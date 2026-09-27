ETV Bharat / entertainment

নতুন চমক নিয়ে পর্দায় 'বাংলার ডান্সিং আইকন', বিচারকের আসনে বনি

Banglar Dancing Icon: শুধু তারকাদের উপস্থিতিই নয়, 'বাংলার ডান্সিং আইকন'-এর অন্যতম বিশেষত্ব বয়সের কোনও সীমারেখা না থাকা ।

Banglar dancing icon
নতুন চমক নিয়ে পর্দায় 'বাংলার ডান্সিং আইকন' (শো-এর পোস্টারের ছবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বাংলার বিনোদন জগতে শুরু হতে চলেছে নতুন নাচের রিয়ালিটি শো 'বাংলার ডান্সিং আইকন'। নাচ, প্রতিভা ও বিনোদনের মেলবন্ধনে তৈরি এই শো-তে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের নৃত্য-প্রতিভাদের তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত । বিচারকের আসনে তাঁর সঙ্গে থাকছেন শ্রীমা ভট্টাচার্য, খেয়ালি মণ্ডল, অঙ্কুশ্রী মাইতি, রিকি তিওয়ারি এবং স্যান্ডি রঙ ।চ্যানেলের নাম জানানো হয়নি এখনও ।

শুধু তারকাদের উপস্থিতিই নয়, 'বাংলার ডান্সিং আইকন'-এর অন্যতম বিশেষত্ব বয়সের কোনও সীমারেখা না থাকা । শিশু থেকে তরুণ-তরুণী, মধ্যবয়সি কিংবা প্রবীণ - যে কোনও বয়সের প্রতিযোগী এই মঞ্চে অংশ নিতে পারবেন । নাচের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিভাই হবে এই মঞ্চে জায়গা করে নেওয়ার মূল যোগ্যতা । সারা বাংলা জুড়ে অডিশনের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়া হবে ।

Banglar dancing icon
আসছে নতুন নাচের রিয়ালিটি শো (শো-এর নির্মাতাদের থেকে সংগৃহীত ছবি)

শো-টির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক কারান আরিয়ান । নিজেও নৃত্যশিল্পী ও কোরিয়োগ্রাফার হওয়ায় নাচ নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা তাঁর দীর্ঘদিনের । তাঁর কথায়, "আমি নিজে একজন ড্যান্স কোরিয়োগ্রাফার, তাই নাচ নিয়ে একটা শো করা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা । এই শো-তে যাঁরা বিচারক আছেন, তাঁরাও প্রত্যেকেই নাচের সঙ্গে যুক্ত । তাই আশা করছি বাংলায় নতুন কিছু ধামাকা আমরা করতে পারব । বাংলা থেকে এই নাচের শো-কে আমরা একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব ।"

Banglar dancing icon
বিচারকের আসনে বনি (শো-এর নির্মাতাদের থেকে সংগৃহীত ছবি)

অন্যদিকে, শো-এর বিচারক বনি সেনগুপ্ত বলেন, "এই শো-তে আমরা কোনও বয়সের সীমাবদ্ধতা রাখছি না । সব ধরনের বয়সের প্রতিযোগী অংশ নিতে পারেন । বাংলায় এমন একটা শো আশা করছি, যা দর্শকদের ভালো লাগবে । সারা বাংলা জুড়ে অডিশনের মাধ্যমে আমরা প্রতিযোগীদের নির্বাচন করব এবং প্রতিভাকে তুলে আনব ।"

Banglar dancing icon
বয়সের কোনও সীমারেখা নেই (শো-এর নির্মাতাদের থেকে সংগৃহীত ছবি)

বয়স, পেশা কিংবা সামাজিক পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যাঁরা নাচের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে চান, তাঁদের জন্য এই মঞ্চ হতে চলেছে বিশেষ সুযোগ । প্রতিযোগিতা, আবেগ, বিনোদন এবং একঝাঁক নৃত্য-প্রতিভার সমন্বয়ে 'বাংলার ডান্সিং আইকন' দর্শকদের জন্য নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে ।

Banglar dancing icon
নতুন চমক নিয়ে পর্দায় 'বাংলার ডান্সিং আইকন' (শো-এর নির্মাতাদের থেকে সংগৃহীত ছবি)

TAGGED:

BONNY SENGUPTA
DANCE REALITY SHOW
বাংলার ডান্সিং আইকন
বনি সেনগুপ্ত
BANGLAR DANCING ICON

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.