ETV Bharat / entertainment

Border 2 X Review: সানি-বরুণ-দিলজিত কী পারলেন দর্শকদের মত জিততে ?

এক্স হ্যান্ডেলে অনেকেই 'বর্ডার 2' দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন ৷

border-2-x-review-netizens-praising-sunny-deol-varun-dhawan-diljit-dosanjh-ahan-shettys-performance-emotional-war-sequences
কেমন হল 'বর্ডার 2' ? (সিনেমার পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: উপযুক্ত দিনেই মুক্তি পেয়েছে সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, মেধা রানা, মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়া অভিনীত 'বর্ডার 2' ৷ নেতাজি জয়ন্তীতে এই সিনেমা আরও একবার সিনেপ্রেমীদের মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ৷ সিনেমা মুক্তির প্রথম দিনেই নেটিজেনরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ বর্ডার 2 দেখে ৷

অনুরাগ সিং পরিচালিত 'বর্ডার 2' জেপি দত্তের 1997 সালের 'বর্ডার'-এর সিক্যুয়েল ৷ যা অন্যতম সেরা যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত প্রযোজিত 'বর্ডার 2' সিনেপ্রেমীদের নস্টালজিয়া এবং দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ (পূর্বে টুইটার ) অনুরাগী, দর্শক এবং সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া ও রিভিউতে ভরে গিয়েছে।

সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ এই সিনেমা দেখে প্রশংসা করেছেন ৷ তিনি ছবিটিকে 'অসাধারণ' আখ্যা দেন ৷ 5-এ 4.5 রেটিং দেন তিনি। তিনি লিখেছেন, "শক্তি। দেশপ্রেম। গর্ব... বর্ডার 2 আপনার হৃদয়কে গর্বে ভরিয়ে তোলে। ছবিটি জাতি এবং সশস্ত্র বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানায়। পরিচালক অনুরাগ সিং দুর্দান্ত, আবেগঘন যুদ্ধভিত্তিক মহাকাব্য উপহার দিয়েছেন ৷ যা এর বিশালতা, আন্তরিকতা এবং আত্মার দিক থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ৷ একই সঙ্গে কাল্ট ক্লাসিক 'বর্ডার'-এর ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েছে।" গল্পের আবেগঘন মূলভাব তুলে ধরে এক নেটিজেন লেখেন, "বর্ডার 2 হল বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং ভ্রাতৃত্বের গল্প ৷ যুদ্ধের দৃশ্যগুলো শ্বাসরুদ্ধকর, বিশাল পরিসরে এবং সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিসহ তৈরি হয়েছে ৷"

আবার এক নেটিজেন সানি দেওলের অভিনয়ের প্রশংসা করে লেখেন, "যখন সানি গর্জন করেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ফেটে পড়াটাই স্বাভাবিক। এটিই হল আসল সানি দেওল-প্রভাবশালী, ন্যায়পরায়ণ এবং অবিস্মরণীয়। ছবিটিতে তার চরিত্রটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

অন্যদিকে, বরুণ, দিলজিৎ ও আহানের অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছেন দর্শকরা ৷ এক নেটিজেন এক্স-এ লেখেন, "এইমাত্র বর্ডার 2 দেখলাম। রেটিং 4.5/5। বর্ডার 2 বৃহত্তর পরিসর, গভীর আবেগ এবং বজ্রসম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে দেশপ্রেমী কেন্দ্রিক সিনেমার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। এটি শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি প্রেক্ষাগৃহের জন্য তৈরি একটি আবেগঘন যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা।"

যদিও, নেটপাড়ায় অনেকে এই সিনেমা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন ৷ দর্শকদের একাংশ ভিএফএক্স এবং পার্শ্ব অভিনেতাদের মধ্যে বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেছেন। এক সমালোচকের মতে, "সানি দেওল ছাড়া সিনেমাটি তেমন ভালো লাগেনি। ভিএফএক্স নিম্নমানের এবং পার্শ্ব অভিনেতারা দুর্বল। এই ছবিটি প্রথম সপ্তাহের বেশি টিকবে না।"

TAGGED:

BORDER 2 AUDIENCE REACTION
SUNNY DEOL BORER 2 REVIEW
BORDER 2 X REVIEW
বর্ডার 2 এক্স রিভিউ
BORDER 2 X REVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.