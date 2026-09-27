নতুন চমক নিয়ে পর্দায় 'বাংলার ডান্সিং আইকন', বিচারকের আসনে বনি

নতুন চমক নিয়ে পর্দায় 'বাংলার ডান্সিং আইকন', বিচারকের আসনে বনি
Banglar Dancing Icon: শুধু তারকাদের উপস্থিতিই নয়, 'বাংলার ডান্সিং আইকন'-এর অন্যতম বিশেষত্ব বয়সের কোনও সীমারেখা না থাকা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2026 at 11:15 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বাংলার বিনোদন জগতে শুরু হতে চলেছে নতুন নাচের রিয়ালিটি শো 'বাংলার ডান্সিং আইকন'। নাচ, প্রতিভা ও বিনোদনের মেলবন্ধনে তৈরি এই শো-তে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের নৃত্য-প্রতিভাদের তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত । বিচারকের আসনে তাঁর সঙ্গে থাকছেন শ্রীমা ভট্টাচার্য, খেয়ালি মণ্ডল, অঙ্কুশ্রী মাইতি, রিকি তিওয়ারি এবং স্যান্ডি রঙ ।চ্যানেলের নাম জানানো হয়নি এখনও ।
শুধু তারকাদের উপস্থিতিই নয়, 'বাংলার ডান্সিং আইকন'-এর অন্যতম বিশেষত্ব বয়সের কোনও সীমারেখা না থাকা । শিশু থেকে তরুণ-তরুণী, মধ্যবয়সি কিংবা প্রবীণ - যে কোনও বয়সের প্রতিযোগী এই মঞ্চে অংশ নিতে পারবেন । নাচের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিভাই হবে এই মঞ্চে জায়গা করে নেওয়ার মূল যোগ্যতা । সারা বাংলা জুড়ে অডিশনের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়া হবে ।
শো-টির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক কারান আরিয়ান । নিজেও নৃত্যশিল্পী ও কোরিয়োগ্রাফার হওয়ায় নাচ নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা তাঁর দীর্ঘদিনের । তাঁর কথায়, "আমি নিজে একজন ড্যান্স কোরিয়োগ্রাফার, তাই নাচ নিয়ে একটা শো করা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা । এই শো-তে যাঁরা বিচারক আছেন, তাঁরাও প্রত্যেকেই নাচের সঙ্গে যুক্ত । তাই আশা করছি বাংলায় নতুন কিছু ধামাকা আমরা করতে পারব । বাংলা থেকে এই নাচের শো-কে আমরা একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব ।"
অন্যদিকে, শো-এর বিচারক বনি সেনগুপ্ত বলেন, "এই শো-তে আমরা কোনও বয়সের সীমাবদ্ধতা রাখছি না । সব ধরনের বয়সের প্রতিযোগী অংশ নিতে পারেন । বাংলায় এমন একটা শো আশা করছি, যা দর্শকদের ভালো লাগবে । সারা বাংলা জুড়ে অডিশনের মাধ্যমে আমরা প্রতিযোগীদের নির্বাচন করব এবং প্রতিভাকে তুলে আনব ।"
বয়স, পেশা কিংবা সামাজিক পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যাঁরা নাচের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে চান, তাঁদের জন্য এই মঞ্চ হতে চলেছে বিশেষ সুযোগ । প্রতিযোগিতা, আবেগ, বিনোদন এবং একঝাঁক নৃত্য-প্রতিভার সমন্বয়ে 'বাংলার ডান্সিং আইকন' দর্শকদের জন্য নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে ।