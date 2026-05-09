ETV Bharat / entertainment

টানা তিনবার কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পা পরিচালক ইন্দিরার, এবার থাকছে কোন চমক ?

কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতিতে বিশ্ব চলচ্চিত্রের আঙিনা সরগরম । তৃতীয়বারের মতো এই উৎসবে যোগ দিচ্ছেন বাঙালি পরিচালক ইন্দিরা ধর । সঙ্গে থাকছে তাঁর নতুন প্রোজেক্ট।

Cannes 2026: Director-oscar nominee Indira Dhar Returns for Third Year With new Projects
ফের একবার কানের মঞ্চ আলোকিত করবেন পরিচালক ইন্দিরা ধর (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 10:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 9 মে: পরপর তিন বছর টানা কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Cannes Film Festival 2026) পা রেখে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাঙালাকে গৌরবান্বিত করছেন বাঙালি পরিচালক ইন্দিরা ধর (Indira Dhar) । 2026 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতিতে যখন বিশ্ব চলচ্চিত্রের আঙিনা সরগরম, ঠিক সেই সময়ই অস্কার নমিনেশন পাওয়া পরিচালক ইন্দিরা ধর তৃতীয়বারের মতো এই চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিচ্ছেন । গতবছর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়নে ইন্দিরা পরিচালিত প্রথম হিন্দি সিনেমা 'ইকোস অফ ভ্যালোর'-এর ফার্স্ট লুক লঞ্চ করেছিলেন পরিচালক শেখর কাপুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । এবার নতুন কোন চমক থাকছে ?

পরিচালক জানিয়েছন, এই বছর কান-এ একদিকে তিনি যেমন তাঁর মুক্তির পথে থাকা সিনেমা 'ইকোস অফ ভ্যালোর' (Echoes of Valour)-এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন, পাশাপাশি কাজ করবেন তাঁর নতুন ছবি 'মার্কড' (Marked) নিয়েও। হ্যাঁ, পরিচালক ইন্দিরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন তাঁর তিন নম্বর সিনেমার কাজ । 'ইকোস অফ ভ্যালোর'-এর মতো 'মার্কড' সিনেমাও পরিচালক তৈরি করছেন হিন্দিতে ।

Cannes 2026: Director-oscar nominee Indira Dhar Returns for Third Year With new Projects
বিশেষ মুহূর্তে পরিচালক (সংগৃহীত)

ইন্দিরা ইটিভি ভারতকে বলেন, "কান এমন একটা জায়গা, যা আমাকে আমার সিনেমা প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ উপহার দিয়েছে। কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাঙ্গণে 'ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন'-এ আমি আমার দুটি সিনেমা 'পুতুল' (PUTUL) এবং 'ইকোস অফ ভ্যালার' (Echoes of Valour)-এর শুভ সূচনা করেছিলাম। আমি এমন কোনও চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক পরিবার বা প্রেক্ষাপট থেকে আসিনি, যেখানে আমার পেশাগত উন্নতির জন্য আমাকে কোনও বাড়তি সহায়তা বা উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আমার এই সংগ্রাম ও জার্নি ছিল অত্যন্ত কঠিন । তবুও তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সার্থক।"

পরিচালকের কথায়, "যখন অনেকেই আমাকে পিছিয়ে দেওয়ার বা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, ততবারই আমি অবিচল চিত্তে আমার লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করে গিয়েছি। আর এই বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমি দুটো প্রোজেক্ট নিয়ে যাচ্ছি । দুটো সিনেমারই বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন সামাজিক প্রসঙ্গ।"

মূলত, ইন্দিরা ধর তাঁর পরিচালিত সিনেমা 'পুতুল'-এর হাত ধরে প্রথমবার কান উৎসবে নিজের জোরালো উপস্থিতির জানান দেন । পাশাপাশি অস্কার নমিনেশনে প্রথম বাংলা সিনেমা হিসাবে এই সিনেমার জায়গা পাওয়া বিরাট বড় সম্মানের । ছবিটির 'মার্শে দু ফিল্ম' (Marché du Film) বিভাগে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনী হয়েছিল । 2025 সালের অস্কার আসরে 'সেরা মৌলিক গান' (Best Original Song) এবং 'সেরা মৌলিক আবহ সঙ্গীত' (Best Original Score)- বিভাগেই ছবির 'ইতি মা' গান নমিনেশনে জায়গা করে নেয় ।

উল্লেখ্য, সিনেমার সঙ্গীতায়োজনের দায়িত্বে থাকা সুরকার সায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার একমাত্র সুরকার, যিনি একই প্রকল্পের জন্য দু'টো অস্কার মনোনয়ন পেয়েছিলেন । 'মার্কড' সিনেমাতেও সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলাবেন সায়ন । সিনেমাটি এডিট করবেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এডিটর অর্ঘ্যকমল মিত্র । জানা গিয়েছে, 'মার্কড' সিনেমা, মাদকদ্রব্য এবং তরুণ প্রজন্মের ওপর এর প্রভাব-এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

Cannes 2026: Director-oscar nominee Indira Dhar Returns for Third Year With new Projects
কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পরিচালক (সংগৃহীত)

পরিচালকের কথায়, "আমার প্রতিষ্ঠান 'IKA স্টুডিওস' (IKA Studios) এখন একটি অস্কার-স্বীকৃত প্রযোজনা সংস্থা হিসেবে পরিচিত । কারণ 'IKA স্টুডিওস'-এর প্রযোজিত সিনেমা 'পুতুল' (PUTUL) অস্কারের তিনটি ভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতার সুযোগ অর্জন করেছিল। 'মার্কড' সিনেমাও এই প্রযোজনা সংস্থার তত্ত্বাবধানেই তৈরি হতে চলেছে । আমার পরবর্তী এই সিনেমায় দুজন অত্যন্ত অসাধারণ ও প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনয় করছেন।" তবে তাঁরা কারা, তা জানতে হলে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছেন পরিচালক ইন্দিরা ।

Cannes 2026: Director-oscar nominee Indira Dhar Returns for Third Year With new Projects
পরপর তিন বছর কানের মঞ্চে বাঙালি পরিচালক ইন্দিরা (সংগৃহীত)

গত বছর, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'ইকোস অফ ভ্যালোর'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে । উৎসবে শেখর কাপুর ছবিটি উন্মোচন করেন । এর প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল ‘আর্ডেন স্লেট’ এবং পরিচালকের নিজস্ব ব্যানার—‘IKA Studios’ (ইন্দিরা অ্যান্ড কবির স্টুডিওস) ।প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যা দত্ত এবং নীরজ কবি। একজন ভারতীয় সেনার বাবা-মায়ের বায়োপিক, যা মূলত যুদ্ধে নিহত সেনা অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ।

নিজের সিনেমা নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি পরিচালক ইন্দিরা এই বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'ভারতীয় প্যাভিলিয়ন'-এর অন্যতম বক্তা হিসেবেও উপস্থিত থাকবেন।

আরও পড়ুন

TAGGED:

INDIRA DHAR AT CANNES
INDIRA DHAR NEW HINDI MOVIE
INDIRA DHAR FILM MARKED
ইন্দিরা ধর কান 2026
CANNES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.