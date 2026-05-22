কানের উদ্দেশ্যে পাড়ি ঐশ্বর্যর, আরাধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে এই বছর থাকছে কোন চমক ?

2025 সালে কানের রেড কার্পেটে ঐশ্বর্যর সাজ দেখে অনুরাগীরা বলেছিলেন, এ যেন বচ্চন বধূর 'অপারেশন সিঁদুর' ৷ ছবি সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায় ৷

কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 7:27 AM IST

Updated : May 22, 2026 at 7:32 AM IST

হায়দরাবাদ, 22 মে: বেশ কিছু সময় ধরেই রূপালি পর্দা থেকে দূরে রয়েছেন অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (Aishwarya Rai Bachchan) ৷ তবে প্রতিবারের মতো এবারও কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Cannes Film Festival) তিনি উপস্থিত থাকছেন, নিজের জলবা দেখাতে ৷ আর এবারও তিনি মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন এই ফেস্টিভ্যালে ৷ শুক্রবার গভীর রাতে মেয়ে ও মাকে দেখা গিয়েছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল 2-এ ৷ দুজনেই এদিন কালো রঙের পোশাক পরেছিলেন। প্রস্থান বিভাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে, মা-মেয়ে জুটি পোজ দেন পাপারাজ্জিদের ক্যামেরার সামনে ।

ঐশ্বর্য, কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিয়মিতই উপস্থিত থাকেন ৷ এই উৎসবের রেড কার্পেটে তাঁর আইকনিক বা কালজয়ী সাজসজ্জার জন্য তিনি সুপরিচিত। বিগত বছরগুলোতে অভিনেত্রী উৎসবে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছেন ৷ তাঁর উপস্থিতি বরাবরই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তাই, এই বছর কোন বেশে প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সকলের মন কাড়বেন, তার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ গতবছর, অর্থাৎ 2025 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে, অ্যাশ রেড কার্পেটে দুটি অত্যন্ত স্বতন্ত্র-আলোড়ন সৃষ্টিকারী রূপে আবির্ভূত হন, যা আধুনিকতম উচ্চ ফ্যাশনের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছিল ৷

সেই বছর কানের রেড কার্পেটে ঐশ্বর্যর সাজ দেখে অনুরাগীরা বলেছিলেন, এ যেন বচ্চন বধূর 'অপারেশন সিঁদুর' (operation sindoor) ৷ ছবি সামনে আসতেই নেটপাড়ায় হইচই পড়ে যায় ৷ 'কান কুইন' (cannes film festival 2025) খ্যাত অভিনেত্রী ঐশ্বর্যকে ফরাসি রিভেরাতে দেখা গিয়েছিল দেশি অবতারে। পরনে সাদা রঙের আসল সোনা-রূপায় খচিত শাড়ি ৷ সিঁথিতে চওড়া লাল সিঁদুর ৷ ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের (AISHWARYA RAI BACHCHAN) 22তম বারের মতো কান উপস্থিতি ঘিরে ঝড় ওঠে নেটপাড়ায় ৷

কান উৎসবে সেই বছর ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের উপস্থিতি ও সাজ ছিল টক অফ দ্য টাউন ৷ রাজকীয় শাড়ি এবং লাল সিঁদুর সোশাল মিডিয়ায় গুঞ্জন তৈরি করেছিল ৷ নেটপাড়ায় অনেকেই অভিনেত্রীর লুককে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের মিশন 'অপারেশন সিঁদুরের' সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লাল সিঁদুর পরে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে কানে ঐশ্বর্যর উপস্থিতি সেই বছর, অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে ওঠা বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জনেও জল ঢেলেছিল ৷ এই বছর কোন লুকে ধরা দেন অভিষেক পত্নী, নজর এখন সেই দিকেই ৷

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের 19 বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়ায় মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছিলেন ৷ ছবিতে তাঁকে স্বামী অভিষেক এবং মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, গত 5 মার্চ শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকারের বিয়েতে একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে ঐশ্বর্য ও অভিষেক সংবাদের শিরোনাম আসেন ৷ নীল ও রুপালি রঙের আনারকলি স্যুটে ঐশ্বর্যকে বরাবরের মতোই অপরূপা দেখাচ্ছিল ৷ অন্যদিকে, অভিষেক বেছে নিয়েছিলেন একটি কালো শেরওয়ানি। অনুষ্ঠানে প্রবেশের আগে দম্পতিকে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতেও দেখা যায়। ঐশ্বর্য-অভিষেকের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন ।

