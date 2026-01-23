Border 2 X Review: সানি-বরুণ-দিলজিত কী পারলেন দর্শকদের মত জিততে ?
এক্স হ্যান্ডেলে অনেকেই 'বর্ডার 2' দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন ৷
Published : January 23, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: উপযুক্ত দিনেই মুক্তি পেয়েছে সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, মেধা রানা, মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়া অভিনীত 'বর্ডার 2' ৷ নেতাজি জয়ন্তীতে এই সিনেমা আরও একবার সিনেপ্রেমীদের মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ৷ সিনেমা মুক্তির প্রথম দিনেই নেটিজেনরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ বর্ডার 2 দেখে ৷
অনুরাগ সিং পরিচালিত 'বর্ডার 2' জেপি দত্তের 1997 সালের 'বর্ডার'-এর সিক্যুয়েল ৷ যা অন্যতম সেরা যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত প্রযোজিত 'বর্ডার 2' সিনেপ্রেমীদের নস্টালজিয়া এবং দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ (পূর্বে টুইটার ) অনুরাগী, দর্শক এবং সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া ও রিভিউতে ভরে গিয়েছে।
#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½
Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review
Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/C5Y2SgfBje
সিনেমা সমালোচক তরণ আদর্শ এই সিনেমা দেখে প্রশংসা করেছেন ৷ তিনি ছবিটিকে 'অসাধারণ' আখ্যা দেন ৷ 5-এ 4.5 রেটিং দেন তিনি। তিনি লিখেছেন, "শক্তি। দেশপ্রেম। গর্ব... বর্ডার 2 আপনার হৃদয়কে গর্বে ভরিয়ে তোলে। ছবিটি জাতি এবং সশস্ত্র বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানায়। পরিচালক অনুরাগ সিং দুর্দান্ত, আবেগঘন যুদ্ধভিত্তিক মহাকাব্য উপহার দিয়েছেন ৷ যা এর বিশালতা, আন্তরিকতা এবং আত্মার দিক থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ৷ একই সঙ্গে কাল্ট ক্লাসিক 'বর্ডার'-এর ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়েছে।" গল্পের আবেগঘন মূলভাব তুলে ধরে এক নেটিজেন লেখেন, "বর্ডার 2 হল বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং ভ্রাতৃত্বের গল্প ৷ যুদ্ধের দৃশ্যগুলো শ্বাসরুদ্ধকর, বিশাল পরিসরে এবং সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিসহ তৈরি হয়েছে ৷"
Just watched #Border2 🔥REVIEW— suraj (@MRSURAJ1782) January 22, 2026
Rating: ⭐⭐⭐⭐½ / 5#Border2 brings back the soul of patriotic mass cinema with bigger scale, deeper emotions, and thunderous nationalism 🇮🇳
This is not just a film it’s an emotion-packed battlefield experience made for theatres. pic.twitter.com/7YOVaClouU
আবার এক নেটিজেন সানি দেওলের অভিনয়ের প্রশংসা করে লেখেন, "যখন সানি গর্জন করেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ফেটে পড়াটাই স্বাভাবিক। এটিই হল আসল সানি দেওল-প্রভাবশালী, ন্যায়পরায়ণ এবং অবিস্মরণীয়। ছবিটিতে তার চরিত্রটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"
অন্যদিকে, বরুণ, দিলজিৎ ও আহানের অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছেন দর্শকরা ৷ এক নেটিজেন এক্স-এ লেখেন, "এইমাত্র বর্ডার 2 দেখলাম। রেটিং 4.5/5। বর্ডার 2 বৃহত্তর পরিসর, গভীর আবেগ এবং বজ্রসম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে দেশপ্রেমী কেন্দ্রিক সিনেমার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। এটি শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি প্রেক্ষাগৃহের জন্য তৈরি একটি আবেগঘন যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা।"
#Border2 Review— RJ🇬️9⃣ Divya (दिव्य) Solgama (@DIVYASOLGAMA) January 23, 2026
“Tribute, Tears & Tiranga: The Spirit Lives On.”
When we talk about iconic war-based films, titles like 'Haqeeqat', 'Lakshya', and a few others instantly come to mind. But when it comes to a universally appealing blockbuster war film, there is only one name that… pic.twitter.com/84J04er5E3
#Border2Review - ⭐⭐⭐⭐⭐— margaritkasumova9391@mail.ru (@San_jay_Rathee) January 23, 2026
It's a Baap Level Movie, Lots Of Action Sequence, #SunnyDeol Screen Presentation Is Literally Mind-blowing, Direction Top Notch, A Paisa Wasool Movie 🔥 #border2#NetajiSubhasChandraBose #TSeries #VarunDhawan pic.twitter.com/Xt7Jyt8J4s
যদিও, নেটপাড়ায় অনেকে এই সিনেমা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন ৷ দর্শকদের একাংশ ভিএফএক্স এবং পার্শ্ব অভিনেতাদের মধ্যে বেশ কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেছেন। এক সমালোচকের মতে, "সানি দেওল ছাড়া সিনেমাটি তেমন ভালো লাগেনি। ভিএফএক্স নিম্নমানের এবং পার্শ্ব অভিনেতারা দুর্বল। এই ছবিটি প্রথম সপ্তাহের বেশি টিকবে না।"