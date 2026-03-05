ETV Bharat / entertainment

সম্পর্কের মধ্যে অসম্পূর্ণতার অনুভূতির কথা বলে 'না জানে কৌন আ গয়া'- যতীন সারনা

6 মার্চ মুক্তি পাচ্ছে যতীনের 'না জানে কৌন আ গয়া' সিনেমা ৷ কেমন ছিল জার্নি, প্রতিনিধি কীর্তিকুমার কদমের সঙ্গে আড্ডায় উঠে এল নানা দিক ৷

যতীন সারনা (আইএএনএস)
মুম্বই, 5 মার্চ: যতীন সারনা (Jatin Sarna) হিন্দি সিনেমা জগতে একজন প্রতিভাবান এবং বহুমুখী অভিনেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি সম্প্রতি 'থালাইভা' রজনীকান্তের সঙ্গে 'জেইলার 2'-এর শুটিং শেষ করেছেন। 'মীরুথিয়া গ্যাংস্টারস', 'সাত উচ্ছকে', সোনচিরিয়া, 'দরবার' এবং '83'-র মতো ছবিতে কাজ করে পরিচিতি পেয়েছেন ৷

আবার ওটিটি-তে 'স্যাক্রেড গেমস' বা 'খাকি: দ্য বিহার চ্যাপ্টার'এর মতো জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজে তাঁর কাজ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যতীন সারনা অনুরাগ কাশ্যপ, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, এআর. মুরুগাদোস, হানসল মেহতা, অভিষেক চৌবে, কানু বহেল, কবির খানের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন ৷ মুক্তির অপেক্ষায় 'না জানে কৌন আ গয়া' সিনেমা ৷ ফিল্মি জার্নি নিয়ে অকপট অভিনেতা ৷

ইটিভি ভারত: এতদিন ধরে সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন ৷ জার্নি কীভাবে শুরু হয়েছিল ?

যতীন সারনা: আমি এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। আমি দিল্লির ছেলে। আমার বাবা এখনও আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গয়নার ব্যবসা করেন। আমিও কিছুদিন ধরে একই ব্যবসা করছিলাম। ছোটবেলায়, ভিএইচএসের মাধ্যমে আমার প্রথম সিনেমার সঙ্গে পরিচয় ৷ আমার কাকা বাড়ি থেকে একটি ভিসিআর নিয়ে এসেছিলেন ৷ আমি ক্যাসেট ভাড়া করতাম। অভিনেতাদের এবং ক্যাসেটের বাক্সে তাঁদের ছবিগুলি দেখতে আমার খুব ভালো লাগত । সিনেমার গল্প, পটভূমি, নাটক, জাঁকজমক, গান, অ্যাকশন - সবকিছুই বাস্তবতার চেয়ে বড় মনে হয়েছিল ৷, জীবনের চেয়ে একটু বড় বলে মনে হয়েছিল। আমি রঙ, উত্তেজনা পছন্দ করতাম, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুপস্থিত ছিল ।

যদিও আজকাল মানুষ বাস্তব জীবনে অ্যাকশন-ড্রামা নিয়ে আসছে, রাস্তার মারামারি, বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে, কিন্তু তখন, পর্দায় আমার এইগুলোকেই ম্যাজিক মনে হত ৷ তখন থেকেই মনে সুপ্ত বাসনা দেখা দিতে শুরু করে ৷ আমি ছোটবেলা থেকেই মিমিক্রির অনুরাগী। আমাদের এলাকায় অনুষ্ঠিত রামলীলায় আমি নানা চরিত্র করার সুযোগ পেতাম ৷ আবার আমি নাচও পছন্দ করতাম। এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে জীবনে যেতে যেতে অভিনয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

ইটিভি ভারত: 'না জানে কৌন আ গয়া' সিনেমার প্রস্তাব কীভাবে এল ? প্রস্তুতিইবা নিয়েছেন কীভাবে ?

যতীন সারনা: 'না জানে কৌন আ গয়া' ছবিটির লেখক ও পরিচালক বিকাশ অরোরা। বিকাশ আমাকে গল্পটা প্রথম শোনায় ৷ এটা একটা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প ৷ তবে শুধু প্রেমের গল্প বললে ভুল হবে, এটা এমন একটি গল্প যেখানে প্রেমের সূক্ষ্মতার অন্বেষণ চলে ৷ অনেক দিন পর, আমি এমন একটি চরিত্র পেয়েছি যেখানে আমি প্রেমের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেগকে পর্দায় তুলে ধরতে পেরেছি ৷

গল্পটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তা আমার মন ছুঁয়ে যায় ৷ সিনেমায় আমার চরিত্রের নাম কৌশল কুমার। সে একজন সাধারণ মানুষ, যে 9-5টার চাকরি করে, একটা নির্দিষ্ট বাক্সের মধ্যে তার জীবন ঘোরাফেরা করে। বাক্সের বাইরে থাকার বা জীবন উপভোগ করার অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু টিনা নামের একটি মেয়ে তার জীবনে প্রবেশ করে ৷ এরপর সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। সে তার সম্পর্কের মধ্যে অসম্পূর্ণতার অনুভূতি অনুভব করতে শুরু করে। সে অনুভব করে যে, সে যে জীবন তাড়া করছিল তা তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এই গল্প এমন এক ব্যক্তির যে তার সুপরিকল্পিত জীবন থেকে সরে যায় এবং নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়।

ইটিভি ভারত: পর্দায় অনেক প্রেমের গল্প দেখা গিয়েছে। তাহলে এই ছবিটা কোন দিক থেকে আলাদা? সিনেমার ইউএসপি কী ?

যতীন সারনা: প্রশ্নটা খুবই যুক্তিসঙ্গত । হাজার হাজার ছবি তৈরি হয় ৷ তারমধ্যে চার-পাঁচটি আবেগকে ঘিরেই সবকিছু আবর্তিত হয়। যখন আমরা একটি পোস্টার, টিজার বা ট্রেলার দেখি, তখন সবকিছুই প্রায়শই একই রকম মনে হয়। তবুও, প্রতিবার গল্প বলার ধরণ আলাদা হলে, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয়- এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। আজকাল, ভালোবাসা সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিছুটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

প্রতিদিন আমরা কারও বিচ্ছেদ, কারও ঝগড়া, কারও সম্পর্ক ভেঙে যেতে দেখি। সোশাল মিডিয়ায়, সবকিছুই কি ঝকঝকে, চকচকে এবং নিখুঁত দেখায়। কিন্তু ভেতর থেকে কি আসলেই তাই? সেই সম্পর্কের মধ্যে কি কোনও প্রশ্ন নেই? যখন আমরা সেই প্রশ্নগুলিকে উপেক্ষা করি, অস্বীকার করি, তখন একটা ক্ষত তৈরি হয় ৷ সেই ক্ষতকে উপেক্ষা করলে পরে তা বাড়তে থাকে ৷ একটা সময় সেই ক্ষত এতটাই বড় হয়ে যায় যে সেখানে অস্ত্রোপচার পর্যন্ত করতে হয় ৷ কখনও কোনও অঙ্গকেও কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয় ৷

আমাদের ছবি এই সত্যকে স্পর্শ করে। আমাদের কি সম্পর্কের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া উচিত? নাকি আমাদের উচিত সেগুলোর মুখোমুখি হয়ে মন থেকে সমাধান করা? যদি ভালোবাসা থাকে, তাহলে এর সঙ্গে রাগ, অনুশোচনা এবং ভুল বোঝাবুঝিও থাকতে পারে। আমাদের গল্পটি তখন প্রশ্ন তোলে কীভাবে এগুলো কাটিয়ে ওঠা যায় এবং কীভাবে মন থেকে বলা যায়, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি'।

আমরা দেখিয়েছি যে ভালোবাসার মানুষের কাছে ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতি নয়, বরং আন্তরিক সমর্থন পাওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোনও একটি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আজকের প্রজন্ম হোক বা পূর্ববর্তী প্রজন্ম-অতীতে, বিয়ের পর নারীরা চুপ করে থাকত; কিন্তু আজ, পুরুষ এবং নারী উভয়ই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। মূল বিষয়টি হল, কে দোষী তা নয়। ভালোবাসা একটি অত্যন্ত পবিত্র অনুভূতি; এটা সর্বদা, সমস্ত ঋতুতে বিদ্যমান। আমাদের গল্প সেই পবিত্র অনুভূতিকে প্রশ্ন করে, সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে ৷

ইটিভি ভারত: এখন প্রত্যেকেই তথা সমাজের অনেকাংশ সোশাল মিডিয়া নির্ভর ৷ আপনার এই বিষয়ে কী মতামত ?

যতীন সারনা: অবশ্যই। সোশাল মিডিয়া তথ্য প্রদান এবং গ্রহণের জন্য খুবই কার্যকর একটা মাধ্যম। কিন্তু একই সঙ্গে, এটি আমাদের মানবিক স্তরেও অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে আপনজনের থেকে। চারজন লোক একটি বাড়িতে বসে আছে, কিন্তু চারজনই তাদের মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত ৷

একবার দিল্লিতে, উৎসবের মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে, আমি একজন যুবককে দেখেছিলাম ৷ যেখানে উদযাপনের আনন্দ, ভিড়, উত্তেজনায় সকলে মেতে সেখানে সেই আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করার পরিবর্তে, সেই যুবক মোবাইলে শুট করছিল। আমি ভাবলাম, সে আসলে কার জন্য ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দি করছিল? তারপর মনে, এই মুহূর্তটায় বেঁচে থাকার পরিবর্তে, সেই মানুষটা অন্য জগতে ঢুকে রয়েছে ৷ আমাদের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে যে সমুদ্রের ওপারে বসে থাকা কোনও অপরিচিত ব্যক্তি যদি আমাদের 'লাইক' করে, তাহলেই আমাদের জীবন অর্থবহ হবে। আমার মনে হয় এটাই আসল সমস্যা। আজ, জনসংযোগ ব্যবস্থা, পোস্টের সময়, ভিউ সংখ্যা-এগুলি সবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে; আমরা এটাকে সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারি না।

