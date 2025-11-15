INTERVIEW: নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা আর ভালো লাগে না - সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

ETV Bharat / entertainment

নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা আর ভালো লাগে না - সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি কখনও খ্যাতির পিছনে দৌড়াননি ৷ যে কারণে সাইড রোল নিয়েই বরাবর খুশি থেকেছেন তিনি ৷

সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (সোশাল মিডিয়া)
November 15, 2025

পারমিতা কামিলা

টেলিভিশন থেকে সিনেমা বা থিয়েটার দীর্ঘ 45 বছরের কেরিয়ারে তিনি কখনও জনপ্রিয় হয়েছেন পর্দার 'মঙ্গলা দাদি' হিসাবে আবার কখনও জনপ্রিয় হয়েছেন 'কিট্টি' চরিত্রে ৷ নানা রঙের চরিত্রে নানা রূপে ধরা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন অভিনেত্রী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (Sushmita Mukherjee) ৷ দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় 40টির বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন ৷ তালিকায় ধারাবাহিকের সংখ্যা 30-এর কাছাকাছি ৷ বলিউড তথা হিন্দি সিনেমা জগতে সুস্মিতা এককথায় জনপ্রিয়-পরিচিত মুখ ৷

এবার তাঁকে দেখা যাবে সুমন অধিকারী পরিচালিত মিশমি ছবিতে ৷ যেখানে তিনি 10 বছরের এক মেয়ের ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথা আগামী বছর ৷ তার আগে দীর্ঘ কেরিয়ার নিয়ে মুম্বই থেকে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷

ইটিভি ভারত- নতুন ছবি মিশমি মুক্তির অপেক্ষায়। বাঙালি পরিচালক সুমন অধিকারীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন

সুস্মিতা- ওনার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বেশ ভালো ৷ আমার যেমন এই সিনেমার গল্প ভালো লেগেছে তেমনই সুমনদার ন্যারেশন করার ধরণ আমার ভালো লেগেছে ৷ ফলে চিত্রনাট্য শোনার পরেই আমি পরিচালককে হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম ৷

ইটিভি ভারত- অসমের মেয়ে ফ্লোরিনাকে সামনে রেখে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনি ৷ আপনার আর ফ্লোরিনার বন্ডিং কেমন ছিল, সেটে কী করতেন ?

সুস্মিতা- আমি 'মিশমি' অর্থাৎ ফ্লোরনাকে তখনও চিনতাম না ৷ ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে ৷ তেমনই দুষ্টু ৷ কত বকুনি খেয়েছে আমার কাছে ৷ জড়িয়েও ধরেছি আবার বকেওছি ৷ বলতাম, তোমাকে অভিনেত্রী হতে হবে ৷ এই ভাবে কাজ করলে চলবে না ৷ আমাকে বেচারা খুব ভয় পেত আবার ভালোওবাসত ৷ ওর বাবা-মা বলতেন, হ্যাঁ, আপনি একটু বলুন ওকে ৷ ভীষণ প্রতিভাময়ী একটি মেয়ে ৷ আমি সেটে ওকে অনেকটা হ্যান্ডেল করতাম ৷ আমি যদি ওকে বকতাম তাহলে সেটে একটু চাপ থাকত ৷ অভিনয়ে মন দিত ৷ আমার মনে আছে, আমাদের একটা ইমোশনাল সিন ছিল ৷ কিন্তু ফ্লোরিনা হেসেই যাচ্ছিল ৷ ফলে ওকে শুটিং সেটেই গড়ে নিতে হয়েছে ৷ বেসিক্যালি ট্যালেন্ট রয়েছে ৷ ফলে সমস্যা হয়নি ৷ খুব ভালো অভিজ্ঞতা ওর সঙ্গে কাজ করা ৷

ইটিভি ভারত- মিশমির মতো স্বল্প বাজেট ছবিতে রাজি হওয়ার নেপথ্যে বিশেষ কী কারণ?

সুস্মিতা- প্রথম কথা আমি ইনডিপ সিনেমা করতে ভীষণ পছন্দ করি ৷ উনি একদিন আমার অফিসে এসেছিলেন ৷ সেখানে উইডো শ্যাডোস সিনেমার একটি ক্লিপ আমাকে দেখান ৷ আমার বেশ ভালো লাগে ৷ আমার মনে হল এই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা উচিত ৷ তারপর যখন মিশমির বিষয়টা শুনলাম, তখন যদিও সিনেমার নাম অন্য ছিল, ইউ আর মাইন ছিল ৷

সেখানে ছোট্ট মেয়ে ও তার দিদিমার যে জার্নি সেটা ভালো লাগল ৷ একটা ছোট্ট মেয়ে যে যুদ্ধ ও শান্তি এই দুটো বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ কনসেপ্টটা এত সুন্দর ৷ একটা ছোট্ট মেয়ে আর একজন প্রবীণের চোখ দিয়ে বিষয়টাকে ফুটিয়ে তোলা দুর্দান্ত ৷ এখানে 'মিশমি'র মামার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ৷ মানে আমার ছেলের যে চরিত্র সেটা ৷ তার মধ্যেও ধূসর স্তর রয়েছে ৷ অসমের মাজুলিতে সিনেমার শুটিং হয়েছে ৷ ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে ছোট্ট একটা গ্রামে সিনেমার শুট ভালো লেগেছিল ৷

ইটিভি ভারত- বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে 'মিশমি'র মতো গল্প কতটা প্রযোজ্য ?

সুস্মিতা- এই ধরনের সিনেমা অবশ্যই হওয়া উচিত ৷ গত বছর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়ার আমি জুরি সদস্য ছিলাম ৷ সেই বার আমরা 40 দিনের মধ্যে 160টা সিনেমা দেখেছিলাম ৷ একেক দিন চার চারটে সিনেমা দেখতাম ৷ তখন আমি দেখেছি প্যান ইন্ডিয়া কী রকম সিনেমা তৈরি হচ্ছে ৷ কর্মাশিয়াল সিনেমা যেমন হচ্ছে, তেমনই ডকুমেন্টারি, ইনডিপ সিনেমা হচ্ছে ৷ ফলে এটা আশা করা যায়, আমাদের দেশে এমন অনেক লেখক-পরিচালক-প্রযোজক আছেন যাঁরা টিউন ইনটু লাইফ-এর মতো সিনেমা তৈরি করবেন ৷ শিল্পীরা চেষ্টা করেন সিনেমায় নতুন মাত্রা আনার ৷

ইটিভি ভারত- এই ধরনের সিনেমা অনেক সময় কমার্শিয়ালি হিট হয় না অথবা প্রেক্ষাগৃহে বেশিদিন চলে না…

সুস্মিতা- দিনের শেষে মানতে হবে সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, ব্যবসাও বটে ৷ ফলে প্রযোজক হোক এনএফডিসি (National Film Development Corporation of India) যারা চেষ্টা করেন নতুন পরিচালকদের সাপোর্ট করার, কিন্তু দিনের শেষে যদি কিছু ফেরত না আসে তাহলে কী করে হবে ৷ এটা নেচার অফ দ্য বিস্ট ৷ কী করা যাবে ৷ আসলে এই বিনোদন জগতে সিনেমা হিট হওয়ার বা ব্যবসা করার নির্দিষ্ট কোনও ফর্মুলা নেই ৷ এটা রেন্ডম একটা বিষয় ৷ অনেক সময় ভালো ভালো ছবি ডাব্বাতে পড়ে থাকে ৷ আবার হরিবল কোনও স্টোরি হিট হয়ে যায় ৷ এর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না ৷

'হোমবাউন্ড' সিনেমা যেমন অস্কারে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে ৷ এটার ফলাফল কী হবে জানা নেই ৷ কিন্তু এই যে এই ধরনের সিনেমা অস্কারের প্রতিযোগিতায় যোগ নেওয়া, সেটা তো পজিটিভ বিষয় ৷ ফলে এই রকম চলতেই থাকবে ৷ এটা দুনিয়ার মধ্যে ৷ বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে খেলবে ৷ এর মধ্যেই ছোট মাছকে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷ অনেকে ভালো ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী, লেখক, পরিচালক বাড়িতে বসে আছেন ৷

আবার অনেকে আছেন কম পরিশ্রমেই দ্রুত সাফল্য পেয়ে যাচ্ছেন ৷ যাদের কাজ বা আর্টে নয়, টাকা ও ফেমে বেশি আগ্রহ আছে ৷ এখন তো আবার ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগ চলছে ৷ একটা জুতো কীভাবে পড়বে সেটাও ভিডিয়ো করে দেখিয়ে অনেকে বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন ৷ ফলে আমাদের উন্নতির জন্য নিজেদের বুদ্ধি-বিবেকের ব্যবহার করতে হবে ৷

ইটিভি ভারত- আপনি ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পড়াশোনা করেছেন। ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগে প্রশিক্ষণ কতটা জরুরী ?

সুস্মিতা- আমার তো মনে হয়, কোনও রকমের কাজ প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয় ৷ যদি তুমি এরোপ্লেন ওড়াতে চাও, হেসেখেলে ওড়াতে পারবে ? যদি সার্জারি করতে চাও, তাহলে তুমি কি মেডিক্যাল স্কুলে যাবে না? তাহলে অ্যাক্টিংয়ের প্রসঙ্গ আসলে কেন সেটাকে হালকা ভাবে নেওয়া হয় ? প্রত্যেক ফিল্ডে কাজের জন্য একটা ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ নিতে হয় ৷ আমি যেমন নাচ করতে ভালোবাসি ৷ আমি যদি ট্রেনিং নিতাম তাহলে ভালো ডান্সার হতে পারতাম ৷ এখন আমি ম্যানেজ করতে পারি ৷ সেইভাবে যারা অভিনয় মোটামুটি পারে তারা যদি প্রশিক্ষণ নেন তাহলে সেই কাজ আরও বেশি উজ্জ্বল হয় ৷

আমি একটি বিগ বাজেটের সিনেমায় কাজ করছি, সেখানে বড় মাপের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন ৷ সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম সেখানে প্রত্যেকে কতটা প্রফেশনাল ৷ তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার ভয় হচ্ছিল, কোথাও ভুল হচ্ছে না তো ! আসলে এখন সবাই খ্যাতি আর টাকার পিছনে দৌড়ায় ৷ বিশেষ করে এখনকার জেনারেশনের ছেলেমেয়ারা ৷ না পেলে অবসাদে ভোগে ৷ কিন্তু বোঝে না, টাকা-খ্যাতি কোনওটাই চিরকাল থাকে না ৷ আজ তোমার রূপ আছে, খ্যাতি আছে, টাকা আছে.. কাল নাও থাকতে পারে ৷ ফলে, সব ধরনের পরিবেশের জন্য নিজেকে তৈরি রাখাটা ভীষণ জরুরী ৷

ইটিভি ভারত- ইন্ডাস্ট্রিতে 45 বছরের কেরিয়ার। আপনি কমেডি থেকে ড্রামা নানা ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কোনটা বেশি ভালো লাগে এবং কেন?

সুস্মিতা- আমার সবরকম চরিত্র করতেই ভালো লাগে ৷ ইদানিং যেটা হয়েছে সেটা হল ওয়ান সাইডেড ক্যারেক্টার আমার একদম করতে ভালো লাগছে না ৷ আমার এখন একটু ইমোশনাল, একটু কমিক সাইড করতে ভালো লাগছে ৷ ওটা আমার কমফোর্ট জোন ৷ ওই নেতিবাচক চরিত্রের মধ্য দিয়ে, নেগেটিভিটিকে নিজের ভিতর থেকে বের করা, আমার আর ভালো লাগে না ৷

ইটিভি ভারত- আপনি একাধিক অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছেন ৷ তালিকাটা দীর্ঘ ৷ তার মধ্যেও এমন কেউ আছেন যাঁদের সঙ্গে আপনি বারবার কাজ করতে চান ৷

সুস্মিতা- আমার কেউ কোনওদিন রোল মডেল ছিল না ৷ কাজ করতে ভালো লাগত ৷ যেমন- শ্রীদেবীকে দেখতে ভালো লাগে কিন্তু তার মতো হব এমন ফ্যাসিনেশন আমার কোনও দিনও ছিল না ৷ আমি একদম নিজের মতো থাকতেই পছন্দ করতাম ৷ ফ্যাসিনেশন ছিল না, রেসপেক্ট ছিল ৷ আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি সবসময় নাটক করব ৷ কিন্তু মুম্বই আসার পরে বুঝলাম, বেঁচে থাকার জন্য শুধু নাটক করে টাকা রোজগার করা সম্ভব নয় ৷ নাটকে পয়সাই পেতাম না ৷ কী করে তাহলে মুম্বইয়ের মতো শহরে টিকে থাকব ! তাই জন্য যখন 'করমচাঁদ' ধারাবাহিক পেলাম, ভালো টাকা পেলাম ধীরে ধীরে সিরিয়াল-সিনেমার পথও পেছে নিলাম ৷

তবে আমি আজও থিয়েটার ছাড়িনি ৷ পাঁচটা বই লিখেছি ৷ আমার সব জিনিসেই আগ্রহ রয়েছে ৷ তবে আমি অভিনেত্রীই হব, টপে যাব এমন চিন্তা কোনও দিন ছিল না ৷ আমি যা করছি খুব আনন্দের সঙ্গে করছি ৷ সংসার করছি, ছেলেরা মানুষ হয়ে গিয়েছে ৷ মধ্যবিত্ত চিন্তাভাবনা, সব নিয়ে আমি খুশি ৷

ইটিভি ভারত- এই কারণে কী কখনও মুখ্য অভিনেত্রী রূপে আপনাকে দেখা যায়নি ?

সুস্মিতা- আমার মতে যারা প্রধান চরিত্র করেন তাঁদের নিজস্ব জীবন অনেকটা কমে যায় ৷ হিরোইন কিছু বছরই থাকা যায় ৷ আমার সময়ে যাঁরা হিরোইন ছিলেন এখন তাঁরা অনেকেই কাজ করছেন না ৷ আমার মতো বয়সে মেইন রোল কত পাবে মেইনস্ট্রিম সিনেমায় ! এখন কিছু কিছু সিনেমা হচ্ছে যেখানে নারীদের কথা মাথায় রেখে, বয়সের কথা ভেবে চরিত্র বানানো হচ্ছে ৷ 'মিশমি' যেমন, যেখানে আমার চরিত্রের একটা গুরুত্ব আছে ৷

আসলে তুমি কতটা স্ক্রিন টাইম পাচ্ছো সেটা দেখা বড় বিষয় নয় ৷ ওটা ইগো বেস ৷ তুমি শিল্পী, কাজ করে যাওয়া উচিত ৷ যাতে সেই কাজের মধ্যে তোমারও কিছু অবদান থাকে ৷ তোমাকে দেখে মনের মধ্যে একটা ছাপ তৈরি হওয়া উচিত ৷ যেমন 'গোলমাল' সিনেমা ৷ 2006 সালে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ কিন্তু আজও লোকে সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়কে নয়, 'মঙ্গলা দাদি'র চরিত্রকে মনে রেখেছে, এত বছর পরেও ৷

ইটিভি ভারত- আপনি বছরের পর বছর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নানা পরিবর্তন দেখেছেন ৷ সেই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন কীভাবে ?

সুস্মিতা- আমি শিল্পী, মিডিয়াম আলাদা ৷ আমাকে আমার ফর্ম পরিবর্তন করতে হয় ৷ আমি একটা ইন্সট্রুমেন্ট ৷ আমাকে যে যেভাবে যেখানে চালাবে তা থিয়েটার হোক, সিনেমা হোক বা সিরিয়াল আমি সেইভাবেই চলব ৷

ইটিভি ভারত- হলিউড সিনেমাতেও আপনি কাজ করেছেন ....

সুস্মিতা- 2014 সালে মুক্তি পায় অস্কারজয়ী জেফ্রি ডি. ব্রাউন-এর 'সোল্ড' ৷ প্রধান নেতিবাচক চরিত্রে কাজ করেছি ৷ আমার চরিত্রের নাম ছিল মুমতাজ ৷ যৌনপল্লীর ম্যাডামের চরিত্র ছিল এখানে ৷ এছাড়াও 'দ্য আদার এন্ড অফ দ্য লাইন' (2008) সিনেমায় কাজ করেছি ৷ হলিউডের আরও একটা সিনেমা করেছি ৷ আসলে আমার কোনও পিআর বা ম্যানেজার নেই ৷ ফলে কাজ চাইতে যাই না ৷ নিজে থেকে যখন যে কাজ আসে আমি করি ৷ না কাজ এলে লিখি, থিয়েটার করি ৷ ভগবানের দয়ায় সব নিজের থেকেই আসে ৷

ইভেন আমি সোশাল মিডিয়াও আমি চালাই না ৷ আমার ছেলের এক বন্ধু সেটা হ্যান্ডেল করে ৷ আমি টাং টুইট বাই সুস্মিতা মুখার্জি (Tongue Tweet by Sushmita Mukherjee) বলে একটা ইউটিউব চালাই ৷ সেখানে আমি নিজের কনটেন্ট বানাই ৷ প্রায় তিনমাস হতে চলল ৷

ইটিভি ভারত- বাংলা সিনেমায় কাজ করতে ইচ্ছে করে না?

সুস্মিতা- আমার ভীষণ ইচ্ছা বাংলা সিনেমায় কাজ করার ৷ কিন্তু কেউ ডাকছে না ৷ আমি 'মহাশয়' (Mahashya) নামে একটা সিনেমা করেছিলাম ৷ তাপস পাল আর মুনমুন সেন লিড রোলে ছিলেন ৷ আমি ছিলাম সেকেন্ড লিড ৷ শাম্মি কাপুরও ছিলেন ৷ আমায় কেউ ডাকলে আমি যাব ৷ আমি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভীষণভাবে কাজ করতে যাই ৷ আমি লাস্ট ইয়ার যখন জুরিতে ছিলাম, তখন ওনার একটা সিনেমা ছিল ৷ আমি ভীষণভাবে বাংলা সিনেমায় কাজ করতে চাই ৷ যদি কোনও পরিচালক ডাকেন আমি নিশ্চই যাব ৷ তবে ভয় করে আমার বাংলাটা এত পরিষ্কার নয় ৷ দেখা যাক, কী হয় !

