিজে মদ্যপান বা ধূমপান ইত্যাদি দৃশ্যে সতর্কবার্তা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক ছিল ৷ এবার সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, অন্যান্য মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন, ব্যবহার কিংবা পাচারের মতো দৃশ্য ৷ অর্থাৎ জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র সনদের নির্দেশিকার অংশ হিসেবে এই নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, মাদকদ্রব্য বা সাইকোট্রপিক পদার্থের সেবন, ব্যবহার বা পাচার সংক্রান্ত দৃশ্যগুলোতে এখন একটি সতর্কবার্তা প্রদর্শন করতে হবে। বার্তাটি হলো: "অবৈধ মাদক স্বাস্থ্য ধ্বংস করে এবং কারাদণ্ড নিশ্চিত করে। মাদককে 'না' বলুন।" তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় 'সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট'-এর আওতায় এই সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছে। এই পদক্ষেপটি আগের সার্টিফিকেশন নির্দেশিকা থেকে আলাদা। আগের নিয়মে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' (CBFC)-কে নিশ্চিত করতে হতো যেন মাদকাসক্তিকে "উৎসাহিত, যৌক্তিক বা আকর্ষণীয় করে তোলে" এমন কোনও দৃশ্য দেখানো না হয় ৷ তবে তখন পর্দায় এমন সুনির্দিষ্ট সতর্কবার্তা প্রদর্শনের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না।
In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and in supersession of— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 17, 2026
notification No. S.O. 836(E), dated the 6th December, 1991, the Central Government has notified Revised Guidelines for Film Certification by CBFC pic.twitter.com/glSTuV7ZGf
গত মাসেই মন্ত্রণালয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন মাদকদ্রব্য সেবন বা ব্যবহারের দৃশ্য চলাকালীন তারা স্পষ্টভাবে এই একই সতর্কবার্তা প্রদর্শন করে। বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জন্যও অনুরূপ পরামর্শ বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সিনেমা সার্টিফিকেশন নির্দেশিকায় সেই নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে যা 'সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট'-এর অধীনে জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র পর্যালোচনার সময় সিবিএফসি (CBFC)-কে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। 2025 সালের মে মাসে এই নির্দেশিকাগুলোতে সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয় ৷ তখন সরকার এতে বয়স-ভিত্তিক অভিভাবকীয় নির্দেশনার তিনটি শ্রেণি আনা হয় ৷
The revised guidelines require specific statutory warnings related Narcotics pic.twitter.com/UKJjkfFPZC— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 17, 2026
যেমন- U/A 7 এর অর্থ - এই রেটিংযুক্ত সিনেমা 7 বছরের কম বয়সীদের জন্য উপযুক্ত নয়। ছোট শিশুরা এই ছবি দেখার সময় তাদের অভিভাবক বা বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকা উচিত।
U/A 13 এর অর্থ হল, 13 বছরের কম বয়সী শিশুরা এর অন্তর্ভুক্ত সিনেমা দেখতে পারবে ৷ তবে সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের নির্দেশিকা বা পরামর্শ (Parental Guidance) প্রয়োজন।
এবং U/A 16- যার মানে, 16 বছরের কম বয়সীদের জন্য সিনেমাটি দেখার ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবকের বিশেষ সতর্কতা বা নির্দেশনা প্রয়োজন।
2023 সালে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্টে সংশোধনী আনার পর প্রবর্তিত এই শ্রেণিগুলোর মাধ্যমে যথাক্রমে সাত, 13 এবং 16 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের নির্দেশনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, এই নির্দেশিকা অনুযায়ী বোর্ডকে নিশ্চিত করতে হবে যে সহিংসতার মতো সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে যেন মহিমান্বিত বা যৌক্তিক প্রতিপন্ন করা না হয় ৷ অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিতে পারে এমন অপরাধমূলক পদ্ধতি যেন ফুটিয়ে তোলা না হয় ৷ এবং মাদকাসক্তিকে উৎসাহিত, যৌক্তিক বা আকর্ষণীয় করে তোলে এমন দৃশ্য যেন দেখানো না হয়। এছাড়া নির্দেশিকাগুলোতে সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা, যৌন বিষয়বস্তু এবং জনশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কিংবা ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়গুলো চিত্রায়নের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
In exercise of the powers conferred under Cinematograph Act the Central Government has reconstituted the Central Board of Film Certification @shashidigital pic.twitter.com/cjY2lyhCIP— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 16, 2026
উল্লেখ্য, বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার সিবিএফসি (CBFC)-কে পুনর্গঠন করেছে। এর 18 সদস্যের নতুন বোর্ডে জায়গা করে নিয়েছেন প্রীতি জিন্টা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, সুনীল শেঠি, পল্লবী জোশী ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক প্রিয়দর্শন এবং গ্র্যামি-জয়ী সঙ্গীতশিল্পী রিকি কেজ। শশী শেখর ভেমপতি সিবিএফসি-র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পুনর্গঠিত এই বোর্ডের মেয়াদ তিন বছর অথবা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বহাল থাকবে।