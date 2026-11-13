পঁচিশে পা 'গুপি বাঘার কাণ্ড'র, শিশু দিবসে বিশেষ পরিবেশনা কলামন্দিরে
Calcutta Choir: 2000 সাল নাগাদ আফগানিস্তানে যুদ্ধের আবহে যুদ্ধবিরোধী প্রযোজনা তৈরির ভাবনা আসে ক্যালকাটা কয়্যারের।সেখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর গল্পকে বেছে নেওয়া
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: যুদ্ধবিরোধী ভাবনা থেকে জন্ম। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কালজয়ী সৃষ্টি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-কে অবলম্বন করে 2001 সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ক্যালকাটা কয়্যারের বিশেষ প্রযোজনা 'গুপি বাঘার কাণ্ড'। দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর পার করল সেই প্রযোজনা। রজতজয়ন্তী বর্ষে শিশু দিবস উপলক্ষে আগামী 14 নভেম্বর, শনিবার, কলামন্দিরে বিশেষ পরিবেশনার আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা 6টা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান।
2000 সাল নাগাদ আফগানিস্তানে যুদ্ধের আবহে যুদ্ধবিরোধী একটি প্রযোজনা তৈরির ভাবনা আসে ক্যালকাটা কয়্যারের। সেই ভাবনা থেকেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর গল্পকে বেছে নেওয়া। 2001 সালে রবীন্দ্র সদনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় 'গুপি বাঘার কাণ্ড'। প্রযোজনাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বিনোদনের পাশাপাশি ভালো কিছু শেখানো। রঙ্গনার কর্ণধার তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গণেশ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেন এর চিত্রনাট্য। এটি একটি ডান্স থিয়েটার হওয়ায় নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবিতেও ভূতেদের নাচের নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন তিনি।
তবে এই প্রযোজনা তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল উদ্যোক্তাদের। তার মধ্যে অন্যতম ছিল গান তৈরি। সত্যজিৎ রায়ের ছবির গান আজও বাঙালির মনে অমলিন। সেই জনপ্রিয় গানের বিকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন গান তৈরি করা ছিল যথেষ্ট কঠিন কাজ। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ সেন বরাট জানান, প্রথমে শ্রীকান্ত আচার্যও গানগুলি গাইতে রাজি হননি। কারণ, ছবির গানগুলির জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস কারও মধ্যেই ছিল না। তবে সম্পূর্ণ রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর সকলের মধ্যে কিছুটা ভরসা তৈরি হয়। প্রযোজনাটি লাইভ মিউজিকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করার পক্ষপাতী ছিলেন নৃত্য পরিচালক শম্ভু ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রায় 90 জনের শিল্পীদল এবং বিপুল সংখ্যক বাদ্যযন্ত্রশিল্পীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করা বাস্তবসম্মত ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করা সাউন্ডট্র্যাক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমে আপত্তি থাকলেও রেকর্ডিং শোনার পর নিজের মত বদলান শম্ভু ভট্টাচার্য।
এছাড়াও মঞ্চে ছবির কিছু বিশেষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছিল নানা সমস্যা। যেমন, গুপি-বাঘার হাততালি দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যাওয়া কিংবা আকাশ থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নেমে আসার মতো দৃশ্য। ছবিতে এই ধরনের ম্যাজিকের ব্যবহার থাকলেও মঞ্চে তা বাস্তবায়ন করা সহজ ছিল না। প্রথম দিকে সাফল্য না এলেও পরে অভিনব কৌশলে সেই সমস্যার সমাধান করেন প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা। শুধু বাংলার মঞ্চেই নয়, বিদেশের মাটিতেও পরিবেশিত হয়েছে 'গুপি বাঘার কাণ্ড'। ক্যালকাটা কয়্যারের ঝুলিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'আলিবাবা চল্লিশ চোর', 'ক্ষীরের পুতুল'-এর মতো একাধিক প্রযোজনা থাকলেও দর্শকের কাছে 'গুপি বাঘার কাণ্ড'-এর জনপ্রিয়তা আজও অটুট। পঁচিশ বছর পরেও এই প্রযোজনার ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গান তৈরির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কল্যাণ সেন বরাটের কথায়, সত্যজিৎ রায়ের সুরের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সুরের কাঠামোকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেই সম্পূর্ণ নতুনভাবে গানগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন।
প্রযোজনার শুরুতে গুপি ও বাঘার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কবীর সেন বরাট এবং কোহিনূর সেন বরাট। তাঁদের মধ্যে কবীর সেন বরাট আজও এই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পঁচিশ বছরের দীর্ঘ যাত্রায় সময়ের সঙ্গে বদলেছে প্রজন্ম, কিন্তু 'গুপি বাঘার কাণ্ড'-এর আবেদন কমেনি। শিশুদের জন্য বিনোদনের মোড়কে যুদ্ধবিরোধী বার্তা ও মানবিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার যে ভাবনা থেকে এই প্রযোজনার জন্ম, রজতজয়ন্তী বর্ষেও সেই বার্তাই বহন করে চলেছে ক্যালকাটা কয়্যারের এই বিশেষ নিবেদন।