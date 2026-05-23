কানের লাল গালিচায় ঐশ্বর্য যেন রূপকথার 'Fairy-bluebird'

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মার্তিনেজ হোটেলের বিখ্যাত সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় ঐশ্বর্য একটি মেটালিক নীল রঙের পোশাকে অপরূপা হয়ে উঠেছেন ৷

ঐশ্বর্য যেন রূপকথার 'Fairy-bluebird'
Published : May 23, 2026 at 7:41 AM IST

হায়দরাবাদ, 23 মে: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ৷ কানের লাল গালিচায় নিজের সৌন্দর্য ধারা ছড়িয়ে দিলেন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (Aishwarya Rai Bachchan) ৷ কান চলচ্চিত্র উৎসবে (Cannes Film Festival) ফের একবার মনমোহিনী রূপে তাক লাগালেন বিশ্ববাসীকে ৷ বেশ কিছু সময় ধরে সিনেমা জগত থেকে দূরে থাকা এই অভিনেত্রীকে শুক্রবার খুব ভোরে মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার উদ্দেশ্যে রওনা হতে দেখা যায়। বিমানবন্দরে মা-মেয়ের এই জুটিকে বেশ স্টাইলিশ দেখাচ্ছিল ৷ দুজনেই বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ কালো রঙের পোশাক ৷

নীল পোশাকে পরী হয়ে উঠলেন ঐশ্বর্য

কান থেকে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মার্তিনেজ হোটেলের বিখ্যাত সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় ঐশ্বর্য একটি মেটালিক নীল রঙের পোশাকে অপরূপা হয়ে উঠেছেন ৷ চুল খোলা রেখেই অভিনেত্রী চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি ও ভিডিয়োর জন্য পোজ দেন। সেখানে উপস্থিত যারা তাকে চিনতে পেরেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি হাতও নাড়েন ৷ মুখে ছিল একরাশ হাসি ৷

ভালোবাসার প্রদর্শন (এএনআই)

কেমন ছিল অভিনেত্রীর পোশাক ?

শরীরের সঙ্গে লেপ্টে থাকা ঝকমকে গাউনটিতে ছিল অত্যন্ত নিপুণ সিকুইনের কাজ ৷ যা অনেকটা ঢেউয়ের মতো নকশা হয়ে পুরো গাউন জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ৷ চারপাশে ছিল চমৎকার ধাতব আভা । গাউনটির গলার অংশটি ছিল বেশ গভীর ও উন্মুক্ত ৷ কাঁধের অংশে পালক-অনুপ্রাণিত এক নাটকীয় সজ্জা পোশাকে যেন বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে ৷ রাজকীয় এই গাউনটির নিচের অংশটি 'মারমেইড' ধাঁচের গড়নে তৈরি করা হয়েছে ৷ তার সঙ্গে অপূর্ব 'কেপ' ঐশ্বর্যকে লাল গালিচায় করে তুলেছিল নীর পরি ৷

কানের রেড কার্পেটে ঐশ্বর্য (এএনআই)

অ্যাশের গয়না-মেকআপ

একটি নীল হীরের চোকার ও মানানসই কানের দুলের সাহায্যে প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স তাঁর কানের সাজ সম্পূর্ণ করেছেন ৷ তাঁর মেকআপ ছিল স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ৷ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা চোখ এবং 'নিউড' রঙের ঠোঁট তাঁর নজরকাড়া নীল গাউনটিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। অনলাইনে তাঁর প্রথম ভিডিয়ো ও ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগীরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ৷ বয়ে যায় প্রশংসার বন্যা ৷ অনুরাগীরা অভিনেত্রীর কানস-এর ইতিহাসে আরও একটি 'আইকনিক' মুহূর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

পোশাকের ডিজাইনার কে?

2026-এর রেড কার্পেটে ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের নজরকাড়া নীল রঙের স্কাল্পটেড গাউনটি ডিজাইন করেছেন ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার অমিত আগরওয়াল। "লুমিনারা" (Luminara) নামক এই পোশাকটি তৈরি করতে প্রায় 1500 ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে ৷ ব্যবহার করা হয়েছে হাজার হাজার ক্রিস্টাল ৷ জমকালো গাউনের পাশাপাশি, পুরো ইভেন্টে তার স্টাইলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট মোহিত রাই।

বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত ঐশ্বর্য (এএনআই)

ইভার লঙ্গোরিয়ার সঙ্গে পোজ অ্যাশের

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অভিনেত্রী ইভা লঙ্গোরিয়া সাদা পোশাকে সেজে বন্ধুদের অভিবাদন জানাচ্ছেন। ঐশ্বর্য তাঁর গালে চুম্বন এঁকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ঐশ্বর্য ও ইভা একে অপরকে বহু বছর ধরে চেনেন ৷ কারণ, তাঁরা দুজনেই এক বিশেষ প্রসাধনীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।

কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঐশ্বর্য বরাবরই ভারতের অন্যতম প্রিয় তারকা হিসেবে সমাদৃত ৷ প্রতি বছরই রেড কার্পেটে তাঁর অবিস্মরণীয় উপস্থিতি তাঁকে বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে। নিজের সহজাত লাবণ্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, কেন তিনি আজও বিশ্বমঞ্চে ভারতের অন্যতম সমাদৃত মুখ হিসেবে নিজের অবস্থান অটুট করে রেখেছেন।

