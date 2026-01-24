ETV Bharat / entertainment

প্রথমদিনের আয়ে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর'কে মাত ! কত আয় করল সানির 'বর্ডার 2' ?

উইকেন্ডে এই সিনেমা 100 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার ৷

border-2-box-office-day-1-sunny-deols-war-film-beating-ranveer-singhs-dhurandhar-but-trailing-gadar-2
কত আয় করল সানির 'বর্ডার 2' ? (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 24 জানুয়ারি: মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্সঅফিসে ছাপ ফেলার পাশাপাশি চর্চায় 'বর্ডার 2' (Border 2) ৷ 23 জানুয়ারী মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ প্রথম দিনেই দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে তৈরি এই সিনেমা আয়ের দিক থেকে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। যতটা প্রত্যাশা ছিল ততটা না এগোলেও 'বর্ডার 2' অভিনেতা সানি দেওলের (Sunny Deol) দ্বিতীয় বৃহত্তম ওপেনিং ছবি হয়ে উঠেছে। ছাপিয়ে গিয়েছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর'কেও ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক 'বর্ডার 2' কোন কোন সিনেমাকে প্রথম দিনের আয়ের দিক দিয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে।

'বর্ডার 2' প্রথম দিনের আয়

ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, 'বর্ডার 2' ভারতে প্রথম দিনে 32.10 কোটি টাকা আয় করেছে। হিন্দি ভাষায় প্রথম দিনে ছবিটির সামগ্রিক দখলের হার ছিল 32.10 শতাংশ। এর মধ্যে সকালের শোতে 19.46 শতাংশ, বিকেলের শোতে 26.33 শতাংশ, সন্ধ্যার শোতে 34.55 শতাংশ এবং রাতের শোতে 48.06 শতাংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সানি দেওল তাঁর মেগা-ব্লকবাস্টার ছবি 'গদর 2' (Gadar 2)-এর প্রথম দিনের আয়ের রেকর্ড ভাঙতে ব্যর্থ হন। 1997 সালে 'বর্ডার' প্রথম দিনে 1 কোটি টাকা আয় করেছিল। 12 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি সেই সিনেমা নয়ের দশকে আয় করে 66.70 কোটি টাকা ৷

'ধুরন্ধর'- 'সাইয়ারা'কে টেক্কা

2023 সালে মুক্তি পাওয়া 'গদর 2' প্রথম দিনেই 40 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছিল ৷ তবে 'বর্ডার 2' আয়ের দিক থেকে সানি দেওলের জাট সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ জাট সিনেমা প্রথম দিনে ঘরে তুলেছিল 10 থেকে 11 কোটি টাকা । শুধু তাই নয়, 'বর্ডার 2', 'ধুরন্ধর' (28 কোটি টাকা) এবং 'সাইয়ারা' (21 কোটি টাকা)- সিনেমার প্রথম দিনের আয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ যা 2025 সালের সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিগুলির মধ্যে ছিল।

প্রথম সপ্তাহান্তে বর্ডার 2 ডাবল সেঞ্চুরি করবে?

এখন, 'বর্ডার 2'-এর সামনে এখন এক লম্বা ছুটি রয়েছে ৷ কারণ শনি-রবি উইকএন্ডের পাশাপাশি সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস ৷ ফলে পরপর তিনদিন বড় আয় করার সুযোগ রয়েছে অনুরাগ সিং পরিচালিত এই সিনেমার ৷ প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষ্ণ কুমার, জপ দত্ত এবং নিধি দত্ত।সানি দেওল ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, অহন শেঠি, সোনম বাজওয়া, মোনা সিং, মেধা রানা, পরমবীর চিমা, গুনীত সান্ধু এবং অঙ্গদ সিং।

TAGGED:

SUNNY DEOL
WAR FILM IN BOLLYWOOD
RANVEER SINGH DHURANDHAR
বর্ডার 2 বক্সঅফিস কালেকশন প্রথম দিন
BORDER 2 BOX OFFICE DAY 1

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.