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উঠতি অভিনেত্রীর অশ্লীল ভিডিয়ো তুলে লাগাতার যৌন হেনস্থা-হুমকির অভিযোগ ! গ্রেফতার পরিচালক

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়েরের পর তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। মহাবালেশ্বর হিল স্টেশনে পরিচালকের খামারবাড়ি থেকে পরে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷

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গ্রেফতার পরিচালক শাকিল নূরানি (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 11:22 AM IST

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মুম্বই, 10 অগস্ট: 33 বছর বয়সী এক উঠতি অভিনেত্রীকে ধর্ষণ ও হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার 73 বছর বয়সী বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক ৷ সোমবার মুম্বই পুলিশ গ্রেফতার করেছে 'জোরু কা গোলাম' খ্যাত পরিচালক শাকিল নূরানিকে (Shakeel Noorani) ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়েরের পর পরিচালক আত্মগোপন করেছিলেন। শনিবার মুম্বই থেকে 200 কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত মহাবালেশ্বর হিল স্টেশনে পরিচালকের খামারবাড়িতে আত্মগোপনের খোঁজ পান পুলিশ ৷ এরপর সেখান থেকেই বলিউডের এই পরিচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

উঠতি অভিনেত্রী পুলিশের কাছে অভিযোগে জানিয়েছেন, নূরানি গত চার বছর ধরে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেছেন এবং বিষ প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। তিনি অভিযোগ করেন, এক আসন্ন সিনেমার প্রকল্পের চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনার অজুহাতে অভিযুক্ত তাঁকে এখানকার মালভানি এলাকায় নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি ওই অভিনেত্রীর পানীয়তে মাদক মিশিয়ে যৌন নির্যাতন করেন।

জ্ঞান ফেরার পর নূরানি তাঁকে নিজের মোবাইল ফোনে এক অন্তরঙ্গ ভিডিয়ো দেখান এবং হুমকি দেন যে, তিনি যদি পুলিশ বা পরিবারের কাউকে বিষয়টি জানান তবে ভিডিয়োটি অনলাইনে ছড়িয়ে দেবেন। এরপর অভিযুক্ত ওই ভিডিয়োটি ব্যবহার করে তাঁকে একাধিকবার হুমকি দেন ও যৌন নির্যাতন করেন। নির্যাতনের পর তিনি তাঁকে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়াতেন এবং বিষ প্রয়োগ করতেন, যার ফলে গর্ভপাত ঘটে ৷ 40 দিন আগে দায়ের করা ওই নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে এক পুলিশ কর্তা বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্ত পরিচালক লুকিয়ে ছিলেন ৷ পুলিশ মুম্বইয়ের আন্ধেরি এলাকার লোকখণ্ডওয়ালায় তাঁর ছেলের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়, কিন্তু তাঁর কোনও সন্ধান পায়নি। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, অবশেষে কারিগরি তথ্যের (টেকনিক্যাল ইনপুট) ভিত্তিতে মহাবালেশ্বরে তাঁর খামারবাড়ি থেকে পরিচালক নূরানিকে আটক করা হয় ৷ পরে গ্রেফতার করা হয় ৷

উল্লেখ্য, বলিউডে খুব বেশি সিনেমা পরিচালনা করেননি নূরানি ৷ তাঁর পরিচালিত জনপ্রিয় দুটি সিনেমার মধ্যে রয়েছে গোবিন্দা ও টুইঙ্কল খান্না অভিনীত 'জোরু কা গোলাম' (2000) ও সুনীল শেঠ্ঠী অভিনীত 'বড়ে দিলওয়ালা' (1999) ৷

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TAGGED:

RAPE SEXUAL HARRASMENT OF ACTRESS
JORU KA GHULAM DIRECTOR
SEXUAL HARRASMENT MUMBAI ACTRESS
শাকিল নূরানি
SHAKEEL NOORANI ARRESTED

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