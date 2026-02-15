'ব্রাউন'-এ করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে অভিনয়, বাংলার কাজ নিয়ে কী আক্ষেপ অনিরুদ্ধর ?

'ব্রাউন'-এ করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে অভিনয়, বাংলার কাজ নিয়ে কী আক্ষেপ অনিরুদ্ধর ?
কলকাতায় জন্ম অভিনেতা অনিরুদ্ধ রায়ের ৷ বড় হয়ে ওঠা বেঙ্গালুরুতে । মুম্বইয়ে কাজ করেছেন তিনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 15, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: হিন্দি থ্রিলার ওয়েব সিরিজ 'ব্রাউন'-এ করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন বঙ্গতনয় অনিরুদ্ধ রায় । বাংলায় তাঁর কাজ নেই কেন? ইটিভি ভারতকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন আক্ষেপের কথা ।
ইটিভি ভারত: করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে আসন্ন কাজ নিয়ে কী বলবেন? কীভাবে সুযোগটা এল । কাজ কি শুরু হয়েছে? না হলে কবে শুরু হবে? এখানে কেমন চরিত্রে?
অনিরুদ্ধ: অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে । বলছি বলছি । করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে কাজটা আমি কাস্টিং এজেন্সির মাধ্যমেই পেয়েছি । কাকতালীয়ভাবে কাস্টিং যিনি করেছেন সুদীপ দা, তাঁর সঙ্গে আমি এর আগে একটা বিজ্ঞাপনে কাজ করেছিলাম মুম্বইতে । সেই সুবাদেই আলাপ আমাদের । বিজ্ঞাপনটা করার সময়ে ওঁর মনে হয়েছিল আমি কোনও চরিত্রও করতে পারি । এরপর উনি আমার অডিশন নেন । একটা চরিত্রের জন্য আমি ভিডিয়ো করে পাঠাই ।
সেই সময় এই প্রজেক্টটাতে কে থাকবে তাও জানতাম না আমি । অডিশন দেওয়ার পর আবার নিজের অন্যান্য কাজে ওটা ভুলেও গিয়েছিলাম । তিন সপ্তাহ পরে আমার কাছে কল আসে যে আমি সিলেক্ট হয়েছি । বলা হয়, ডিরেক্টরের আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে । তখন জানতে পারি নাম প্রজেক্টটার নাম 'ব্রাউন' । রয়েছেন করিশ্মা কাপুর । আরও শুনলাম আমার প্রত্যেকটা সিনই প্রায় করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে । বামন হয়ে চাঁদ পেয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছিল তখন । প্রথম দশ মিনিট আমি চুপ করে বসেছিলাম । মাথা কাজ করছিল না । যার সিনেমা দেখে বড় হয়েছি, পাশাপাশি আমার প্রিয় নায়িকাদের মধ্যে যিনি একজন তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি । এটাই বিশাল ব্যাপার ।
এভাবেই এই কাজের সূত্রপাত । কাজ শেষ । শুটিং হয়েছে কলকাতায় । কেন না গল্পের প্রেক্ষাপট কলকাতা । কিছু সিনের শুটিং মুম্বইতেও হয়েছে । 2023-এর মধ্যে শুটিং হয়ে গিয়েছিল আমাদের । এরপর ডাবিং-সহ অন্যান্য কাজও সব শেষ হয়ে গিয়েছে । বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও দেখানো হয়েছে । এখন অপেক্ষা যেকোনও সময়ে রিলিজ করতে পারে । এই ওয়েব সিরিজের পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি আমি ৷
ইটিভি ভারত: ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় শুরু কবে থেকে?
অনিরুদ্ধ: ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় শুরু লকডাউনের সময় থেকে, 2020 সালে । তখন থিয়েটার করতাম । আমার জন্ম এখানে ৷ কিন্তু বেঙ্গালুরুতে বড় হওয়া । স্কুল, কলেজ সবই ওখানে । চাকরির পাশাপাশি থিয়েটার করতাম ওখানে । এরপর যখন লকডাউন হল, তখন সমস্ত স্টেজ শো বন্ধ হয়ে যায় । ভাবলাম এবার একটু স্ক্রিনে ট্রাই করলে কেমন হয় । তখন বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউজে অডিশন পাঠাই । যেমন, যশ রাজ ফিল্মস, মুকেশ ছাবড়া এবং বালাজি ফিল্মস-এ পাঠাই অডিশন ক্লিপ । সৌভাগ্যক্রমে আমি যশ রাজ থেকে কলও পাই । ছবির নাম ছিল 'পাঠান' । একটা ভালো চরিত্রে আমাকে শর্ট লিস্ট করা হয় । সেই সুবাদে আমার মুম্বইতে পাড়ি দেওয়া ।
এছাড়া আমি টিভি শো'ও করি । বেঙ্গালুরুতে কন্নড় ছবি 'ট্রিপ্পল সেভেন চার্লি' আমার প্রথম কাজ । এই ছবিটা বিভিন্ন ভাষাতে ডাবিং হয়, জাতীয় পুরস্কারও পায় । হিন্দিতেও হয়েছিল ডাবিং । এরপর আমি মুম্বই চলে যাই । যখন কোভিডের সময়ে সবাই বাড়ি থেকে শুটিং করে পাঠাচ্ছিল, তখন আমি একটা ডেয়ার ডেভিল কাজ করি । রিস্ক নিই । শুটিং করি ফ্লোরে গিয়ে । তখন সবাই ভরসা পায় যে এই ছেলেটার মধ্যে কিছু করার ইচ্ছা আছে । বলতে পারেন লকডাউন আমার জীবনের চাবিকাঠি । ওয়েবেও কাজ করেছি আমি ।
ইটিভি ভারত: থিয়েটার করা হয়েছে কখনও?
অনিরুদ্ধ: বেঙ্গালুরুর থিয়েটার গ্রুপে কাজ করেছি আমি, যে গ্রুপে অরুন্ধতী নাগ, গিরিশ কন্নড়, প্রকাশ বেলওয়াড়ি, পদ্মাবতী রাওয়ের মতো দক্ষ অভিনেতারা কাজ করেছেন । সেন্টার ফর ফিল্ম অ্যান্ড ড্রামাতেও কাজ করেছি । এরপর বাংলা থিয়েটারে যোগ দিই । বেঙ্গালুরুর থিয়েটার গ্রুপ সরণীক খুব জনপ্রিয় । মেঘনাদ ভট্টাচার্যর ছেলে সায়নদেব এই গ্রুপটা চালান । বাংলাতেও শো করেছি ওঁর হাত ধরে ।
ইটিভি ভারত: এখন অন্য কাজ কী চলছে?
অনিরুদ্ধ: এই মুহূর্তে কলকাতায় একটা স্বনামধন্য চ্যানেলের জন্য মেগাতে কাজ করছি । 'আরতি অঞ্জলি অবস্তি' । ব্লু'জ এর প্রোডাকশন । বিশাল সুযোগ এটা আমার জন্য । এর মাঝে বিগ বসের অফারও এসেছে । কথাবার্তা চলছে অন্যান্য কাজ নিয়ে, এখনও কিছু ঠিক হয়নি ।
ইটিভি ভারত: কোন ধরনের চরিত্র করতে বেশি আগ্রহী?
অনিরুদ্ধ: যেকোনও চরিত্রর জন্য প্রস্তুত । যে চরিত্র ছাপ রেখে যাবে, সেরকম চরিত্রতে কাজ করতে চাই । তা সেটা পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ, আমি করতে রাজি । যে চরিত্রের মধ্যে স্তর আছে আমি সেই ধরনের চরিত্রই করতে চাই । আমার জটিল চরিত্র করতে ভালো লাগে । তবে, এ যাবত আমার নেগেটিভ চরিত্রই বেশি করা হয়েছে । তবে, 'বাবলি কে দুনিয়া', 'স্বরাজ'-ধারাবাহিকে আমি পজিটিভ চরিত্র করেছি । ভালো রেসপন্সও পেয়েছি ।
ইটিভি ভারত: বাংলায় কাজ করা হয়েছে?
অনিরুদ্ধ: আমি প্রবাসী বাঙালি । আর আমার হাতে খড়ি কন্নড় সিনেমাতে । বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং হয়েছিল ছবিটা । তারপর মুন্বইতে পা রাখি । বাংলাতে চেষ্টা করেও কাজ হয়নি । আক্ষেপ এটা আমার । অভিমানও বলতে পারেন । বাংলার ছেলে হয়েও বাংলায় সেভাবে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম না । কেউ আমার অভিনয় ক্ষমতা কতটুকু তা দেখারও চেষ্টা করল না । তবে, হ্যাঁ স্নেহাশিস দা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন । উনি বরাবরই নতুনদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন । নতুন প্রতিভার কদর করেন । নিরপেক্ষভাবে উনি সবার কাজ দেখেন ।
'ফুলকি'তে একটা ক্যামিও রোল করেছি । 'পরিণীতা'তেও তাই । অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে 'কুরবান' সিনেমাত অতিথি শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি । এই পর্যন্তই । বড় রোল পাইনি এখনও, যেখানে অন্তত নিজেকে ভালোভাবে প্রমাণ করার জায়গা পাব । আমি হিন্দি, কন্নড় ভাষায় কাজ করেছি । সেই সূত্রে মুম্বই আমার কর্মভূমি । আমাকে পরিচয় দিয়েছে । আর দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরুতে আমার বসবাস । ওখানে বেড়ে ওঠা, ওখান থেকেই অভিনয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু । আর কলকাতা আমার মাতৃভূমি । আমি সব জায়গাতেই কাজ করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: মুম্বইতে কি পাকাপাকিভাবে থাকতে চান?
অনিরুদ্ধ: আমরা আর্টিস্টরা আসলে যাযাবর । যে ইন্ডাস্ট্রি তাকে আপন করবে তার সেখানেই থাকা উচিত । তবে, সব জায়গায় সমানভাবে কাজ করতে চাই । রইল পড়ে পাকাপাকিভাবে থাকাটা । সেটা সময় বলবে ।