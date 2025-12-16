ETV Bharat / entertainment

যুদ্ধক্ষেত্রে ফের হুঙ্কার সানির ! বিজয় দিবসে শিহরণ জাগাবে 'বর্ডার 2' টিজার

সানির পাশাপাশি দিলজিৎ, বরুণ ও আহান অভিনীত 'বর্ডার 2' মুক্তি পাবে 2026 সালের 23 জানুয়ারি ৷

border-2-teaser on Kargil Vijay Diwas-sunny-deol-returns-to-the-battlefield-varun-dhawan-diljit-dosanjh-ahan-shetty-join-war-epic
'বর্ডার 2' টিজার প্রকাশ্যে (সিনেমার পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 ডিসেম্বর: গর্জনের সঙ্গে ফের একবার ভারতের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে সানি দিওল (Sunny Deol) ৷ 1999 সালের সেই আবেগ পুনরায় ফিরে আসছে বড়পর্দায় ৷ বিজয় দিবসের দিন সামনে এল 'বর্ডার 2' (Border 2) সিনেমার টিজার ৷ সানির পাশাপাশি, যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠ্ঠী ও বরুণ ধাওয়ান ৷

আওয়াজ কত দূর যাবে…

নির্মাতারা বিজয় দিবসে (VIJAY DIWAS 2025) সিনেমার টিজার প্রকাশ করেন। যা মনে ধরেছে সিনেমাপ্রেমীদের ৷ টিজার লঞ্চ ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয় মুম্বইতে ৷ সিনেমার কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে সামনে আসে দমদার এই ট্রেলার ৷ মঙ্গলবার, নির্মাতারা ইনস্টাগ্রামে 'বর্ডার 2'- টিজার প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন, "আওয়াজ কতদূর যাওয়া উচিত..এই বিজয় দিবসে, বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত টিজারটি উপভোগ করুন।"

টি-সিরিজ এবং জেপি ফিল্মস প্রযোজিত, 'বর্ডার 2'-তে ফের একবার সানিকে দেখা যাবে প্রধান চরিত্রে ৷ এছাড়াও বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, সোনম বাজওয়া, মোনা সিং এবং মেধা রানাকেও দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ৷ 2026 সালের 23 জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে অনুরাগ সিং পরিচালিত 'বর্ডার 2' ৷

টিজারের ঝলক

2 মিনিট 4 সেকেন্ডের টিজারটি শুরু হর্ণ বাজানোর মাধ্যমে, যা যুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত দেয়। টিজারে শত্রু বাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বাঙ্কার আক্রমণের এক ঝলক দেখানো হয়। আক্রমণে আহত ভারতীয় সৈন্যদেরও দেখানো হয়। এই সময়, সানি দেওলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, "তুমি যেখানেই প্রবেশ করার চেষ্টা করো না কেন, আকাশ থেকে, স্থল থেকে, সমুদ্র থেকে... তুমি তোমার সামনে একজন ভারতীয় সেনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে... যে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বলবে... যদি তোমার সাহস থাকে, এসো, এখানে ভারত দাঁড়িয়ে আছে।"

এই সংলাপটি বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠি সহ ছবির সমস্ত চরিত্রের ঝলকের সঙ্গে মিশে আছে। এই সংলাপের পরে, সানি দেওলের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করার এক ঝলক দেখানো হয়। এই দৃশ্যে 1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, জেপি দত্ত পরিচালিত 1999 সালে মুক্তি পাওয়া 'বর্ডার' সিনেমার ইতিহাসে এপিক হয়ে রয়েছে ৷ ছবিটির শক্তিশালী গল্প, অস্মরণীয় গান এবং দুর্দান্ত অভিনয় আজও প্রশংসিত হয় দর্শকদের মুখে মুখে। সেই সময় গ্লোবালি এই সিনেমা আয় করেছিল 55 কোটি টাকারও বেশি ৷

উল্লেখ্য, 'বর্ডার 2'-এর টিজার মুক্তির আগে আহান শেঠিকে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, সানি দেওল, 2023 সালে গদর 2-এর সাফল্যের পরে, কেন বর্ডার 2 প্রেক্ষাগৃহে আসতে দেরী হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করেছিলেন ৷ তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমাদের 2015 সালে এটি শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু তখন আমার ছবি ফ্লপ হয় ৷ তাই পরিচালকরা তখন এটি তৈরি করতে ভয় পেয়েছিলেন। এখন, সবাই এটি করতে চায়।" অবশেষে, সব প্রতীক্ষার অবসান ৷ 26 সালের 23 জানুয়ারি সিলভার স্ক্রিনে আসছে 'বর্ডার 2' ৷

TAGGED:

BORDER 2 CAST
VIJAY DIWAS 2025
SUNNY DEOL
বর্ডার 2
BORDER 2 TEASER OUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.