'আরও বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য'- 'ধুরন্ধর' সাফল্যের পর কেন এমন বললেন মুকেশ ছাবড়া ?

ভারতীয় বিনোদন জগতে কোন বিষয়টা পাল্টাতে চান, খ্যাতির শিখরে থাকা কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া ৷

কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 10:40 AM IST

হায়দরাবাদ, 24 মার্চ: ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মুকেশ ছাবড়া জনপ্রিয় কাস্টিং পরিচালকদের মধ্যে একজন ৷ 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর' থেকে সম্প্রতি ব্লকব্লাস্টার হওয়া 'ধুরন্ধর' সিনেমার কাস্টিং করেছে, তাঁরই সংস্থা ৷ চরিত্রদের বুঝে সেখানে কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারবেন, তা নিমেষে বুঝে যান মুকেশ ৷ সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে, নিজের জার্নি নিয়ে কথা বলেছেন কাস্টিং ডিরেক্টর ৷ কাস্টিং-এর মতো প্রফেশন ভারতে ক্রমশ বাহবা পাচ্ছে এবং বাড়ছে, তা দেখে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন তিনি ৷

মুকেশের কথায়, "কাস্টিং প্রফেসনে দীর্ঘ বছর কাজ করার পর, এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে এই পেশা সম্মান পাচ্ছে ৷ এটা আমার কাছে ও কাস্টিং কমিউনিটির কাছে গর্বের বিষয় ৷" এরপরেই মুকেশ, বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণীতে কাস্টিং প্রফেসনের সম্মান না পাওয়া নিয়ে সরব হন ৷ তিনি সাক্ষাৎকারে অস্কার পুরস্কারের তুলনা টানেন ৷ জানান, 98তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারেও প্রথমবার বেস্ট কাস্টিং ক্যাটাগরি রাখা হয়েছিল ৷ তাঁর কথায়, "এটা দেখে অভিভূত হয়েছি যে, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে কাস্টিং ক্যাটাগরিকে সামনে আনা হয়েছে ৷ সকলে এই নিয়ে কথা বলছেন ৷ আমি এই সম্প্রদায়ের একজন হতে পেরে গর্বিত ৷ আমার মনে ভারতেও এই বিভাগকে যুক্ত করা উচিত পুরস্কার বিতরণীতে ৷"

কাস্টিং ডিরেক্টরের কথায়, "আশা করি, একটা সময় আসবে যখন কাস্টিংয়ের মতো বিভাগের গুরুত্ব আরও বেশি করে বুঝবে ভারতের বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি ৷ পুরস্কার শুধু কাস্টিং পরিচালককে সম্মান জানানোর জন্য নয়, যাতে আগামী প্রজন্ম এটাকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারে, তার জন্য উদ্বুদ্ধ করারও একটা বিষয় থাকে ৷ এই মাসের শুরুতে, মুকেশ 98ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে ক্যাসান্ড্রা কুলুকুনডিসের সেরা কাস্টিংয়ের জন্য পাওয়া প্রথম অস্কার উদযাপন করেন। ইনস্টাগ্রামে মুকেশ ছাবড়া একটি দীর্ঘ নোটে জানিয়েছেন কীভাবে তিনি বছরের পর বছর ধরে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। "আমি সত্যি অনেক, অনেক খুশি। আমি কতটা খুশি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বছরের পর বছর ধরে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অবশেষে কাস্টিং ডিরেক্টরদের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমার কাছে এর অর্থ অনেক। পল থমাস অ্যান্ডারসন পরিচালিত 'ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার' ছবির জন্য 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে ক্যাসান্ড্রা কুলুকুন্দিসের সেরা কাস্টিংয়ের জন্য প্রথম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড জেতাটা, কাস্টিংয়ে আমাদের সকলের জন্য সত্যিই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ৷"

মুকেশ ছাবড়া জোর দিয়ে বলেছেন যে কাস্টিং পেশাটি আরও বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। "আমি সত্যিই আশা করি এটা কাস্টিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের চোখ খুলে দেবে ৷ আমাদের দেশেও এই পেশাটিকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবে। আমি আশা করি ভারতেও মানুষ কাস্টিং ডিরেক্টরদের কাজকে সেভাবে বুঝতে ও সম্মান করতে শুরু করবে, যেভাবে হলিউডে করা হয়। এখনই সময় আমাদের সকলের একত্রিত হয়ে এই মুহূর্তটি উদযাপন করা উচিত ৷"

