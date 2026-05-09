Mother's Day Special: মায়ের রান্না- কী বললেন 'রাঁধুনি'র সঞ্চালিকা বুলবুলি পাঁজা ?

Mother's Day Special: মায়ের রান্না- কী বললেন 'রাঁধুনি'র সঞ্চালিকা বুলবুলি পাঁজা ?
মায়ের হাতের রান্না খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ বিরল পৃথিবীতে। 'মার্দাস ডে' নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা বুলবুলি পাঁজা (Bulbuli Panja)?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 8:23 AM IST
কলকাতা, 9 মে: কাল 'মাদার্স ডে' (Mothers Day 2026)। সত্যিই কি মায়ের জন্য কোনও আলাদা করে কোনও দিনের প্রয়োজন আছে? সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ, সাপার থেকে ডিনার অবধি, একটা সময়ও কি মাকে বাদ দিয়ে চলে? বাকি সময়েও মাকে ছাড়া উপায় আছে? মায়ের হাতের রান্না খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ বিরল পৃথিবীতে। সঠিক মশলা আর পদ্ধতির সঙ্গে যখন মিশে যায় মায়ের যত্ন আর ভালোবাসা, তখন স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয় হয়ে ওঠে চা-কফি থেকে শুরু করে যে কোনও ডিশ। মায়ের রান্না নিয়ে কী বললেন অভিনেত্রী তথা সঞ্চালিকা বুলবুলি পাঁজা (Bulbuli Panja)?
ইটিভি ভারত: মাদার্স ডে বলে সত্যিই কি কোনও আলাদা দিনের প্রয়োজন আছে?
বুলবুলি: আমার কাছে মাদার্স ডে'র দুটো ব্যাখ্যা আছে। একটা ব্যাখ্যা বলে, 'মাদার্স ডে'র সত্যিই আলাদা কোনও দিনের দরকার পড়ে না। কারণ একজন মায়ের সারা জীবনের ত্যাগ, সন্তানকে পৃথিবীতে আনা এবং তাকে বড় করে তোলা সহ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে আরও যে অসংখ্য ঘটনা থাকে তাকে 'মাদার্স ডে' বলে একটা মাত্র দিনে উদযাপন করা অসম্ভব। কারণ সেই মানুষটাকে আমাদের জীবনে মূল্যায়ণ করাটাই অসম্ভব। সন্তান গর্ভে আসার সময় থেকেই মায়ের লড়াইটা শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মা অন্য মায়ের লড়াই একে অপরের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারেন, যে লড়াইয়ে সে একা।
একইসঙ্গে সেই যুদ্ধটায় তাঁরা সাফল্যও পান। আমিও নিজের জীবন দিয়ে দেখেছি নিজের জীবনের ওঠাপড়া সমস্ত কিছুতেই আমার মা আমাকে ছাতার মতো আগলে রেখেছেন। আমার অভিমান, শত ভুল সবকিছু ভুলে গিয়ে আমাকে আবার নতুন করে ছাতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মায়ের কাছ থেকে এটা আমার শেখা। জীবনের যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও মাকে যদি তাঁর সন্তান বলে যে মা তোমাকে আমার দরকার, তখন একজন মায়ের কাছে সারা পৃথিবী একদিকে হয়ে যায় আর তাঁর সন্তান আরেকদিকে হয়ে যায়। এই শিক্ষাটাও আমার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।
আরেকদিকে এই দিনটার কেন দরকার সেটা বলি। অনেক মা আজ সমাজে অবহেলিত। তাঁরা কিন্তু সন্তানের কাছ থেকে মায়ের সম্মান পান না। অনেক মা আবার সন্তানকে হারিয়েছেন। তাঁর পাশে থাকাও প্রয়োজন। তাই এই দিনে সেরকম একজন মায়ের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত। তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সঙ্গ দেওয়া উচিত।
ইটিভি ভারত: মায়ের হাতের কোন রান্নাটা বেশি প্রিয়?
বুলবুলি: মায়ের হাতের সব রান্নাই তো ভালো লাগে। যেটা রেঁধে দেন সেটাই তৃপ্তি করে খাই। আর আমার মনে হয় আমার মা ছুঁয়ে দিলেই সেই রান্নাটা ভালো হয়ে যাবে।
ইটিভি ভারত: মায়ের হাতের কোন পদটা অন্য কেউ যত তরিজুত করেই রাঁধুক না কেন মায়েরটাই সেরা লাগে?
বুলবুলি: মায়ের হাতের চা আর কফি দারুণ! যে যতই তরিজুত করে খাওয়াক না কেন, মায়ের মতো কেউ করতে পারবে না।
ইটিভি ভারত: মায়ের কোন রেসিপি তুমিও ভালো রাঁধো?
বুলবুলি: মায়ের কোনও রেসিপিই আমি ভালো রাঁধতে পারি না। কারণ মায়ের ব্যাপারটাই আলাদা। আমার মা যা রাঁধেন আমার কাছে তা অমৃত। আবার আমি যা-ই রাঁধি না কেন, আমার ছেলের কাছে সেটা অমৃত। আসলে মায়ের হাতের রান্না কপি করা অসম্ভব।
ইটিভি ভারত: এই দিনে মাকে উপহার দেওয়া হয়?
বুলবুলি: না, এই দিনে মাকে সেরকমভাবে কিছু উপহার দিই না। কারণ উপহার দিতে গেলে লজ্জা লাগে। কিন্তু এবার ভেবেছি একটা উপহার দেবো মাকে। কারণ আমার ছেলে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার জন্য কেক আনে, আমার মায়ের জন্যও কেক আনে। আবার আমার জন্য গিফট আনে। তাই ভেবেছি এবার থেকে মাদার্স ডে'টা আমাকেও উদযাপন করতে হবে। প্রত্যেকদিনই 'মাদার্স ডে'- এই কনসেপ্ট থেকে এবার মনে হয় আমাকেও সরতে হবে।
ইটিভি ভারত: তোমার রান্নার শো দেখেন? দেখলে কী বলেন?
বুলবুলি: আমার রান্নার শো মা দেখেন। এবং রাঁধুনি দেখার সময়ে মায়ের সবথেকে বেশি নজর থাকে রাঁধুনিদের দিকে। স্পেশালি রাঁধুনিরা আমার সঙ্গে যে গল্প করেন তাতে মায়ের খুব ইন্টারেস্ট। প্রত্যেকটি বিষয়ে যে খুঁটিনাটি বিষয় আমি তুলে আনি সেটাতে মা খুব খুশি হয়। চটজলদি যে সব রান্না রাঁধুনিরা শেখান সেটাতে মায়ের খুব আগ্রহ। মা আমাকে বলে তুই আমাকে ওগুলো রেঁধে খাওয়াবি। কিন্তু মা রেঁধে খাওয়াতে চায় না।
ইটিভি ভারত: মা তোমার হাতের কোন রান্নাটা বেশি পছন্দ করেন?
বুলবুলি: মা তো আমার মতো হয়ে গিয়েছে। বলে, তোর হাতের সব রান্নাই পছন্দ। আমি যা রান্না করে দিই মা বলে দারুণ হয়েছে। ইদানিং চিজ কেক খুব পছন্দ করছে মা।
ইটিভি ভারত: প্রথম কবে মায়ের রান্নাঘরে রান্না করার সুযোগ পেয়েছ?
বুলবুলি: আমার মায়ের নিজের রান্নাঘর বলে কিছু নেই। খুব ছোট বয়সেই মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকেছি আমি। মায়ের জন্য প্রথম প্রথম লেবু জল বানাতাম, মনে পড়ছে। তবে, একটা কাণ্ড একবার ঘটিয়েছিলাম। শিল নোড়ায় শুকনো লঙ্কা বেটে যে খোলা দিয়ে টানতে হয় জানতাম না। আমি তাই হাতেই টেনে নিই শুকনো লঙ্কা বাটাটা। মাংস রান্নার শখ হয়েছিল সেদিন আমার। মাংস রান্না, খাওয়া আমার মাথায় উঠেছিল। সারা রাত গরম জল, ঠান্ডা জল দিয়ে হাত ধুতে ধুতে ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল।