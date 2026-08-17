বাবার খোঁজে শহরে এসে নিঃসঙ্গ প্রতারকের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব ! তারপর ?
বাবার সন্ধানে যে যাত্রা শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত সেই পথই কীভাবে সিনেমার মূল চরিত্রকে খুঁজে দেয় এক অপ্রত্যাশিত 'ঘর'-এর অনুভূতি, তাই তুলে ধরেছেন পরিচালক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 1:38 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: বাবা কোথায়? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গ্রাম থেকে শহরে পা রাখে এক কিশোর। কিন্তু বাবার সন্ধানে শুরু হওয়া সেই যাত্রাই ধীরে ধীরে তাকে পৌঁছে দেয় এক অচেনা মানুষের কাছে। একাকী এক প্রতারকের সঙ্গে তার তৈরি হয় অপ্রত্যাশিত এক সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই হয়ে ওঠে আবেগঘন এক মানবিক গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। পরিচালক প্রতীক সরকারের নতুন ছবি 'C/O A Journey' এমনই এক সম্পর্কের গল্প বলবে।
ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বনি সেনগুপ্ত, দর্শনা বণিক এবং ত্রিশঞ্জিত চৌধুরী। এছাড়াও রয়েছেন চন্দন সেন, শিলাজিৎ মজুমদার এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতারা।
গ্রামবাংলা থেকে কলকাতার ব্যস্ত শহুরে পরিসর-ছবির গল্প এগিয়ে চলবে দুই ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। বাবাকে খুঁজতে আসা এক কিশোরের যাত্রা কীভাবে তাকে এক নিঃসঙ্গ প্রতারকের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং দু’জনের মধ্যে কীভাবে তৈরি হয় এক অদ্ভুত অথচ গভীর মানবিক বন্ধন, সেই গল্পই তুলে ধরবে 'C/O A Journey'। পরিবার, একাকীত্ব, আপনজনের খোঁজ এবং মানবিক সংযোগ-এই সমস্ত বিষয়কে গল্পের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বাবার সন্ধানে যে যাত্রা শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত সেই পথই তাকে খুঁজে দেয় এক অপ্রত্যাশিত 'ঘর'-এর অনুভূতি।
সিনেমা প্রসঙ্গে বনি বলেন, "পোস্টারটা এসেছে। সেটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে ছবিটা কলকাতার প্রেক্ষাপটে। এই শহরের ভালো, মন্দ নিয়েই এই ছবি। একটি ছেলে কলকাতায় তার বাবাকে খুঁজতে আসে। তারপর কী হয় সেটাই জানার এই ছবিতে। আমার এবং ছেলেটির সঙ্গে কীভাবে দর্শনা জড়িয়ে পড়ে সেটাও প্রশ্ন।" ছবির গল্প লিখেছেন প্রতীক সরকার ও সপ্তর্ষি ঘটক। চিত্রনাট্য এবং সংলাপের দায়িত্বে রয়েছেন সপ্তর্ষি ঘটক ও শিঞ্জন বসু।
মহাদিগন্ত কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক (MCN)-এর প্রযোজনায় তৈরি এই ছবি আবেগ, সম্পর্ক এবং মানবিকতার এক ভিন্ন গল্প তুলে ধরবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা।