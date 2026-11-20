প্রায় তিন দশক পর বেলেঘাটায় ফিরছে বইমেলা, ৩০টিরও বেশি প্রকাশনা সংস্থাকে নিয়ে ‘কল্লোলিনী'
Beleghata book fair 2026: দু’দিনের উৎসবে বইয়ের পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির নানা দিক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: প্রায় তিন দশকের অপেক্ষার অবসান। ফের বইমেলার আসর বসতে চলেছে বেলেঘাটায়। আগামী 29 ও 30 নভেম্বর বেলেঘাটার সরকার বাজার সুভাষ পার্কে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'কল্লোলিনী বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব 2026'। শব্দরেণু প্রকাশনার উদ্যোগে এবং বেলেঘাটা সরকার বাজার মিলন সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত এই দু’দিনের উৎসবে বইয়ের পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির নানা দিক। আয়োজকদের দাবি, প্রায় 30 বছর পর বেলেঘাটায় এত বড় পরিসরে বই ও লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।
কলকাতার আন্তর্জাতিক বইমেলার আগে শহরের অন্যতম পুরনো জনপদে এই উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে উৎসাহ। 30টিরও বেশি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিতে চলেছে এই বইমেলায়। থাকছে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থার বই, ছোটদের সাহিত্য, লিটল ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন স্বাদের নতুন বইয়ের সম্ভার। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখক ও স্বাধীন প্রকাশকদেরও পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চান উদ্যোক্তারা। একই সঙ্গে ডিজিটাল যুগে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনাও এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।
বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ একাধিক নতুন বইয়ের প্রকাশ। শব্দরেণু প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে পরিচালক সন্দীপন রায়ের ছোটদের বই ‘বাঘের মুখে বুকুন’ এবং অভিনেতা শুভায়ু ভট্টাচার্যের গল্পগ্রন্থ ‘দ্বাদশ অধ্যায়’। পাশাপাশি থাকছে ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের (IKSFF) চেয়ারম্যান তথা লেখক সৌরভ চক্রবর্তীর ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বই ‘অপ্রকাশিত আমি’। কমিকস লেখক ও অভিনেতা ঈশান মজুমদারও ছোটদের বই ও প্রকাশনা নিয়ে উপস্থিত থাকবেন এই উৎসবে। শিশু-কিশোর সাহিত্য থেকে সমকালীন লেখালেখি, বিভিন্ন প্রজন্মের পাঠকদের একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে আয়োজকদের।
শুধু বই কেনাবেচা নয়, দু'দিনের এই উৎসবে থাকছে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনও। 29 নভেম্বর দুপুর 2টোর সময় আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের উদ্বোধন হবে। বিকেল ৩টেয় আয়োজিত হবে কবি সম্মেলন। সন্ধ্যা 6টায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাত 8টায় ‘শব্দবাজি’-র পরিচালনায় তন্ময় রায়চৌধুরীর বিশেষ পরিবেশনা দর্শকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। পরদিন, অর্থাৎ 30 নভেম্বর দুপুর 2টোয় ক্যানভাস পেইন্টিং ও সংগীতের যুগলবন্দি পরিবেশিত হবে। বিকেল ৪টেয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে থাকছে বিশেষ আবৃত্তি ও আলোচনা পর্ব।
সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই মিলনমেলায় উপস্থিত থাকার কথা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের। কবি রামকিশোর ভট্টাচার্য, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, রীনা গিরি এবং বাচিকশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখদেরও দেখা যাবে এই আয়োজনে। উপস্থিত থাকার কথা পরিচালক সুমন মৈত্র, নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক রায়, বর্ষীয়ান অভিনেতা ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা শুভ্রজিৎ দত্ত, সুদীপ মুখোপাধ্যায় ও বিভান ঘোষ-সহ আরও অনেকের।
বইমেলার আয়োজন প্রসঙ্গে পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন পর বেলেঘাটায় এমন একটি বইমেলার আয়োজন করতে পেরে তাঁরা আনন্দিত। তাঁদের কথায়, শুধু বই বিক্রি নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মানুষের মধ্যে একটি সুন্দর সংযোগ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। বেলেঘাটা সরকার বাজার মিলন সংঘের সহযোগিতা ছাড়া এই আয়োজন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতো না বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, শব্দরেণু প্রকাশনার কর্ণধার ও সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্গনা দীর্ঘাঙ্গী বলেন, "বই ও সাহিত্যকে ঘিরে মানুষের আবেগ এবং ভালোবাসার নতুন ঠিকানা হয়ে উঠুক ‘কল্লোলিনী’, এটাই তাঁদের প্রত্যাশা। কলকাতা-সহ বাংলার সমস্ত বইপ্রেমী মানুষকে এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।"
আয়োজকদের পরিকল্পনা, ‘কল্লোলিনী’কে শুধুমাত্র দু'দিনের একটি বইমেলায় সীমাবদ্ধ না রেখে আগামী দিনে বেলেঘাটার নিজস্ব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ করে তোলা। নতুন লেখক, স্বাধীন প্রকাশক এবং তরুণ পাঠকদের এক মঞ্চে এনে বাংলা সাহিত্যচর্চার পরিসর আরও বিস্তৃত করতে চান তাঁরা। সব মিলিয়ে, কলকাতার বড় বইমেলার পরিচিত পরিসরের বাইরে পাড়ার নিজস্ব উদ্যোগে বই, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াস ‘কল্লোলিনী’। প্রায় তিন দশক পর বেলেঘাটায় বইমেলার এই প্রত্যাবর্তন কতটা সাড়া ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
‘কল্লোলিনী বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব 2026’ চলবে 29 ও 30 নভেম্বর, প্রতিদিন দুপুর 2টো থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। স্থান: বেলেঘাটা সরকার বাজার সুভাষ পার্ক।
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