YEAR ENDER 2025: এই বছর কোন কোন তারকা উপভোগ করছেন 'পেরেন্টহুড' ?
বছর শেষে দেখে নেওয়া যাক, কোন তারকা সন্তানের ঘরে হয়েছে খুদের আগমন ৷ কী রাখা হয়েছে ছোট্ট সোনার নাম, তার মানেইবা কী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 8:46 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 8:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 ডিসেম্বর: বাড়িতে ছোট্ট খুদের আগমন হলে দায়িত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় কয়েকগুণ খুশিও ৷ ছোট্ট ছোট্ট হাত, গোলাপি ঠোঁট, তুলোর মতো নরম তুলতুলে পুতুল মাতৃত্ব-পিতৃত্বের এক অন্য স্বাদ নিয়ে আসে জীবনে ৷ এই বছর বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেক তারকা আছেন, যারা সদ্য বাবা-মা হওয়ার জার্নি উপভোগ করছেন (Bollywood Celebs Welcomed Baby In 2025) ৷ বছর শেষে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন তারকা সন্তানের জীবন পাল্টে গিয়েছে খুদের আগমনে ৷ কী রাখা হয়েছে ছোট্ট সোনার নাম, আর তার মানেইবা কী ৷ এর মধ্যে অনেক তারকাও আছেন, যাঁরা দ্বিতীয়বার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ৷
ক্যাটরিনা কাইফ-ভিকি কৌশল
বেশ কয়েক মাস প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ৷ 2021 সালের 9 ডিসেম্বর ভিকি কৌশলের সঙ্গে রাজস্থানে ধুমধান করে বিয়ে করেন ক্যাট ৷ বিয়ের চারবছর তিনি প্রথম সুখবরের জানান দেন সেপ্টেম্বরে ৷ এরপর 7 নভেম্বর পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ক্যাটরিনা ৷ যদিও ছেলের নাম এখনও প্রকাশ্যে আনেননি এই তারকা দম্পতি ৷
পরিণীতি চোপড়া-রাঘব চাড্ডা
2023 সালের সেপ্টেম্বরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া-রাজনীতিবিদ রাঘব চাড্ডা ৷ দু'বছর পর 2025 সালের 25 অগস্ট পরি-রাঘব ঘোষণা করেন তাঁদের জীবনে নতুন সদস্য আসতে চলেছে ৷ ইন্সটাগ্রামে 1+1=3 লিখে শেয়ার করেন আনন্দের খবর ৷ এরপর 19 অক্টোবর রাঘব-পরির কোলে আসে ফুটফুটে পুত্র সন্তান ৷ এই জুটি সন্তানের প্রথম ঝলক ও নাম সামনে আনেন 19 নভেম্বর ৷ ইন্সটাগ্রামে ছবি দিয়ে লেখেন, "জলস্য রূপম, প্রেমাস্য স্বরূপম — তত্র ইভ নীর।" অর্থাৎ ছেলের নাম রাখেন, 'নীর' ৷ এটি একটি সংস্কৃতি শব্দ ৷ যার অর্থ জল ৷
কিয়ারা আডবাণী-সিদ্ধার্থ মালহোত্রা
চলতি বছরের, 15 জুলাই কিয়ারা জন্ম দেন কন্যা সন্তানের ৷ এরপর 29 নভেম্বর মেয়ের প্রথম ঝলক দেখিয়ে নাম ঘোষণা করেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা-কিয়ারা ৷ নাম রাখেন, 'সারায়াহ' মালহোত্রা ৷ হিব্রু ভাষায় এই নামের মানে 'ভগবানের রাজকন্যা' ৷ মূলত, 2023 সালের 7 ফেব্রুয়ারি জয়সলমীরের সূর্যগড় প্যালেসে রাজকীয় বিয়ে বয় 'শেরশাহ' জুটির ৷ এরপর বছর শুরুতেই অর্থাৎ 28 ফেব্রুয়ারি কিয়ারা-সিদ্ধার্থ সুখবর ঘোষণা করেন যে তাঁরা বাবা-মা হতে চলেছেন ৷
আথিয়া শেঠ্ঠী-কে এল রাহুল
ভারতীয় ক্রিকেটার কেএল রাহুল এবং অভিনেত্রী আথিয়া শেঠ্ঠীর জীবনে চলতি বছরের 24 মার্চ, আসে তাঁদের প্রথম সন্তান ৷ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন সুনীল কন্যা । রাহুলের জন্মদিনে এই দম্পতি সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই খবরটি ঘোষণা করেন ৷ তাদের নবজাতকের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে নামও প্রকাশ করেন ৷ কন্যা সন্তানের নাম রাখেন ইভারা, যার মানে 'ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার'। 2024 সালের নভেম্বরে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন আথিয়া ৷ 2023 সালের 23 জানুয়ারি আথিয়া-কে এল রাহুল বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷
আরবাজ খান-সৌরা খান
58 বছর বয়সে ফের বাবা হলন বলিউড অভিনেতা-পরিচালক আরবাজ খান ৷ চলতি বছর, 5 অক্টোবর তাঁর স্ত্রী সৌরা খানের কোল আলো করে আসে প্রথম ফুটফুটে কন্যা সন্তান ৷ আগেই আরবাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ মালাইকা আরোরার সঙ্গে একটি পুত্র ছিল ৷ তারপর প্রায় 22 বছর পর ফের কন্যার বাবা হলেন আরবাজ ৷ এরপর 19 নভেম্বর আরবাজ-সৌরা প্রকাশ্যে আনেন তাঁদের মেয়ের প্রথম ঝলক ও নাম ৷ আরবাজ-সৌরা মেয়ের নাম রেখেছেন, সিপারা খান (Sipaara Khan) ৷ আরবিক ভাষায় 'সিপারা' নামের অর্থ হল 'এক সুন্দর নারী' ৷ পার্সিয়ান ভাষায় এর অর্থ 'ফুল' ৷
রাজকুমার রাও-পত্রলেখা পাল
বিয়ের চার বছরের পূর্ণতা অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী থেকে বাবা-মা হওয়ার জার্নি, একের সঙ্গে জুড়ে যায় দ্বিতীয় খুশি ৷ রাজকুমার রাও ও পত্রলেখার চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীতে সদ্য বাবা-মা হন ৷ 15 নভেম্বর কন্যা সন্তানের জন্ম দেন পত্রলেখা ৷ 2010 সাল থেকে শুরু হয় পত্রলেখা আর রাজকুমারের প্রেম পর্ব যা পরিণতি পায় 2021 সালে ৷ এখনও পর্যন্ত এই তারকা তাঁদের সন্তানের নাম কী রেখেছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি ৷
সাগরিকা ঘাটগে-জাহির খান
শাহরুখ খান অভিনীত সুপারহিট ছবি 'চক দে! ইন্ডিয়া' খ্যাত অভিনেত্রী এবং প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার জাহির খানের স্ত্রী, সাগরিকা ঘাটগে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ৷ চলতি বছর 16 এপ্রিল মা হন সাগরিকা ৷ ছেলের নাম রাখেন ফতেহ সিংহ খান ৷ ফতেহ সিং খানের অর্থ 'বিজয়ী, বিজয়ী সিংহ'।
ইশিতা দত্ত-ভটসল শেঠ
'দৃশ্যম' খ্যাত ইশিতা চলতি বছর 10 জুন দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন ৷ তিনি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন ৷ 2023 সালে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন পুত্র সন্তানের ৷ নাম রাখেন বায়ু ৷ এরপর 2025 সালে পরিবারে আগমন হয় কন্যা সন্তানের ৷ তার নাম রাখেন বেদা ৷ সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ হল 'জ্ঞান' বা 'বুদ্ধি' ৷
ইলিয়ানা ডি'ক্রুজ-মাইকেল ডোলান
'বরফি', 'তু মেরা হিরো' খ্যাত অভিনেত্রী ইলিয়ানা ডি'ক্রুজ চলতি বছরের 19 জুন দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ৷ স্বামী মাইকেল ডোলানের সঙ্গে 28 জুন সেই খবর সকলের সামনে আনেন অভিনেত্রী ৷ তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের নাম রাখেন কিয়ানু রাফে ডোলান ৷ 'কিয়ানু' নামের অর্থ হলো 'শীতল বাতাস', 'প্রাচীন' বা 'আদিম'। 'রাফে' নামেরও একটি সুন্দর অর্থ রয়েছে, যা প্রকৃতি এবং এর বিভিন্ন রূপকে নির্দেশ করে। 2023 সালের 1 অগস্ট ইলিয়ানা জন্ম দেন তাঁর প্রথম সন্তান কোয়া ফিনিক্স ডোলানের ৷ এই দম্পতি সাধারণত তাদের ব্যক্তিগত জীবন গোপন রাখেন ৷ এমনকী, বিয়েও গোপনে সারেন ৷
এছাড়াও তারকা দম্পতি অ্যামি জ্যাকসন এবং এড ওয়েস্টউইক 24 মার্চ, পুত্র অস্কার আলেকজান্ডার ওয়েস্টউইকের জন্ম দেন। এটি বলিউড অভিনেত্রীর দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম সন্তান ৷ এর আগে অভিনেত্রীর সম্পর্ক ছিল জর্জ পানাইওতোর সঙ্গে ৷ সেই সম্পর্কে তাঁদের আন্দ্রেয়াস নামে পুত্র সন্তান রয়েছে। দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন, অভিনেত্রী সানা খান ৷ জানুয়ারির 5 তারিখ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সানা ৷ নাম রাখেন, সাইয়দ হাসান জামিল ৷