পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে গড়ে উঠল ক্যাফে, কী আছে সেখানে

পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে গড়ে উঠল ক্যাফে (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 11, 2026 at 8:41 PM IST

কলকাতা, 11 মে: 2/3 সেবক বৈদ্য স্ট্রিট, কলকাতা-29 ৷ কিংবদবন্তি গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক তথা অভিনেতা পঙ্কজকুমার মল্লিকের এই ভিটে বাড়ি সেজে উঠল নতুন ঢঙে । তাঁর 121তম জন্মদিনের আবহে তাঁর ভিটেতে গড়ে উঠল আর্কাইভ এবং ক্যাফে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি'।

যেখানে গেলে মানুষ দেখতে পাবে সেই সময়ের বহু বিরল ছবি, পঙ্কজকুমার মল্লিকের ব্যবহৃত তানপুরা, অর্গান এমনকী তাঁর সবসময়ের সঙ্গী রেডিয়ো । এসবের পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে । রকমারি পদের পাশাপাশি কিংবদন্তির পছন্দের নানা পদও মিলবে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি'তে । পঙ্কজকুমার মল্লিকের বাড়ির একাংশের এই সাজসজ্জার সৌজন্যে তাঁর নাতি রাজীব গুপ্ত এবং নাতবউ ঝিনুক গুপ্ত ৷

পঙ্কজ মল্লিকের বাড়িতে গড়ে উঠল ক্যাফে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কেন এই উদ্যোগ ? ইটিভি ভারতের এই প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজকুমার মল্লিকের নাতবউ ঝিনুক বলেন, "পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিবারের পক্ষ থেকে ওঁর সংরক্ষণের কাজ বহুদিন ধরেই করছি । 'পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশন' 2005 সাল অর্থাৎ তাঁর জন্মশতবর্ষে স্থাপিত হয় । সংরক্ষণের পাশাপাশি ওঁর গান নিয়ে নানা উদ্যোগ চলছিলই । কিন্তু কোভিডের পর থেকে দেখা গেল মানুষ এখন অনেক বেশি অনলাইন কনটেন্টের প্রতি আসক্ত । ফলে, লাইভ প্রোগ্রাম দেখার থেকেও বেশি মোবাইলে অভ্যস্ত । সেখানেই সব বিনোদন খুঁজে নিতে চায় । ওদিকে আমরাও চাই দাদুর (পঙ্কজ মল্লিকের) লেগাসিটাকে ধরে রাখতে । আমার মনে হল শুধু ওঁর পরিবার কেন, পরিবারের বাইরের মানুষরাও কেন এর অংশীদার হবে না ?"

এই ভাবনা থেকেই তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের বাড়ির একটা অংশ আমাদেরই হাতে ছিল, যেখানে আমরা ওঁর যাবতীয় ছবি, জিনিস সংরক্ষণ করতে পারি । আগামী দিনে আরও নানারকমের পরিকল্পনা করতে পারি । তবে, এর জন্য অর্থেরও দরকার । তাই এই ক্যাফের উদ্যোগ, যেটা আমাদের অর্থনৈতিক দিকেরও খেয়াল রাখবে বলে আমরা আশাবাদী । 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি' মূলত কালচারাল হাব কাম ক্যাফে । অনেক শিল্পী অডিটোরিয়াম ভাড়া করে অনুষ্ঠান করতে পারেন না । তাঁরা আমাদের সঙ্গে জুড়ে গিয়েও অনুষ্ঠান করতে পারেন । বাংলার সংস্কৃতি, সর্বভারতীয় সংস্কৃতি নিয়েও কাজ হতে পারে এখানে । আমরা সেভাবেই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ।"

'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি'তে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন (নিজস্ব চিত্র)

ক্যাফের খাবারে কি পঙ্কজ মল্লিকের পছন্দের কোনও পদ পাওয়া যাবে ? তাঁর নাতি রাজীব গুপ্ত বলেন, "দাদু খেতে খুব ভালোবাসত । এখন আমরা যেমন রেস্তোরাঁ, মাল্টিকুইজিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, দাদুর সময়ে তো তা সেভাবে ছিল না । কিন্তু দাদু দেশ বিদেশের নানা জায়গার খাবার টেস্ট করার সুযোগ পেয়েছেন । আমরা 'মায়েস্ত্রো' বলে একটা বিভাগ রেখেছি । সেখানে দাদুর পছন্দের অনেক খাবার রাখা আছে । যেমন লুচি, কষা মাংস, পাস্তা, চাইনিজ নানা খাবার থাকবে ।"

তিনি আরও বলেন, "দাদুর গান সারাক্ষণ চলবে এই ক্যাফেতে । এ ছাড়াও বিশিষ্ট শিল্পীদের জন্মদিন, মৃত্যুদিনে তাঁদের গান বাজাব । তবে, বেশিরভাগ সময়ে দাদুর গানই বাজবে । মাঝেমধ্যেই ওয়ার্কশপ, সেমিনার করব । সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই । সকলের সাধ্যের মধ্যেই থাকবে খাবারের দাম ।"

ক্যাফে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি' (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, পঙ্কজকুমার মল্লিক ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক কিংবদন্তি শিল্পী । তিনি একাধারে গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রসঙ্গীতের বিকাশে তাঁর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই ।

পঙ্কজ মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন 1905 সালের 10 মে, কলকাতায় । ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল । তিনি ধ্রুপদী সঙ্গীতের তালিম নেন এবং পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন । রবীন্দ্র সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার অন্যতম পথিকৃৎ এই মানুষটিই । রেডিয়োর মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন । তাঁর গাওয়া 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন', 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' বা 'এমন দিনে তারে বলা যায়' আজও বাঙালির কাছে সমান প্রিয় ।

অভিনয়েও সমান পারদর্শিতা ছিল তাঁর । তিনি 'নিউ থিয়েটার্স'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় বহু সুর সৃষ্টি করেছেন । তাঁর সঙ্গীত পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'ডক্টর', 'মুক্তি', 'কপালকুণ্ডলা' ৷ মহালয়ার ভোরে সম্প্রচারিত বিখ্যাত অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সঙ্গীত পরিকল্পনায় পঙ্কজ মল্লিকের অবদান অনস্বীকার্য । বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ ও বাণীকুমারের রচনার সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত আজও বাঙালির আবেগের অংশ ।

ভারতীয় সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বহু সম্মান পেয়েছেন । ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে । এছাড়াও তিনি 'দাদাসাহেব ফালকে'-সহ আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হন ।

1978 সালের 19 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন পঙ্কজকুমার মল্লিক । তবে তাঁর গান, সুর ও কণ্ঠ আজও বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে । থাকবেও চিরকাল । এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে পঙ্কজকুমার মল্লিককে পৌঁছে দেবে 'লেজেন্ড অ্যান্ড লেগাসি' ক্যাফেটি, এই ব্যাপারে আশাবাদী ঝিনুক গুপ্ত এবং রাজীব গুপ্ত ।

