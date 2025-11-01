ETV Bharat / entertainment

ফের হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, কী হয়েছে বলি তারকার ?

89 বছর বয়সী তারকা কিছুদিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের জন্য ৷

bollywood-superstar-dharmendra-admitted-to-the-hospital-kept-under-strict-medical-observation
হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 9:27 AM IST

হায়দরাবাদ, 1 নভেম্বর: ফের হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ৷ মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি শোলে অভিনেতা ৷ তার অসুস্থতার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ বেশ কয়েকদিন ধরেই অভিনেতা হাসপাতালে ভর্তি বলে জানা গিয়েছে ৷

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, 89 বছর বয়সী তারকা রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৷ পাশাপাশি তিনি অনুরোধ করেছেন, তাঁর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেন কোনও রকমের গুজব বা বিভ্রান্তিমূলক খবর না ছড়ানো হয় ৷ ধর্মেন্দ্রকে কবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ৷ এই সুপারস্টার শীঘ্রই ডিসেম্বরে তাঁর 90তম জন্মদিন উদযাপন করবেন।

এই বছরের এপ্রিলে ধর্মেন্দ্র চোখে ছানির অস্ত্রোপচার করেছিলেন। সেই সময় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, বেসরকারি এক চোখের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছেন অভিনেতা ৷ জানা যায়, তাঁর ক্যাটাব়্যাক্ট সার্জারি হয়েছে ৷ হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পর অভিনেতার জোশ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় নেটপাড়া ৷ তিনি চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তিনি অনুরাগীদের ধন্যবাদও জানান ৷ ধর্মেন্দ্র বলেন, "আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি ৷ আমি স্ট্রং ৷ এখনও অনেক দম আছে ৷ মনের জোর অনেক ৷ আমার চোখে গ্রাফট হয়েছে ৷ তাই এসেছিলাম ৷"

পেশাদার জীবনে, ধর্মেন্দ্রকে শেষ দেখা গিয়েছে 2024 সালে 'তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া' ছবিতে। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন অভিনেতা শহীদ কাপুর এবং কৃতি শ্যানন। এছাড়াও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা অভিনীত 'ইক্কিস' ৷ শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত 'ইক্কিস' সিনেমায় দেখা যাবে ধর্মেন্দ্রকে ৷ সিনেমার প্রেক্ষাপট পরমবীর চক্র প্রাপক অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি ওয়ার-ড্রামা সিনেমা ৷

