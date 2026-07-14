বাংলা রমকমে জুটিতে বনি-অঙ্গণা, 'প্রেম শটস' নিয়ে কোন আক্ষেপের সুর নায়িকার কণ্ঠে?

বাংলা রমকমে জুটিতে বনি-অঙ্গণা, 'প্রেম শটস' নিয়ে কোন আক্ষেপের সুর নায়িকার কণ্ঠে?
এই সিরিজে দেখা যাবে কলকাতার এক ভিন্ন রূপ- সল্টলেক, নিউ টাউন, ক্যাফে সংস্কৃতি, স্টার্ট-আপের জীবনধারা, শহুরে আধুনিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 11:07 AM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: নতুন প্রজন্মের সম্পর্ক, আত্ম-অন্বেষণ এবং ভালোবাসার ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে 24 জুলাই থেকে জনপ্রিয় এক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং শুরু হচ্ছে ছয় পর্বের নতুন রোম্যান্টিক ড্রামা সিরিজ ‘প্রেম শটস’-এর। পরিচালনায় শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত। মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে বনি সেনগুপ্ত এবং অঙ্গনা রায়কে। এই সিরিজের মাধ্যমে বাংলা ওটিটি-তে অভিষেক হচ্ছে জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার শ্রেয়া গুপ্তর।
‘প্রেম শটস’-এর গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মানুষ। একজন অতীতের সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে পালিয়ে আসা এক কনে, অন্যজন স্বাধীনচেতা এক তরুণ উদ্যোক্তা, যে পরিবার কিংবা ভালোবাসা- কোনওকিছুরই নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে চায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের দুই মানুষের আকস্মিক সাক্ষাৎ ধীরে ধীরে বদলে দেয় তাঁদের জীবন। একে অপরের মধ্যে খুঁজে পায় সাহস, আশ্রয় এবং নতুন করে বাঁচার কারণ। তবে, অতীত যখন আবার ফিরে আসে, তখন তাদের সামনে দাঁড়ায় এক কঠিন প্রশ্ন- ভালোবাসা কি শুধুই পালিয়ে থাকার আশ্রয়, নাকি সেটাই শেষ পর্যন্ত নিজের ঠিকানা?
পরিচালক শ্রীমন্ত সেনগুপ্তর কথায়, " ‘প্রেম শটস’ বাংলা দর্শকদের জন্য একেবারেই নতুন ধরনের রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। বনি সেনগুপ্ত এবং অঙ্গনা রায়ের নতুন জুটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে গল্পের আবেগ। একজন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকেই সবকিছুর আগে রাখে, আর অন্যজন বারবার ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে দূরে সরে যেতে চায়। তাদের এই টানাপোড়েন, কাছাকাছি আসা, দূরে সরে যাওয়া এবং আবার একে অপরকে খুঁজে পাওয়ার যাত্রাই সিরিজের মূল আকর্ষণ।"
তিনি আরও জানান, "জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার শ্রেয়া গুপ্ত এই সিরিজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বাংলায় এটি তাঁর প্রথম কাজ। পরিচালকের মতে, বাংলা কনটেন্টে একটি আধুনিক, জেন-জি কেন্দ্রিক প্রেমের গল্পের প্রয়োজন ছিল, আর ‘প্রেম শটস’ সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে। যদিও গল্পটি নতুন প্রজন্মকে কেন্দ্র করে, তবুও এর আবেগ এবং ভালোবাসার গল্প সব বয়সের দর্শকের কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।"
গল্পের কেন্দ্রীয় নায়িকা অঙ্গণা রায় বলেন, "প্রেম শটস আমার খুব কাছের একটা সিরিজ। প্রথমবার বনির সঙ্গে জুটিতে কাজ করলাম। 'নিউ এজ রমকম' খুব একটা করা হয় না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। জি ফাইভকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা প্রজেক্টের কথা ওরা ভেবেছে। যদিও নানারকমের গল্প ওরা মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। প্রেম শটস-এ অনেক মজা আছে। শুটিংটাও খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। গানগুলোও ভালো। আমার চরিত্রের নাম সিলভা সিদ্দিকি। নামটাও খুব ভালো লেগেছে। খুব মজা করে কাজ করেছি আমরা। খুব প্রতিকূলতার মাঝে শুট হয়েছে। কেননা মে-জুন মাস জুড়ে বৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত দা আমাকে খুব ছোটবেলা থেকে চেনেন 'রোজগেরে গিন্নি'র সময় থেকে। উনি শো'টার সহ পরিচালক ছিলেন। ফাইনালি শ্রীমন্ত দা'র সঙ্গে আমারও কাজ হল। আর বনি তো খুব ভালো আমরা সবাই মোটামুটি কাছাকাছি বয়সের। ফলে, কাজটাতে আনন্দটাই অন্যরকম ছিল। প্রান্তিকের প্রোডাকশনের এটা প্রথম কাজ এটা। সবসময় অভিনেতা-টেকনিশিয়ানদের খেয়াল রাখা হয়েছে। "
অভিনেত্রী আরও বলেন, "এই ধরনের কাজ বাংলায় কেন হয় না জানি না। যে কোনও দেশেই যুবাদের কেন্দ্রে রেখে কাজ হয়। কারণ যে সমাজেই থাকো না নতুন প্রজন্মকে তো টার্গেট করতেই হবে। আর রমকম করা খুব দরকার। এই প্রজন্মের কাছে তা বিশেষভাবে কদর পায়।" জানা গিয়েছে শুধু গল্প নয়, দৃশ্যায়নেও থাকবে নতুনত্ব।
এই সিরিজে দেখা যাবে কলকাতার এক ভিন্ন রূপ- সল্টলেক, নিউ টাউন, ক্যাফে সংস্কৃতি, স্টার্ট-আপের জীবনধারা, শহুরে আধুনিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ। সব মিলিয়ে, ‘প্রেম শটস’ বাংলা ওটিটি দর্শকদের জন্য এক নতুন স্বাদের রোম্যান্টিক সিরিজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, যা শেষ পর্ব পর্যন্ত দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখবে।