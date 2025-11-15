INTERVIEW: নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা আর ভালো লাগে না - সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

INTERVIEW: নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা আর ভালো লাগে না - সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়
প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি কখনও খ্যাতির পিছনে দৌড়াননি ৷ যে কারণে সাইড রোল নিয়েই বরাবর খুশি থেকেছেন তিনি ৷
পারমিতা কামিলা
টেলিভিশন থেকে সিনেমা বা থিয়েটার দীর্ঘ 45 বছরের কেরিয়ারে তিনি কখনও জনপ্রিয় হয়েছেন পর্দার 'মঙ্গলা দাদি' হিসাবে আবার কখনও জনপ্রিয় হয়েছেন 'কিট্টি' চরিত্রে ৷ নানা রঙের চরিত্রে নানা রূপে ধরা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন অভিনেত্রী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (Sushmita Mukherjee) ৷ দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় 40টির বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন ৷ তালিকায় ধারাবাহিকের সংখ্যা 30-এর কাছাকাছি ৷ বলিউড তথা হিন্দি সিনেমা জগতে সুস্মিতা এককথায় জনপ্রিয়-পরিচিত মুখ ৷
এবার তাঁকে দেখা যাবে সুমন অধিকারী পরিচালিত মিশমি ছবিতে ৷ যেখানে তিনি 10 বছরের এক মেয়ের ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথা আগামী বছর ৷ তার আগে দীর্ঘ কেরিয়ার নিয়ে মুম্বই থেকে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত- নতুন ছবি মিশমি মুক্তির অপেক্ষায়। বাঙালি পরিচালক সুমন অধিকারীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন
সুস্মিতা- ওনার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বেশ ভালো ৷ আমার যেমন এই সিনেমার গল্প ভালো লেগেছে তেমনই সুমনদার ন্যারেশন করার ধরণ আমার ভালো লেগেছে ৷ ফলে চিত্রনাট্য শোনার পরেই আমি পরিচালককে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম ৷
ইটিভি ভারত- অসমের মেয়ে ফ্লোরিনাকে সামনে রেখে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনি ৷ আপনার আর ফ্লোরিনার বন্ডিং কেমন ছিল, সেটে কী করতেন ?
সুস্মিতা- আমি 'মিশমি' অর্থাৎ ফ্লোরনাকে তখনও চিনতাম না ৷ ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে ৷ তেমনই দুষ্টু ৷ কত বকুনি খেয়েছে আমার কাছে ৷ জড়িয়েও ধরেছি আবার বকেওছি ৷ বলতাম, তোমাকে অভিনেত্রী হতে হবে ৷ এই ভাবে কাজ করলে চলবে না ৷ আমাকে বেচারা খুব ভয় পেত আবার ভালোওবাসত ৷ ওর বাবা-মা বলতেন, হ্যাঁ, আপনি একটু বলুন ওকে ৷ ভীষণ প্রতিভাময়ী একটি মেয়ে ৷ আমি সেটে ওকে অনেকটা হ্যান্ডেল করতাম ৷ আমি যদি ওকে বকতাম তাহলে সেটে একটু চাপ থাকত ৷ অভিনয়ে মন দিত ৷ আমার মনে আছে, আমাদের একটা ইমোশনাল সিন ছিল ৷ কিন্তু ফ্লোরিনা হেসেই যাচ্ছিল ৷ ফলে ওকে শুটিং সেটেই গড়ে নিতে হয়েছে ৷ বেসিক্যালি ট্যালেন্ট রয়েছে ৷ ফলে সমস্যা হয়নি ৷ খুব ভালো অভিজ্ঞতা ওর সঙ্গে কাজ করা ৷
ইটিভি ভারত- মিশমির মতো স্বল্প বাজেট ছবিতে রাজি হওয়ার নেপথ্যে বিশেষ কী কারণ?
সুস্মিতা- প্রথম কথা আমি ইনডিপ সিনেমা করতে ভীষণ পছন্দ করি ৷ উনি একদিন আমার অফিসে এসেছিলেন ৷ সেখানে উইডো শ্যাডোস সিনেমার একটি ক্লিপ আমাকে দেখান ৷ আমার বেশ ভালো লাগে ৷ আমার মনে হল এই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা উচিত ৷ তারপর যখন মিশমির বিষয়টা শুনলাম, তখন যদিও সিনেমার নাম অন্য ছিল, ইউ আর মাইন ছিল ৷
সেখানে ছোট্ট মেয়ে ও তার দিদিমার যে জার্নি সেটা ভালো লাগল ৷ একটা ছোট্ট মেয়ে যে যুদ্ধ ও শান্তি এই দুটো বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ কনসেপ্টটা এত সুন্দর ৷ একটা ছোট্ট মেয়ে আর একজন প্রবীণের চোখ দিয়ে বিষয়টাকে ফুটিয়ে তোলা দুর্দান্ত ৷ এখানে 'মিশমি'র মামার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ৷ মানে আমার ছেলের যে চরিত্র সেটা ৷ তার মধ্যেও ধূসর স্তর রয়েছে ৷ অসমের মাজুলিতে সিনেমার শুটিং হয়েছে ৷ ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে ছোট্ট একটা গ্রামে সিনেমার শুট ভালো লেগেছিল ৷
ইটিভি ভারত- বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে 'মিশমি'র মতো গল্প কতটা প্রযোজ্য ?
সুস্মিতা- এই ধরনের সিনেমা অবশ্যই হওয়া উচিত ৷ গত বছর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ার আমি জুরি সদস্য ছিলাম ৷ সেই বার আমরা 40 দিনের মধ্যে 160টা সিনেমা দেখেছিলাম ৷ একেক দিন চার চারটে সিনেমা দেখতাম ৷ তখন আমি দেখেছি প্যান ইন্ডিয়া কী রকম সিনেমা তৈরি হচ্ছে ৷ কর্মাশিয়াল সিনেমা যেমন হচ্ছে, তেমনই ডকুমেন্টারি, ইনডিপ সিনেমা হচ্ছে ৷ ফলে এটা আশা করা যায়, আমাদের দেশে এমন অনেক লেখক-পরিচালক-প্রযোজক আছেন যাঁরা টিউন ইনটু লাইফ-এর মতো সিনেমা তৈরি করবেন ৷ শিল্পীরা চেষ্টা করেন সিনেমায় নতুন মাত্রা আনার ৷
ইটিভি ভারত- এই ধরনের সিনেমা অনেক সময় কমার্শিয়ালি হিট হয় না অথবা প্রেক্ষাগৃহে বেশিদিন চলে না…
সুস্মিতা- দিনের শেষে মানতে হবে সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, ব্যবসাও বটে ৷ ফলে প্রযোজক হোক এনএফডিসি (National Film Development Corporation of India) যারা চেষ্টা করেন নতুন পরিচালকদের সাপোর্ট করার, কিন্তু দিনের শেষে যদি কিছু ফেরত না আসে তাহলে কী করে হবে ৷ এটা নেচার অফ দ্য বিস্ট ৷ কী করা যাবে ৷ আসলে এই বিনোদন জগতে সিনেমা হিট হওয়ার বা ব্যবসা করার নির্দিষ্ট কোনও ফর্মুলা নেই ৷ এটা রেন্ডম একটা বিষয় ৷ অনেক সময় ভালো ভালো ছবি ডাব্বাতে পড়ে থাকে ৷ আবার হরিবল কোনও স্টোরি হিট হয়ে যায় ৷ এর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না ৷
'হোমবাউন্ড' সিনেমা যেমন অস্কারে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে ৷ এটার ফলাফল কী হবে জানা নেই ৷ কিন্তু এই যে এই ধরনের সিনেমা অস্কারের প্রতিযোগিতায় যোগ নেওয়া, সেটা তো পজিটিভ বিষয় ৷ ফলে এই রকম চলতেই থাকবে ৷ এটা দুনিয়ার মধ্যে ৷ বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে খেলবে ৷ এর মধ্যেই ছোট মাছকে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷ অনেকে ভালো ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী, লেখক, পরিচালক বাড়িতে বসে আছেন ৷
আবার অনেকে আছেন কম পরিশ্রমেই দ্রুত সাফল্য পেয়ে যাচ্ছেন ৷ যাদের কাজ বা আর্টে নয়, টাকা ও ফেমে বেশি আগ্রহ আছে ৷ এখন তো আবার ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগ চলছে ৷ একটা জুতো কীভাবে পড়বে সেটাও ভিডিয়ো করে দেখিয়ে অনেকে বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন ৷ ফলে আমাদের উন্নতির জন্য নিজেদের বুদ্ধি-বিবেকের ব্যবহার করতে হবে ৷
ইটিভি ভারত- আপনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পড়াশোনা করেছেন। ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগে প্রশিক্ষণ কতটা জরুরী ?
সুস্মিতা- আমার তো মনে হয়, কোনও রকমের কাজ প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয় ৷ যদি তুমি এরোপ্লেন ওড়াতে চাও, হেসেখেলে ওড়াতে পারবে ? যদি সার্জারি করতে চাও, তাহলে তুমি কি মেডিক্যাল স্কুলে যাবে না? তাহলে অ্যাক্টিংয়ের প্রসঙ্গ আসলে কেন সেটাকে হালকা ভাবে নেওয়া হয় ? প্রত্যেক ফিল্ডে কাজের জন্য একটা ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ নিতে হয় ৷ আমি যেমন নাচ করতে ভালোবাসি ৷ আমি যদি ট্রেনিং নিতাম তাহলে ভালো ডান্সার হতে পারতাম ৷ এখন আমি ম্যানেজ করতে পারি ৷ সেইভাবে যারা অভিনয় মোটামুটি পারে তারা যদি প্রশিক্ষণ নেন তাহলে সেই কাজ আরও বেশি উজ্জ্বল হয় ৷
আমি একটি বিগ বাজেটের সিনেমায় কাজ করছি, সেখানে বড় মাপের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন ৷ সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম সেখানে প্রত্যেকে কতটা প্রফেশনাল ৷ তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার ভয় হচ্ছিল, কোথাও ভুল হচ্ছে না তো ! আসলে এখন সবাই খ্যাতি আর টাকার পিছনে দৌড়ায় ৷ বিশেষ করে এখনকার জেনারেশনের ছেলেমেয়ারা ৷ না পেলে অবসাদে ভোগে ৷ কিন্তু বোঝে না, টাকা-খ্যাতি কোনওটাই চিরকাল থাকে না ৷ আজ তোমার রূপ আছে, খ্যাতি আছে, টাকা আছে.. কাল নাও থাকতে পারে ৷ ফলে, সব ধরনের পরিবেশের জন্য নিজেকে তৈরি রাখাটা ভীষণ জরুরী ৷
ইটিভি ভারত- ইন্ডাস্ট্রিতে 45 বছরের কেরিয়ার। আপনি কমেডি থেকে ড্রামা নানা ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কোনটা বেশি ভালো লাগে এবং কেন?
সুস্মিতা- আমার সবরকম চরিত্র করতেই ভালো লাগে ৷ ইদানিং যেটা হয়েছে সেটা হল ওয়ান সাইডেড ক্যারেক্টার আমার একদম করতে ভালো লাগছে না ৷ আমার এখন একটু ইমোশনাল, একটু কমিক সাইড করতে ভালো লাগছে ৷ ওটা আমার কমফোর্ট জোন ৷ ওই নেতিবাচক চরিত্রের মধ্য দিয়ে, নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা, আমার আর ভালো লাগে না ৷
ইটিভি ভারত- আপনি একাধিক অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছেন ৷ তালিকাটা দীর্ঘ ৷ তার মধ্যেও এমন কেউ আছেন যাঁদের সঙ্গে আপনি বারবার কাজ করতে চান ৷
সুস্মিতা- আমার কেউ কোনওদিন রোল মডেল ছিল না ৷ কাজ করতে ভালো লাগত ৷ যেমন- শ্রীদেবীকে দেখতে ভালো লাগে কিন্তু তার মতো হব এমন ফ্যাসিনেশন আমার কোনও দিনও ছিল না ৷ আমি একদম নিজের মতো থাকতেই পছন্দ করতাম ৷ ফ্যাসিনেশন ছিল না, রেসপেক্ট ছিল ৷ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি সবসময় নাটক করব ৷ কিন্তু মুম্বই আসার পরে বুঝলাম, বেঁচে থাকার জন্য শুধু নাটক করে টাকা রোজগার করা সম্ভব নয় ৷ নাটকে পয়সাই পেতাম না ৷ কী করে তাহলে মুম্বইয়ের মতো শহরে টিকে থাকব ! তাই জন্য যখন 'করমচাঁদ' ধারাবাহিক পেলাম, ভালো টাকা পেলাম ধীরে ধীরে সিরিয়াল-সিনেমার পথও পেছে নিলাম ৷
তবে আমি আজও থিয়েটার ছাড়িনি ৷ পাঁচটা বই লিখেছি ৷ আমার সব জিনিসেই আগ্রহ রয়েছে ৷ তবে আমি অভিনেত্রীই হব, টপে যাব এমন চিন্তা কোনও দিন ছিল না ৷ আমি যা করছি খুব আনন্দের সঙ্গে করছি ৷ সংসার করছি, ছেলেরা মানুষ হয়ে গিয়েছে ৷ মধ্যবিত্ত চিন্তাভাবনা, সব নিয়ে আমি খুশি ৷
ইটিভি ভারত- এই কারণে কী কখনও মুখ্য অভিনেত্রী রূপে আপনাকে দেখা যায়নি ?
সুস্মিতা- আমার মতে যারা প্রধান চরিত্র করেন তাঁদের নিজস্ব জীবন অনেকটা কমে যায় ৷ হিরোইন কিছু বছরই থাকা যায় ৷ আমার সময়ে যাঁরা হিরোইন ছিলেন এখন তাঁরা অনেকেই কাজ করছেন না ৷ আমার মতো বয়সে মেইন রোল কত পাবে মেইনস্ট্রিম সিনেমায় ! এখন কিছু কিছু সিনেমা হচ্ছে যেখানে নারীদের কথা মাথায় রেখে, বয়সের কথা ভেবে চরিত্র বানানো হচ্ছে ৷ 'মিশমি' যেমন, যেখানে আমার চরিত্রের একটা গুরুত্ব আছে ৷
আসলে তুমি কতটা স্ক্রিন টাইম পাচ্ছো সেটা দেখা বড় বিষয় নয় ৷ ওটা ইগো বেস ৷ তুমি শিল্পী, কাজ করে যাওয়া উচিত ৷ যাতে সেই কাজের মধ্যে তোমারও কিছু অবদান থাকে ৷ তোমাকে দেখে মনের মধ্যে একটা ছাপ তৈরি হওয়া উচিত ৷ যেমন 'গোলমাল' সিনেমা ৷ 2006 সালে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ কিন্তু আজও লোকে সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়কে নয়, 'মঙ্গলা দাদি'র চরিত্রকে মনে রেখেছে, এত বছর পরেও ৷
ইটিভি ভারত- আপনি বছরের পর বছর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নানা পরিবর্তন দেখেছেন ৷ সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন কীভাবে ?
সুস্মিতা- আমি শিল্পী, মিডিয়াম আলাদা ৷ আমাকে আমার ফর্ম পরিবর্তন করতে হয় ৷ আমি একটা ইন্সট্রুমেন্ট ৷ আমাকে যে যেভাবে যেখানে চালাবে তা থিয়েটার হোক, সিনেমা হোক বা সিরিয়াল আমি সেইভাবেই চলব ৷
ইটিভি ভারত- হলিউড সিনেমাতেও আপনি কাজ করেছেন ....
সুস্মিতা- 2014 সালে মুক্তি পায় অস্কারজয়ী জেফ্রি ডি. ব্রাউন-এর 'সোল্ড' ৷ প্রধান নেতিবাচক চরিত্রে কাজ করেছি ৷ আমার চরিত্রের নাম ছিল মুমতাজ ৷ যৌনপল্লীর ম্যাডামের চরিত্র ছিল এখানে ৷ এছাড়াও 'দ্য আদার এন্ড অফ দ্য লাইন' (2008) সিনেমায় কাজ করেছি ৷ হলিউডের আরও একটা সিনেমা করেছি ৷ আসলে আমার কোনও পিআর বা ম্যানেজার নেই ৷ ফলে কাজ চাইতে যাই না ৷ নিজে থেকে যখন যে কাজ আসে আমি করি ৷ না কাজ এলে লিখি, থিয়েটার করি ৷ ভগবানের দয়ায় সব নিজের থেকেই আসে ৷
ইভেন আমি সোশাল মিডিয়াও আমি চালাই না ৷ আমার ছেলের এক বন্ধু সেটা হ্যান্ডেল করে ৷ আমি টাং টুইট বাই সুস্মিতা মুখার্জি (Tongue Tweet by Sushmita Mukherjee) বলে একটা ইউটিউব চালাই ৷ সেখানে আমি নিজের কনটেন্ট বানাই ৷ প্রায় তিনমাস হতে চলল ৷
ইটিভি ভারত- বাংলা সিনেমায় কাজ করতে ইচ্ছে করে না?
সুস্মিতা- আমার ভীষণ ইচ্ছা বাংলা সিনেমায় কাজ করার ৷ কিন্তু কেউ ডাকছে না ৷ আমি 'মহাশয়' (Mahashya) নামে একটা সিনেমা করেছিলাম ৷ তাপস পাল আর মুনমুন সেন লিড রোলে ছিলেন ৷ আমি ছিলাম সেকেন্ড লিড ৷ শাম্মি কাপুরও ছিলেন ৷ আমায় কেউ ডাকলে আমি যাব ৷ আমি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভীষণভাবে কাজ করতে যাই ৷ আমি লাস্ট ইয়ার যখন জুরিতে ছিলাম, তখন ওনার একটা সিনেমা ছিল ৷ আমি ভীষণভাবে বাংলা সিনেমায় কাজ করতে চাই ৷ যদি কোনও পরিচালক ডাকেন আমি নিশ্চই যাব ৷ তবে ভয় করে আমার বাংলাটা এত পরিষ্কার নয় ৷ দেখা যাক, কী হয় !